Millä perusteella Emma ja Tuomas paritettiin? Ensitreffit alttarilla -tuottaja vastaa 12 kiperään kysymykseen ohjelmasta

Kysyimme sarjan tuottajalta, miksi ohjelmasta tehdään vielä seuraava kausi ja mitä silloin tehdään toisin. Entä mitä sellaista opittiin tältä kaudelta, mitä vältetään jatkossa?

MTV:n Ensitreffit alttarilla -sarjan 7. kausi päättyi joulukuun alussa. Siinä seurattiin neljän avioliiton alkua.

Jo kauden alussa ohjelmaa kritisoitiin monesta asiasta: pareilla oli muun muassa aiempaa vähemmän ruutuaikaa, kipinä puuttui ja jaksot etenivät hitaasti ilman suuria draamankäänteitä.

Lopulta yksikään pareista ei jatkanut yhdessä.

Nyt MTV on kertonut, että ohjelmasta tehdään kahdeksas kausi ja haku siihen on käynnistynyt. Kysyimme sarjan tuottajalta Jasmi Kuusistolta 12 kiperää kysymystä, joita moni on pohtinut kotikatsomoissa.

1. Haette jo uusia osallistujia seuraavalle Ensitreffit alttarilla -kaudelle. Miksi sarjasta tarvitaan vielä uusi kausi?

”Ohjelma on lunastanut paikkansa katsojien sydämissä ja se kiinnostaa valtavasti. Keskimäärin sarjaa seurasi tällä kaudella huimat 740 000 katsojaa ja keskustelua oli paljon eri alustoilla koko kauden.

Toimintatapa on entuudestaan tuttu, haku uudelle kaudelle aloitetaan edellisen päätyttyä. Edelleen on rakkautta etsiviä, jotka toivoisivat löytävänsä rinnalleen loppuelämän kumppanin.”

2. Miten hakijamäärä ohjelmaan on kehittynyt kausien kuluessa?

”Ei ole havaittavissa merkittävää muutosta aiemmilta kausilta. Tänä vuonna haku on ollut niin vähän aikaa käynnissä, ettei vielä voida tehdä päätelmiä.”

3. Aiotteko muuttaa haku- ja valintaprosessia? Jos kyllä, niin miten?

”Joka vuosi osallistujien haastattelukysymyksiä ja testejä täsmennetään.”

4. Etsitäänkö osallistujia myös muuta kautta kuin avoimella haulla?

”Kaikki osallistujat tulevat mukaan avoimen haun kautta.”

5. Mitä ajattelitte tehdä toisin tulevalla kaudella? Esimerkiksi onko mukana vielä neljä paria ja samat asiantuntijat?

”Tällä hetkellä analysoimme kauden oppeja, olemme joitain linjauksia tulevaisuuteenkin tehneet, mutta niistä tiedotetaan lisää myöhemmin.”

6. Mitä sellaista opitte tältä kaudelta, mitä aiotte välttää jatkossa?

”Koronatilanne aiheutti toki tälle kaudelle jossain määrin haasteita, jotka piti ottaa tuotannossa huomioon.

Vaikka pystyimmekin huomioimaan tämän erikoisen ajan muutokset tuotannossa, toivottavaa olisi, että ensi kaudella parit pystyisivät elämään tavallisempaa elämää. Jossain määrin tilanne rajoitti sisällöllisiä ratkaisuja.”

Ensitreffit alttarilla -kauden puhutuin aviopari oli Emma ja Tuomas.­

7. Menneellä kaudella ihmetytti erityisesti Emman ja Tuomaksen sekä Miran ja Matin parittaminen. Miksi heidät paritettiin? Olivatko nämä parit tulosta siitä, että ohjelmaan ei hakenut tarpeeksi osallistujia?

”Heidän onnistumisensa todennäköisyydet olivat hyvät ja asiantuntijat olivat valintojensa takana. Lopulta jää nähtäväksi kauden aikana, löytyykö se kipinä ja miten pari rakentavat tarinaansa. Rakkautta ei voi laskelmoida tai ennustaa.”

8. Miten valintaprosessissa pyrittiin huomioimaan se, että suhteessa olisi muutakin kuin kaveruutta? Esimerkiksi kuinka paljon valintaprosessissa huomioitiin osallistujien toiveita, kuten kumppanin ulkonäön suhteen?

”Toki tavoitteena on rakentaa mahdollisimman kestäviä rakkaustarinoita. Hakijoiden toiveet ovat osana oikean parin muodostumista.”

9. Miksi seksistä puhuttiin niin vähän? Tuliko toive osallistujilta vai tuotannolta?

”Etenemme osallistujien ehdoilla. Seksistä puhumisen avoimuus on jokaisen henkilökohtainen asia.”

10. Kuinka paljon asiantuntijat olivat yhteydessä osallistujiin?

”Asiantuntijat ovat hakijoiden tukena ja apuna hakuprosessista aina tv-esitysten loppumiseen asti – usein vielä senkin jälkeen.

Paljonhan keskusteluja nähdään ohjelmassakin, mutta asiantuntijat ovat apuna myös ohjelman ulkopuolella.”

” Etsimme ohjelmaan pareja, emme esiintyjiä.

11. Tämän kauden miesosallistujien käytöstä on kritisoitu paljon. Oliko miesten saaminen ohjelmaan vaikeaa vai miten nämä neljä valikoituivat ohjelmaan?

”Miehet valikoituivat ohjelmaan ihan normaalin valintaprosessin kautta, kun he muodostivat yhteensopivan parin kumppaninsa kanssa. Etsimme ohjelmaan pareja, emme esiintyjiä.”

12. Milloin ohjelmassa nähdään muitakin kuin heteropareja?

”Ohjelman lähtökohtana on muodostaa asiantuntijoiden avulla mahdollisimman yhteensopivia pareja ja kestäviä rakkaustarinoita. Tähän mennessä hakijoista on löytynyt toisilleen sopivia ainoastaan heteropareista.”