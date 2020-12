Ensimmäisessä yhteisessä haastattelussaan Chisu ja Jori kertovat, miten löysivät toisistaan hengenheimolaiset. Ensin he ottivat Roosberg-nimen musiikintekijäduonsa tunnukseksi. Nyt se on myös avioparin yhteinen uusi sukunimi.

Rystysiin on tatuoitu ROOS ja BERG. Se on nimi, jonka taiteilijapari Christel ja Jori Roosberg jalosti Sundbergista ja Sjöroosista ensin musiikintekijäduonsa tunnukseksi ja sitten yhteiseksi sukunimekseen.

– Se tarkoittaa meille uutta aikakautta ja on nimi suvulle, jonka me yhdessä loimme. Saa nähdä, saammeko joskus yhteisiä lapsia, mutta jo nimen mukana syntyi jotain uutta. Sillä on ollut iso merkitys, vaikka alkuun vaikeinta olikin muistaa, mikäs mun nimi on, Chisu, 38, sanoo.

Jori tunnistaa saman merkityksen: sukunimen vaihtaminen tarkoitti totaalista muutosta identiteetille. Niin myös avioliitto, joka vuosi sitten solmittiin.

– Naimisiin mennessä luodaan nimenomaan voimakas kahden hengen liitto, juttu josta pidetään kiinni ja jota ei olisi ilman meitä. Häät sinänsä olivat sinetti romanttiselle rakkaudelle mutta myös syy hyville juhlille.

Chisu oli pitkään ollut avioliittoa vastaan ja pitänyt sitä vanhanaikaisena instituutiona.

– Ajattelin, että se oli joskus muinoin ollut hyvä turva mutta nykyään jo hieman tarpeeton. En myöskään uskonut lauseeseen ’kunnes kuolema meidät erottaa’. Siksi meidän vihkivalassakaan ei luvata mitään mahdottomia.

Chisu puhuu asenteesta ja pelosta, jotka murtuivat Jorin vaikutuksesta. Siinä rytäkässä entinen kontrolloiva tee kaikki itse -nainen taipui tiimiläiseksi.

– Koko suhteemme perustuu vapaaehtoisuuteen ja rehellisyyteen. Näyttäydymme siinä toisillemme sellaisina kuin todella olemme. Kun olemme sitoutuneita liittoon, joka valitaan joka päivä uudelleen, meillä on hyvät mahikset päästä yhdessä jopa sinne kuolemaan saakka.

” Heti alussa tuli tunne, vau, tästä voi tulla mitä vain.

Roosbergien liitosta syntyi myös yhteinen firma, 11 ONES Oy, jota Jori luonnehtii moderniksi musiikkiyhtiöksi. Sen tähtäin on kirkkaasti kansainvälisessä tekemisessä. Chisu ja Jori olivat pyöritelleet ulkomaankuvioita tahoillaan, mutta yhdessä he kokevat olevansa isompi voima. Suunnitelmissa oli jo muuttaa hetkeksi Tukholmaan tai Los Angelesiin. Arki kuitenkin toistaiseksi pysyy Suomessa perhesitoumusten vuoksi. Jorilla on kuusi- ja yhdeksänvuotiaat lapset, Chisulla kuusivuotias tytär, ja tytöillä keskenään neljän päivän ikäero.

– Meidän välillämme tuntui heti jokin puhtaus ja syvä luotto toiseen. Oli selkeä maali, jota kohti oli helppo yhdessä lähteä. Jo heti alussa tuli tunne, vau, tästä voi tulla mitä vain, Jori kuvailee.

” Mua ihan ottaa vatsasta, kun olen niin onnellinen.

Yhteinen filosofia on tehdä kaikkea kivaa ja uudella tavalla. Jori ja Chisu näkevät yhtiönsä sateenvarjona monitaiteelliselle tekemiselle ja tekijäverkostolle, kulttuurin syntymiselle. Juuri nyt yhteisenä projektina on Jorin uuden albumin, Sjörootsin, lanseeraus.

– Mua ihan ottaa vatsasta, kun olen niin onnellinen siitä, että voimme tehdä mitä vain. Rakastan tehdä sun kanssa töitä, kun se on niin kivaa ja inspiroivaa, Chisu katsoo Joriin.

Mitä Chisu ja Jori puhuvat kärsimyksestä ja terapiasta ja miksi heillä on elämässään guru? Miten uusperhekuvio toimii? Miksi eksentrinen taiteilijapari päätyi matkailuautolla Norjaan? Lue Jorin ja Chisun tarina Me Naisten uusimmasta numerosta 49/2020. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.