Arja Koriseva kertoo, miten eli ruuhkavuosina itsekkäästi – lähetti ystävälleen itsestään fanikortin ja sai vastauksena suorat sanat

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

Tunteet

”Tunteista pitää kertoa”

”Rakkaus on aina ollut elämässäni kaiken voiman lähde. Minua on rakastettu, ja olen itse saanut rakastaa. Ei lapsuudenkodissa niinkään sanottu, että rakastan, rakastan, rakastan, mutta se osoitettiin koko ajan teoilla. Ajattelimme kaikissa valinnoissa toisiamme ja halusimme ilahduttaa toisiamme.

Minullekin on helpompi osoittaa rakkautta teoilla kuin sanoilla. Rakkaus näkyy monta kertaa pienissä arjen asioissa. Osoitan sitä esimerkiksi leipomalla jotain. Eilen pesin tyttäreni ison pyykkikasan, vaikka tiedän, että hän voisi tehdä sen itsekin. On minun rakkauttani, että haluan auttaa.

Mieheni sanoo päivittäin rakastavansa minua. Minäkin osaan sanoa sen helpommin hänelle ja kolmelle lapselleni, koska siitä tunteesta olen varma. Sitä väkevämpää ei ole.

Yläasteikäisenä ystäväni opetti minua puhumaan tunteista ääneen. Muuten ei voi olettaa läheisten tietävän niistä. Kirjoitimme paljon ajatuksia ylös ja haimme runoista kieltä osoittamaan tunteita. Kirjoittamisesta tuli minulle tunteiden ilmaisukeino. Minun on helpompi kirjoittaa vanhemmilleni vaikka ’rakkaudella’ tai ’rakastan’.”

Noin 1981. ”Ensimmäinen bändini. Pääsimme Eijan kanssa Peräkylän poikien solisteiksi ollessani 13-vuotias.”­

Ystävyys

”Ystävyyden eteen pitää tehdä töitä”

”Ystävät ovat aina olleet minulle todella tärkeitä. Olen saanut hyviä ystäviä myös aikuisiällä.

Yläasteella meitä oli kolmen kopla, Elina, Minna ja minä. Meillä on edelleen valtava luottamus toisiimme.

90-luvun ruuhkavuosina en muistanut pitää ystäviini yhteyttä. Se oli minulle itsekästä aikaa ja omistauduin työlleni. Kun lähetin ystävälleni Minnalle fanijoulukortin, hän muistutti minua, että ystävyyssuhteiden eteen pitää tehdä töitä. Olin laittanut korttiin koko nimmarini ’Arja Koriseva’, vaikka tavallisesti olisin kirjoittanut vain ’Arja’. Silloin Minna sanoi, että nyt menee liian lujaa, emme me ystävät ole itsestäänselvyyksiä, vaan meidän kanssamme pitää myös jakaa elämää. Se viesti pysäytti.

Ystävät ovat silti tukeneet ja seisseet rinnallani kaikki nämä vuodet. Ystävyys ei sammu helposti, jos sitä vähänkin pidetään liekeissä.”

Noin 10-vuotiaana. ”Kuva otettiin koulukuvaksi. Pienessä kyläkoulussa oli vain noin 30 oppilasta.”­

Kutsumus

”Innostuksen voimalla jaksaa hullutkin vuodet”

”Aloimme siskoni Eijan kanssa esiintyä ja laulaa tosi nuorina. Oivalsin jo silloin 13-vuotiaana, että musiikki on kutsumukseni. Se on minun välineeni tehdä hyvää.

Se reaktio, jonka saimme Siskokset ja Peräkylän pojat -orkesterin kanssa aikaan oli voimakas. Minuun heijastui se, miten ihmiset tykkäsivät ja viihtyivät kanssamme. Kyse ei ollut siitä, miten komeasti lauloimme tai miltä näytimme, vaan tunnetilasta, joka meillä syntyi yhdessä yleisön kanssa. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista, ja on kutsumukseni pystyä tekemään jotain sen eteen.

Olin onnellinen, että olin keikkaillut yksitoista vuotta ennen kuin minusta tuli tangokuningatar vuonna 1989. Tiesin, mitä perustyö kentällä on, mutta sen käsittelyyn, kuinka mielettömällä voimalla mediajulkisuus tuli, minulla ei ollut kauheasti avaimia. Jouduin todella käyttämään maalaisjärkeä ja kysymään neuvoa viihteen ammattilaisilta.

Tangokuningatar-tittelin jälkeen alkoivat hullut vuodet. Töitä tuli niin hirveästi, etten pystynyt suunnittelemaan niitä. Tein pitkään 27 työpäivää kuukaudessa. Tv-maailma avautui minulle nopeasti Speden (Pasanen) kautta. Myös isommat konserttihommat alkoivat heti. Sitten tulivat elokuvat ja musikaalit.

Silloin tapahtui niin paljon, etten edes muista, mitä kaikkea olen tehnyt, missä ollut ja kenen kanssa. Monesti en ehtinyt juuri nukkua kuin matkat keikkabussissa. Jaksoin, koska olin vain niin innostunut siitä kaikesta.”

Vuosi 1989. ”Vastavalmistunut opettaja. Vuosi oli merkityksellinen, sillä samana vuonna voitin myös tangolaulukilpailun.”­

Vanhemmuus

”Lasten saaminen ei ole itsestäänselvyys”

”Sain kokea äitiyden esikoiseni Patrikin myötä. Osasimme nauttia vanhemmuudesta, ja se oli meistä niin ihanaa, että aloimme toivoa lapsia lisää.

Lasten saaminen ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Vaikeus saada lisää lapsia ei tarkoittanut minulle mustaa aukkoa. En kokenut, että meillä olisi pakko olla suurperhe, vaan olimme tosi onnellisia siitä, mitä meillä oli. Ajattelin, että jos niin on tarkoitus, meille ei tule useampaa lasta.

Patrikilla ja Karlalla on kuusi vuotta ikäeroa. Sen jälkeen syntyikin vielä Verna viisi vuotta myöhemmin. Se oli iloinen yllätys. Onneksi kohtalo kirjoitti niin, että saimme kolme ihanaa lasta. Elämässäni ei ole mitään tärkeämpää kuin vanhemmuus.

Monilta ikäisiltäni kaikki lapset ovat jo lentäneet pesästä pois, mutta meiltä ei. Se on jotenkin mahtavaa. Nuorimpani täytti juuri 14, joten odotettavissa on vielä muutama vuosi samanlaista kuin tähän asti. Sitten vanhemmuus muuttuu.”

Äidiksi 30-vuotiaana. ”Olen onnellinen kaikista kolmesta rakkaasta lapsestani ja aviomiehestäni.”­

Rakkaus

”Haasteiden kautta voi rakastua uudelleen”

”Olemme olleet Pekan (Juha-Pekka Karmala) kanssa naimisissa yli 24 vuotta. Ihminen kasvaa koko ajan, ja vuosien varrella elämäntilanteet muuttuvat. Vuodet opettavat tuntemaan toista ja rakastumaan uusiin asioihin hänessä. Pitkä liitto on aivan mahtava rakkaudenosoitus: niin vahvasti toinen minua rakastaa, että olemme edelleen tässä. Se on hirveän turvallista ja ihanaa.

Parisuhteessa ei pidä olettaa, että tekee mitä vain, niin toinen kyllä antaa anteeksi ja rakastaa. Täytyy miettiä omaa käytöstä ja pyrkiä tekemään asioita, jotka vahvistavat suhdetta. Kumppaniin pitää aika ajoin pystyä rakastumaan uudestaan. Pitää miettiä, mihin hänessä rakastui ja löytää niitä piirteitä hänessä uudestaan. Ja pitää itse tehdä ja tuoda ilmi asioita, joihin tietää kumppanin rakastuneen.

Kun välillä vähän karahtaa karille, huomaan sen jälkeen ihastuvani mieheeni uudestaan. Koen, että meidän rakkautemme on syventynyt, kun olemme menneet haasteiden yli. Meillä ei ole ollut mitään yksittäistä valtavaa haastetta. Välillä sitä vain on epäillyt, rakastanko tarpeeksi tai miten tästä selvitään. Välillä riitoja on tullut vaikka mistä. Ja riitoja pitää tullakin, ehdottomasti. Jos niitä ei tule, jompikumpi todennäköisesti peittelee oikeita ajatuksiaan tai tunteitaan.

Ehkä eniten ristiriitatilanteita on syntynyt, koska työni on niin epäsäännöllistä. Kalenterissani tapahtuvat muutokset saattavat pistää koko pakkamme sekaisin. Muuttuva aikatauluni on ollut määräävä tekijä suhteessamme, ja se on vaatinut puolisolta paljon joustoa.

Suhteessa pitää olla myös paljon yhteistä tekemistä, joka syventää rakkautta. Meillä on ollut omat työmme, mutta harrastamme paljon yhdessä. Olemme pitäneet kiinni lomistamme ja järjestäneet aikaa myös toisillemme.”

Ura

”Älä koskaan lähde ovet paukkuen”

”Olen aina kysynyt rohkeasti neuvoa viisaammilta. Spede oli minulle paitsi hyvä työnantaja, myös neuvonantaja. Hän neuvoi esimerkiksi, että tapahtuu mitä tapahtuu, mistään tilanteesta ei pidä lähteä ovet paukkuen. Ei, vaikka kokisi vääryyttä. Tässä työssä sovitut asiat eivät aina pidäkään. Silti aina pitää laittaa ovi rauhassa kiinni eli itselle pitää jäädä sellainen olo, että missä tahansa tapaa samat ihmiset uudestaan, voi katsoa heitä suoraan silmiin.

Noudatan ohjetta edelleen. En ole mikään räjähtävä tyyppi. Minulla on mursun hermot ja sellaiset sosiaaliset taidot, että pystyn luovimaan tilanteesta pois niin, ettei se kärjisty. Vain yhden kerran koko urani varrella minulla on palanut päreet niin, että en pystynyt hallitsemaan itseäni.”

Fortuna-orkesteri 1989. ”Fortuna on ollut tukeni ja turvani kaikki työvuoteni. Olen ikuisesti kiitollinen näille miehille!”­

Kuolema

”Pelkääminen ei johda mihinkään”

”Nuorempana sitä ajatteli, että ajatusmaailma olisi viisikymppisenä ihan erilainen. Mutta ei se olekaan. Minusta tuntuu edelleen samalta kuin kymmenen tai viisitoista vuotta sitten. Se on älyttömän lohdullista. Voin olla uskollinen persoonalleni.

Olen sinut ikäni kanssa, mutta minua ärsyttää, että ei näitä hippavuosia enää niin hirveästi ole. Ajattelen enemmän elämän rajallisuutta ja ihmettelen, miten nopeasti aika on mennyt. Niin kauan kuin suodaan elinpäiviä, niistä pitää nauttia.

Syöpään sairastumiseni sai ymmärtämään, että elämä voi mullistua ilman, että siihen voi itse vaikuttaa. Kun perusterve saa sellaisen diagnoosin, se pysäyttää. Huomisesta ei koskaan tiedä, eikä kukaan tiedä, milloin kohtaa kuoleman. Sen jälkeen on ollut helpompi sanoa ei asioille, joista ei aidosti nauti.

En minä syöpää tietoisesti arjessani mieti. Siitä on viisi vuotta aikaa. Olin silloin puoli vuotta sairauslomalla, ja sen jälkeen kaikki jatkui niin kuin ennenkin. Vaikeuksista pitää pystyä menemään eteenpäin.

Syöpä sanana tuo silti edelleen kuoleman mieleen, vaikka siitä paljon selviydytään. Mutta en minä enää pelkää kuolemaa. Pelkääminen ei johda mihinkään.”

Vuosi 2020. ”Vastapainona työlleni teen mielelläni jotain käsilläni. Tässä kunnostan vanhaa rantasaunaa vanhemmilleni kesäpaikaksi.”­

Epäonnistuminen

”Kaikkeen ei kannata sanoa kyllä”

”Kasvoin pienellä paikkakunnalla, jossa lapsia kannustettiin luovuuteen. Olimme tosi toimeliaita. Jos halusimme esittää näytelmän, kirjoitimme sen. Meidän annettiin kokeilla, eikä latistettu, vaikka olisi epäonnistunut. Olen varmasti saanut siitä rohkeuden tarttua toimeen. En pelkää epäonnistumista. Aina ei voi pärjätä, mutta niistä tilanteista pitää vain päästää irti. Minäkin jään helposti märehtimään, mutta yritän kuitenkin sanoa itselleni, että mitä on tapahtunut on tapahtunut, ja siitä otetaan opiksi.

Jos on epäonnistunut jossain, niin samanlaiseen tilanteeseen ei kannata hakeutua heti uudestaan. Vuonna 2004 lupauduin esittämään euroviisuedustajakandidaattina Til the end of time -laulun, joka ei ollenkaan sopinut minulle. En uskonut siihen tarpeeksi, ja se heijastui kaikesta tekemisestäni. En tykännyt ollenkaan, kun siinä piti laulaa englanniksi.

En todellakaan pärjännyt. Mietin, miksi minun piti ryhtyä sellaiseen, missä en itsekään nähnyt voiton mahdollisuutta. Ajattelin, että se oli viimeinen kerta, kun lähden kilpailemaan laululla, jota en oikeasti koe omakseni. Se opetti, ettei kaikkeen pidä suostua.”

USA 1984. ”Pääsin lukioaikana kesävaihtoon Minnesotaan. Ansaitsin käyttörahaa poimien ja myyden isäntäperheeni maisseja!”­

Huumori

”Huumori pelastaa monen tilanteen”

”Olen onnellinen positiivisista geeneistäni, positiivisuus on osa persoonaani. Urani alkuaikoina ihmiset halusivat kovasti sitä minulta pois. En ollut koskaan aiemmin ajatellut, että nauraisin mitenkään enemmän kuin muutkaan. Enkä minä naurakaan, se leima vain tuli tv:n välityksellä. Nauroin silloin kaikkien olohuoneissa, koska olin esinaurajana Tee-se-itse TV- ja Speden spelit -ohjelmissa. Sain kuulla, etten muuta teekään kuin laulan ja nauran. Sain paljon kirjeitä, joissa neuvottiin, miten minun pitää käyttäytyä. Loukkaannuin niistä aluksi. Ihmettelin, onko se oikeasti niin huono juttu.

Jossain vaiheessa yritin ottaa saamistani neuvoista vaarin, mutta eihän siitä mitään tullut. Ja useampi kuitenkin kannusti, että älä vain muutu. Tässä maailmassa tarvitaan iloa ja naurua – ryttyotsaisuutta ja ikäviä asioita on ihan tarpeeksi.

Nykyään olen ihan kiitollinen imagostani. Viihdetaiteilijana on oikein hyvä olla, kun ihmiset odottavat minulla olevan ilo pinnassa, kun menen tekemään työtäni.

Huumorin keinoin pääsee myös eteenpäin monista tilanteista. Urani alussa menin Säästöpankin juhlaan laulamaan ja aloitin toivottamalla hyvää iltaa Osuuspankin väelle. Siellä alkoi kuhina, ja yritin kiemurrella tilanteesta huumorilla. Ajattelin, etten millään selviä tästä tyylikkäästi. Konsertin lopussa pankinjohtaja ojensi minulle kukkaset ja sanoi ’oikein paljon kiitoksia Eija Kantola’. Silloin tiesin, että olin saanut mokani anteeksi. Sitten me halasimme ihan hirveästi. Huumori pelasti ja yhdisti.”