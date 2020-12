Me Naisten juttusarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Mitä sinä haluaisit kysyä näyttelijä Lauri Tilkaselta?

Oletko joskus lehtijuttuja lukiessasi miettinyt, mitä kysyisit joltakin tunnetulta suomalaiselta henkilöltä, jos saisit kysyä mitä tahansa? Nyt se on mahdollista.

Me Naisten Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat ehkäpä juuri sinun kysymykseesi. Kysymyksesi voi olla outo, hauska, syvällinen tai kepeä – voit siis kysyä ihan mitä vain.

Seuraavaksi lukijoiden kysymyksiin vastaa näyttelijä Lauri Tilkanen. Lauri on näytellyt niin tv-sarjoissa ja elokuvissa kuin teatterissakin. Hänet tunnetaan parhaiten esimerkiksi elokuvista Härmä ja Tom of Finland sekä Syke-sarjasta. Viime aikoina 33-vuotias näyttelijä on nähty esimerkiksi sarjoissa Karppi ja Hotel Swan Helsinki sekä ex-puoliso Pamela Tolan ohjaamassa Teräsleidit-elokuvassa. Lauri ja Pamela olivat naimisissa vuodesta 2015 viime kesään saakka ja heillä on 6-vuotias lapsi.

