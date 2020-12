Sonkajärveläinen Jussi Vatanen passitettiin Teatterikorkeassa heti puheterapiaan – Savon murre oli kitkettävä pois

Jussi Vatanen on helsinkiläinen näyttelijä ja sonkajärveläinen viljelijä. – En ole taustaani hävennyt, mutta ei se ole ollut myöskään asia, jota olin ensimmäisenä julistamassa.

Jussi on myös osa-aikainen maajussi. ”Viime kesänä olin maalla lähinnä yksin, ilman perhettä, kun tiedossa oli raatamista aamusta iltaan.”­

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämästään numeroiden kautta.

3 lapsen ja 3 sukupolven perhe

”Kasvoin Sonkajärvellä, Pohjois-Savossa. Isäni oli maatalousyrittäjä. Äiti työskenteli kunnan virkamiehenä. Minulla on yksi veli ja yksi sisko, ja isovanhemmat asuivat meillä kotona siihen asti, kun olin 10-vuotias.

Maatalousmaisemassa työ määrittää kovasti elämää ja niin on ollut meidänkin perheessä. Ei meillä kuitenkaan vaadittu lapsia nousemaan aamulla lypsylle.

Tilamme oli pitkään maitotila, senaikainen keskisuuri tila, 20 lypsävää. Toiminta loppui tämän vuosituhannen puolella.

Olen ajanut pienestä pitäen traktoria. Jossain vaiheessa olen opetellut lypsämään ja hoitamaan vasikoita. Teininä tein lomituskeikkaa. Veli oli vähän näppärämpi niissä hommissa. Minua kiinnosti enemmän kitaransoitto ja jalkapallo.”

45 roolia

”Olen tehnyt 45 roolia. Tuorein on Pasin rooli Miika Nousiaisen romaanin pohjalta tehdyssä elokuvassa Metsäjätti.

Minulla on henkilökohtainen suhde Miikan kirjaan. Sain sen häneltä karonkkalahjaksi Putouksessa vuonna 2011. Luin sen heti. Tarina oli tosi liikuttava, ihana ja lämmin. Ajattelin, että jos tästä tehtäisiin elokuva, haluaisin esittää Pasia, pikkukaupungin poikaa, joka hankkii hyvän ammatin. Samastuin eritoten Pasin ulkopuolisuuden tunteeseen. Kun lähtee sellaisista taustoista kuin Pasi ja repäistään Helsingin ekonomistipiireihin, niin luultavasti joku tyhjyyden tunne hetkittäin käy.

Oma siirtymäni on ollut maaseudun pieneltä paikkakunnalta teatterimaailmaan. En ole taustaani hävennyt tai yrittänyt peitellä, mutta ei se ole ollut myöskään asia, jota olen ensimmäisenä ollut julistamassa.

Täällä minä nyt olen antamassa haastatteluja. Se kertoo siitä, että Suomessa loikka toiseen sosiaaliseen ympäristöön – omaa taustaa unohtamatta – on mahdollinen.”

16 hehtaarin maajussi

”Nykyään olen myös maanviljelijä.

Meistä sisaruksista kukaan ei asu sukutilallamme, ja hoidamme peltoja omien ammattiemme ohessa. Tila on ollut suvullamme reilu sata vuotta.

Meillä kasvaa kauraa ja mallasohraa. Peltopinta-ala ei ole niin iso, että tilalla täytyy olla koko kesä.

Viime kesänä olin maalla lähinnä yksin, ilman perhettä, kun tiedossa oli raatamista aamusta iltaan. Traktorihommia, ylläpitoa, kyntämistä, maanmuokkausta, kylvämistä, lannoittamista. Vieressä virtaa Matkusjoki, jossa lapsena uitiin ahkerasti.”

8 festarit

”Teatterin, tv-työn ja elokuvan tekeminen on ryhmätyötä. Se on minulle luonteva ja mielekäs tapa tehdä töitä.

Maaseudulla asuminen on opettanut minulle itsenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Olemme järjestäneet kotikylällämme Sukevalla jo kahdeksan kertaa Original Sukeva -festarit: yhdistäneet leikkimielistä urheilua ja keikkoja. Tuntuu hassulta ajatella, että me suomalaiset olisimme jurottajia tai emme haluaisi toimia yhdessä. Kun joku saa älyttömän idean kesätapahtumaksi, hän ehdottaa sitä naapureilleen.

On tosi liikuttavaa ajatella, kuinka paljon Suomessa on kesätapahtumia ja niiden ympärillä pyöriviä ihmisiä.”

”Olin kolmenkympin kieppeillä, kun minusta tuli isä. Se oli iso elämänmuutos, mutta kyllä siinä niin onnellisesti kävi, että elämä myös opetti.”­

30 isäksi tulemisen ikä

”Vaimoni Marika Tuhkalan tapasin ollessani 26-vuotias. Olin kolmenkympin kieppeillä, kun minusta tuli tyttövauvan isä. Minusta isäksi tulo oli ihan luontevaa. Se oli iso elämänmuutos, mutta kyllä siinä niin onnellisesti kävi, että elämä myös opetti.

Ihmisestä löytyy asioita, joiden olemassaoloa hän ei ole tiedostanut aiemmin. Kuten isän rooli ja kuinka olla vanhempi. Kyllähän normaalit hoivavietit ovat olemassa, vaikka niitä ei ole koskaan elämässään käyttänyt.”

8 tuntia unta

”Onnellisimmillani olen sellaisina päivinä, kun olen saanut nukuttua 7,5–8 tuntia. En osaa nukkua kovin myöhään, joten jos haluan saada tarpeeksi unta, pitää laittaa aikaisin pillit pussiin. Se on varmaan jossain geeneissä, että aamulla herätään aikaisin hoitamaan talon töitä.

Tämmöisessä kutsumusammatissahan työ tulee kauhean tärkeäksi. Tahdoit tai et, työ on se tärkein asia elämässäsi. Tai siltä se ainakin saattaa tuntua. Minun ei tarvinnut paahtaa menemään ihan neljäänkymppiin asti tajutakseni, että elämässä voi tehdä muutakin kuin töitä. Ei voi olla kaikkea hereilläoloaikaansa jonkun alan harjoittaja, vaan välillä pitää olla vaan.

Vaimoni Marika on shiatsuterapeutti, ja kun hän opiskeli hoitomenetelmää, sain olla asiakkaana. Uskon kosketushoitoihin. Ihminen on aika fyysinen otus, ja henkisyys ja fysiikka menevät yhteen. Tärkeintä on tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi.”

3 puhevikaa

”Päästyäni Teatterikorkeakouluun minun piti opetella Savon murre pois. Pelkästään savoa puhuville näyttelijöille on vähän rajattu roolitarjonta. Savo lähti, mutta sittemmin olen päässyt näyttelemään ainakin kuudella murteella.

Lisäksi minulta korjattiin opiskelun alussa s- ja r-vika. En tiennyt minulla edes olevan sellaisia.

Muistan, kuinka näyttelijätyön suunnittelija soitti muutama tunti sen jälkeen, kun olin käynyt lukemassa nimeni Teatterikorkeakouluun päässeiden listalta. Hän sanoi, että puheopettajalta terveisiä. Pitäisi tulla hakemaan harjoitteita, jotta on syksyllä paremmassa kuosissa. Minusta oli mahtavaa, että paskanjauhanta loppui ja konkretia alkoi heti. En ollut ainut, joka sai soiton.”

12 nappulaa

”Yksissä maailman tunnetuimmista jalkapallokengistä – Adidas Copa Mundialeissa – on 12 nappulaa pohjassa. Futis on aina ollut minulle tosi lähellä sydäntä. Jalkapallon kautta saa aina yhteyden kulttuuriin ja ihmisiin.

Olen pelannut pikkupojasta asti. Sitä kautta olen saanut kavereita ja ystäviä, jotka ovat vieläkin läheisiä.

Nykyään olen nuorisotyössä mukana jalkapallon kautta. Olen apuvalmentajana tyttäreni jalkapallojoukkueessa. Itse käyn pelaamassa Helsingin palloseurassa isien vuorolla.”

9 osoitetta elämässä

”Vaikka maatalousyrittäjän sivubisnekseni on ylittänyt uutiskynnyksen komeasti, niin minähän olen asunut jo suurimman osan elämästäni Helsingissä. Aikoinani muutin Sonkajärveltä inttiin. Siitä Voionmaan opistolle Ylöjärvelle radiotyötä opiskelemaan. Olin 20-vuotias, kun muutin Helsinkiin.

Jos jonkin yhteiskunnallisen tehtävän haluan ottaa kantaakseni, se on maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelun hälventäminen.

Helsingissä olen asunut 20 vuoden aikana seitsemässä eri osoitteessa lähinnä pohjois-eteläakselilla. Itä- ja Länsi-Helsinki ovat jääneet vieraiksi. Ehkä se liittyy taustaani: pysyttelen lähellä nelostietä.”