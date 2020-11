Mistäkö tietää, että 90-luvusta on jo aika kauan? No siitä, että Jennifer Aniston, Brad Pitt ja kumppanit ovat jo viiskymppisiä.

Ah, ysäri. Millaista aikaa se olikaan olla nuori populaarikulttuurin fani!

Nykyään idolien elämää voi seurata somessa. Ulkomaalaisetkin näyttelijät ja muusikot tulevat sen kautta lähelle, ja jopa heidän arkielämäänsä pääsee tirkistelemään puhelinta selaamalla.

Toista se oli 90-luvulla. Silloin julkkikset olivat kaukaisia ihailun kohteita, jotenkin salaperäisempiä. Ysärillä ei ollut Youtubea: silloin tuijotettiin silmät kiiluen niitä musiikkivideoita, joita MTV:ltä sattui tulemaan. Oman huoneen seinät tapetoitiin Suosikista ja SinäMinästä revityillä suosikkinäyttelijän tai -artistin julisteilla.

Mutta muistatko vielä, miltä 1990-luvun suurimmat teini-idolit silloin näyttivätkään? Kokosimme yhteen kuvaparit, jotka näyttävät, miten ysärin kirkkaimmat tähdet ovat vuosikymmenten varrella muuttuneet. Varoitus: nämä kuvat saattavat aiheuttaa pienen ikäkriisin.

1. Leonardo DiCaprio

Vasemmalla Leonardo Dicaprio Romeo ja Julia -elokuvan ensi-illassa vuonna 1996, oikealla Leonardo tänä vuonna.­

Kuka oli ysärin ihailluin miesnäyttelijä? No Leonardo DiCaprio tietysti. Vuoden 1996 Romeo ja Julia -elokuva nosti hänet monien päiväunien kohteeksi, mutta Titanic räjäytti pankin. Hyvin pyyhkii Leolla, 46, nykyäänkin: hän on Hollywoodin kovapalkkaisimpia näyttelijöitä ja voitti ensimmäisen Oscarinsa vihdoin vuonna 2016 elokuvasta Revenant.

2. Brad Pitt

Mies sen kuin komistuu, eikö? Brad Pitt voitti Golden Globen vuonna 1995 roolistaan elokuvassa 12 apinaa. Oikealla Brad Ad Astra -leffan ensi-illassa vuonna 2019.­

Muun muassa elokuvat Thelma & Louise, Seitsemän ja Fight Club nostivat Brad Pittin suosioon. Brad vetosi meihin ysärillä, eikä vuosien kuluminen ainakaan ole vähentänyt hänen karismaansa. On silti vaikea uskoa, että mies on nykyään 56-vuotias.

3. Britney Spears

Vasemmalla nuori tulokas Britney Spears vuonna 1999, oikealla kolmekymppinen Britney vuonna 2019.­

Britney Spearsin debyyttialbumi ...Baby One More Time julkaistiin vuonna 1999. Sen myötä Britneystä tuli pop-ikoni ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista. Nykyään Britneyllä, 38, ei vaikuta menevän kovin hyvin. Tähti hävisi hiljattain oikeustaiston, jota hän kävi päästäkseen irti isänsä holhouksesta. Britneyn erikoiset Instagram-videot ovat saaneet hänen faninsa suunniltaan huolesta.

4. Jennifer Aniston

Jennifer vuonna 1998 ja Jennifer Golden Globe -gaalassa tänä vuonna.­

Frendien Rachel oli kiistatta yksi ysärin suurimmista tyyli-ikoneista – kuka voisi unohtaa Rachel-hiustyylin? Jennifer Aniston, 51, on näytellyt paljon suosikkisarjan päättymisen jälkeenkin, mutta Rachelin rooli on jäänyt hänen tunnetuimmakseen. Frendit-kuusikon oli tarkoitus palata ruutuun HBO:n erikoisjakson myötä, mutta kauan odotettu paluu viivästyi koronaviruksen vuoksi.

5. Backstreet Boys

Backstreet Boys vuonna 1998...­

...ja Backstreet Boys vuonna 2018.­

90-luku oli poikabändien kulta-aikaa. Yksi eniten hurmiota aiheuttaneista oli tietysti Backstreet Boys. Nick Carter, A. J. McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson ja Brian Littrell olivat monien päiväunien kohteita. Bäkkärit keikkailee yhä. Bändin ”pojista” vanhin, Kevin, on 49-vuotias ja nuorimmainenkin eli Nick jo 40.

6. Justin Timberlake

Kiharapäinen poikabändi-Justin vuonna 1999 sekä sliipatumpi Justin Emmy-gaalassa vuonna 2018.­

Oli Backstreet Boys, ja sitten oli *NSYNC. Ysärillä tuntui siltä, että oli pakko kuulua jompaankumpaan leiriin. NSYNC:stä julkisuuteen nousi Justin Timberlake, 39, joka on tehnyt menestyksekästä soolouraa ja näytellyt useissa elokuvissa.

7. Julia Roberts

Säkenöivä hymy ei muutu! Julia Roberts vuonna 1997 ja 2019.­

Julia Roberts näytteli pääosaa kahdessa 90-luvun kenties rakastetuimmassa romanttisessa komediassa, Pretty Womanissa ja Notting Hillissä. Hän oli ensimmäinen naisnäyttelijä, jolle on maksettu 20 miljoonaa dollaria yhdestä elokuvasta. Sittemmin Julia, 53, on näytellyt muun muassa sellaisissa menestysleffoissa kuin Ocean’s Eleven ja Eat Pray Love.

8. Hugh Grant

Vasemmalla nuori Hugh Grant vuoden 1996 Bafta-gaalassa. Hiljattain 60 vuotta täyttänyt Hugh valitsi lähes samanlaisen rusetin vuoden 2019 Bafta-gaalaan.­

Romanttisista komedioista tunnetaan myös Hugh Grant. Brittihurmuri ihastutti ysärillä elokuvissa Neljät häät ja yhdet hautajaiset ja Notting Hill. Uskomatonta, mutta totta: Hugh täytti hiljattain 60 vuotta.

9. Madonna

Madonna voitti Golden Globen roolistaan elokuvassa Evita vuonna 1997. Oikealla Madonna vuonna 2019.­

Pop-ikoni Madonna aloitti uransa 1980-luvulla, ja ysärillä hän oli jo maailman tunnetuimpia artisteja. Lisämainetta toi päärooli elokuvassa Evita (1996), josta hän voitti Golden Globen. 62-vuotias Madonna on julkaissut uransa aikana 14 studioalbumia.

10. Eminem

Blondattu Eminem palkittiin parhaana tulokkaana vuoden 1999 MTV Video Awardseissa. Tammikuussa 2020 Eminem kuvattiin tummapartaisena.­

Ysärillä kuunneltiin paljon purkkapoppia ja rockia, mutta myös räppiä. Vuosikymmenen lopulla julkisuuteen sinkosi Eminem eli Slim Shady eli Marshall Mathers III. Eminem on kaikkien aikojen myydyin rap-artisti. Mutta apua, Eminemkin käy jo pian viittäkymmentä – tähti täytti hiljattain 48.

11. Drew Barrymore

Todellista ysärityyliä! Vasemmalla Drew Barrymore Batman Forever -elokuvan ensi-illassa vuonna 1995. Oikealla Drew marraskuussa 2019.­

Lapsitähti Drew Barrymore aloitti uransa elokuvassa E.T. 1990-luvulla hänen suurimpia hittileffojaan olivat Scream ja Pakko olla in. Päihderiippuvuuksistakin aikanaan kärsinyt Drew on nykyään 45-vuotias. Viime vuosina hänet on voitu nähdä Netflixin kauhukomediasarjassa Santa Clarita Diet, jossa Drew esittää ihmislihaa himoavaa zombia.

12. Jon Bon Jovi

Mitkä hiukset! Vasemmalla Jon Bon Jovi lavalla vuonna 1995. Oikealla harmaahapsinen Bon Jovi helmikuussa 2020.­

Pitkätukkainen Jon Bon Jovi oli lukemattomien fanien päiväunien kohde. Bon Jovi -yhtye julkaisi monien kriitikoiden ja fanien mielestä parhaimman albuminsa These Days vuonna 1995. Onnekkaat suomalaisfanit pääsivät näkemään idolinsa livenä, kun yhtyeen massiivinen kiertue päättyi Helsingin olympiastadionilla soitettuun konserttiin heinäkuussa 1996. Keulakuva Jon Bon Jovi, 58, tunnetaan myös näyttelijänä ja hyväntekijänä.

13. Gwen Stefani

Vasemmalla Gwen vuonna 1998, oikealla Gwen vuonna 2019. Uskoisitko häntä viisikymppiseksi?­

Rockyhtye No Doubt nosti pinnalle energisen asennemimmi Gwen Stefanin. Yhtyeen suurin ysärihitti oli Don’t Speak. Gwen on tehnyt myös menestyksekkään soolouran, jolta muistetaan esimerkiksi hitit Hollaback Girl ja What You Waiting For. Gwen on nykyään 51-vuotias – vaikka sitä ei heti uskoisi.

14. James Van Der Beek

Vasemmalla ysärihurmuri James Van Der Beek vuonna 1999. Oikealla James tasan 30 vuotta myöhemmin viime vuoden Emmy-gaalassa.­

Ysärillä riitti teini-ikäisistä kaveriporukoista kertoneita sarjoja. Yksi suosituimmista oli Dawson’s Creek, jonka päähenkilö Dawson Leery oli monien ihastus. Häntä näytteli James Van Der Beek. Rooli jäi Jamesin, 42, tunnetuimmaksi, joskin hänet on nähty esimerkiksi sarjoissa How I Met Your Mother ja Pose.

15. Johnny Depp

Johnny Depp vilkutteli faneille Ed Wood -elokuvan lehdistötilaisuudessa vuonna 1995. Oikealla Johnny tänä vuonna.­

Voi, Johnny. Johnny Depp oli 90-luvun kirkkaimpia tähtiä. Hän näytteli vuosikymmenellä muun muassa elokuvissa Saksikäsi Edward, Cry-Baby ja Gilbert Grape. Viime vuosina Johnnyn, 57, tähti on hiipunut. Hän on ollut esillä lähinnä ex-vaimoaan Amber Heardia vastaan käydyn oikeustaistelun vuoksi. Amber ja Johnny ovat syyttäneet toisiaan väkivaltaisuudesta.