Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

Perhe

”Ystävällisyys ei maksa mitään”

”Meitä on neljä sisarusta, joista vain veljeni Olavi päätyi muualle kuin teatterin pariin töihin. Kun meiltä kysytään, puhummeko keskenämme mistään muusta kuin teatterista, kiellän tietysti. Mutta kun Olavi kuulee, hän parahtaa, että ettehän te muusta puhukaan!

Isäkin oli näyttelijä, ja hän oli aina paljon töissä. Hänen kanssaan tein töitäkin myöhemmin. Isältä opin, ettei ystävällisyys maksa mitään, ja mielestäni se kannattaisi jokaisen tänä pahojen puheiden aikana muistaa.

Äiti työskenteli myös teatterissa, mutta jäi kotiin, kun me lapset synnyimme. Jos jotakuta ihmistä ihailen, niin äitiäni. Hän kuunteli ihmisiä, ei tuominnut toisten tekemisiä vaan suhtautui aina lempeästi kaikkiin. Hänellä oli sydämen sivistystä. Hän oli hieno ihminen.

Synnyin Turussa, mutta olen käynyt kouluni Tampereella. Talvisodan syttyessä me muutimme maalle erääseen tyhjillään olleeseen taloon. Meidän asunnostamme kaupungissa särkyivätkin ikkunat ensimmäisessä pommituksessa, eikä siellä olisi voinut asua.

Myöhemmin jatkosodan aikana olimme jo palanneet kaupunkiin. Toisinaan koulumatkalla tuli ilmahälytys, ja niin sitä juostiin pommisuojaan. Kun hälytys oli ohi, jatkettiin matkaa. Ihminen tottuu kaikenlaiseen.”

1-vuotiaana. ”Olin isovanhempieni ensimmäinen lapsenlapsi ja lemmikki. Jos kotona kiellettiin, kantelin sukulaisille.”­

Rakkaus

”Tuttu ja turvallinen on hyvä”

”Olen aina suhtautunut rakkausasioihin hyvin käytännöllisesti. En ollut nuorenakaan mikään romanttinen haihattelija. Kun Vili sitten tuli teatteriin näyttelijä-järjestäjäksi, vanhemmat näyttelijät alkoivat oikein ohjailla meitä yhteen. He sanoivat, että totta kai te nyt seurustelette, kun ei täällä muita ole! Niinhän näyttelijät menevät toistensa kanssa naimisiin, kun eivät he muita näe. Olimme ensin ystäviä ja työkavereita, sitten rakastuimme. Ei se ihan hetkessä syttynyt. Kesällä 1955 menimme naimisiin.

Olimme yhdessä yli neljäkymmentä vuotta. Teimme paljon töitä yhteisissä projekteissa ja tulimme tunnetuiksi erityisesti 60-luvun televisiosarjan Heikkinä ja Kaijana.

Koskaan emme kaivanneet Tampereelta pois, vaikka etenkin Viliä kosiskeltiin Helsinkiin paljon. Uskon, että minullekin olisi löytynyt sieltä paikka, jos olisimme halunneet lähteä. Mutta täällä oli kaikki mitä tarvitsimme. Varmasti Viliä vähän huolettikin se Helsingin menestys. Tampereella oli tuttua ja turvallisempaa.

Kun Vili vuonna 1996 kuoli, hän oli sairastanut puolitoista vuotta ja ehtinyt olla koneiden varassakin jo kuukauden. Ajatukseen luopumisesta ehti tottua siinä ajassa, ja oli melkein kuin vapahdus, kun teho-osaston koneet lopulta sammutettiin. Olin alkanut ymmärtää, että ei sille voi mitään.

Totta kai surin ja jäin yksin. Olisihan se ihana vanheta toisen kanssa, mutta Vilin jälkeen en koskaan ole halunnut rinnalleni ketään muuta. Näin tämä on mennyt, ja sen kanssa on elettävä.”

1950-luvun lopulla. ”Minä, Tommi ja Vili. Tommi on tässä ehkä vajaa kolmen vanha, Jannea ei vielä ole.”­

Keho

”Ikä ei haittaa, mutta kehon rapistuminen jurppii”

”Minua ei haittaa ikääntyminen lainkaan. Sen sijaan ottaa päähän, kun huomaa, ettei ole enää samalla tavalla ketterä kuin ennen. Kyllä minä haluaisin liikuntakykyni säilyttää.

Meillä on Itä-Suomessa kesäpaikka, jossa olemme vuosikymmenten varrella viettäneet paljon aikaa. Nykyään en voi enää olla siellä yksin. Viime kesänä poikani perheineen oli siellä kanssani, mutta kyllä se jurppii, kun joku koko ajan kyselee, muistinko kepin ja kehottaa olemaan varovainen.

Vaikken enää jaksa ihan kaikkea, uiminen on minulle edelleen tärkeä harrastus. Kun Vili aikoinaan sairastui, kävin hänen luonaan sairaalassa joka päivä. Muistan siitä kesästä istuneeni lähinnä auton ratissa. Ainoa eliksiiri, joka piti minua elossa, oli se, että pääsin matkalla uimaan Näsijärvessä. Se kesä oli kylmä ja luonnonvedet olivat hyytäviä, mutta vesi palautti minut aina takaisin huolista pintaan.

Kehon vanheneminen on kaikkien koettava, ja en sentään ole muistisairas. Sitä en oikein mielelläni ottaisi, jos saisi valita. Mutta eipä sitä saa.”

Maailmalla. ”Pidän matkustelusta kovasti. Erityisesti ortodoksiset kirkot kiinnostavat minua.”­

Vanhemmuus

”Jokainen äiti ajattelee, että on huono äiti”

”Poikamme Tommi syntyi vuonna 1957. Hän on pikkupojasta lähtien ollut todella lapsirakas, ja hän alkoikin jo pienenä toivoa sisarusta. Janne syntyi 1965, ja alusta asti näki, että Tommi oli haltioissaan.

Jannen syntymän jälkeen oli kiireistä. Minulla oli ensi-ilta tulossa, yksi Heikki ja Kaija olisi pitänyt ehtiä tehdä ja vauvakin kastaa. Kun joku ehdotti, että ristiäiset järjestettäisiin Heikin ja Kaijan jaksossa, olin niin väsynyt kiireeseen, että olisin suostunut mihin tahansa. Niinpä Janne kastettiin kameran käydessä, ja koko ohjelmassa nähtävä ristiäistilanne on oikea kastetilaisuus. Kummit olivat siinä ympärillä, muut sukulaiset katsoivat kameran takaa ja kuvauksen jälkeen juotiin kahvit.

Lapsemme kasvoivat kotiapulaisten kanssa ja teatterin ehdoilla. Kun Tukkijoella-näytelmää esitettiin 70-luvulla, Tommilla oli siinä pieni rooli Kustaana, ja Janne istui parven portailla niin usein, että oppi näytelmän ulkoa. Ovimiehille oli annettu tiukka ohje, ettei poikaa saanut päästää salista ulos ennen väliaikaa.

Jokainen äiti varmaan ajattelee, että on aika huono äiti. Niin minäkin olen ajatellut. Olen ollut aina poissa. Teatterista ei voi olla pois, vaikka haluaisi. Nykyään voi pitää virkavapaata, silloin ei voinut. Jos olisin toivonut sellaista, olisi todettu, että mene vain, mutta takaisin ei tarvitse tulla.

Jumalan kiitos, minulla on ollut niin hyviä kotiapulaisia. Kun pojat olivat pieniä, apulainen asui meillä, ja jos tämä lähti mennäkseen vaikka naimisiin, saattoi hän jo valmiiksi järjestää jonkun luotettavan tuttunsa meille seuraajaksi. Ilman heitä ei meidän arkemme olisi toiminut.

Mutta jokaisella ihmisellä on jokin asia, joka vie osan huomiosta. Ei lapsi voi olla elämän ainoa pääasia.”

Vuonna 1965. ”Ennen kuin Janne syntyi, Tommi ehti kauan toivoa pikkusisarusta. Kerran hän sopi kaverinsa kanssa vaihtokaupasta. Poika saisi Tommilta kasan leluja, Tommi saisi heidän perheensä pikkuvauvan.”­

Läheiset

”Hyvä perheyhteys on voimavara”

”Olimme hiljattain Kuopiossa teatterimatkalla Eino-klubin kanssa. Siihen kuuluu joukko eläköityneitä teatterilaisia, joiden kanssa kokoonnumme noin kerran kuussa täällä Tampereella. Kaikki ovat tervetulleita, olit sitten lipunmyyjä, siivooja tai kulissimies. Juttelemme niitä näitä.

Teatterilaisilla voi olla yksinäistä, kun ura päättyy. Teatterissa vietetään niin hirveän paljon aikaa, ja kaikki ystävät ja tuttavat ovat siellä. Kun se loppuu, sosiaaliset ympyrät katoavat. Eino-klubin kanssa voimme jatkaa tapaamista, vaikkemme enää työskentele yhdessä.

Ystävien lisäksi pidän kauhean tärkeänä hyvää perheyhteyttä. Sisarelleni Liisalle soittelen päivittäin. On onnekasta, että minulla on perhe, jonka kanssa välit ovat niin hyvät. Hyvä perheyhteys on voimavara. Minulla on myös kuusi lastenlasta ja kolme lastenlastenlasta. On ihanaa olla mummi, siinä saa nauttia kaikesta siitä hyvästä joutumatta käymään arjen kiistoja.

En ole sellainen ”ennen oli kaikki paremmin” -ihminen, mutta somea ja laitteilla yhteydenpitoa en oikein ymmärrä. Kyllä ihminen pitää kohdata ja katsoa toista silmiin.”

17-vuotiaana. ”En koskaan ajatellut, että voisin päätyä töihin muualle kuin teatteriin.”­

Suru

”Ei ole pahempaa kuin lapsen kuolema”

”Minulla taitaa aina olla lasi enimmäkseen puolitäysi. Olen sillä tavalla siunattu, että osaan etsiä asioista aina positiivista. Huolehtimiseen taivun joskus, mutta olen huomannut, että se on hukkaan heitettyä aikaa. Järkevämpää on surra sitten, kun jotakin tapahtuu, ja jonkun valoisan paikan minä aina yleensä löydän.

On elämän varrelle toki mahtunut myös suurta surua. Pahin on tietenkin se, kun ensimmäinen poikamme, Tommi Petteri, menehtyi. Häneltä puuttuivat sappitiehyet, vaikka sitä ei kukaan vielä silloin tiennyt.

En ikinä unohda sitä puhelinsoittoa lääkärin kanssa. Olin kuvitellut, että kun lentokoneella mennään sairaalaan ja hänet leikataan, niin hän tulee sieltä terveenä pois. Lääkärin oli puhelimessa pakko kertoa totuudenmukaisesti, että tällaiset lapset elävät yleensä korkeintaan kolmivuotiaiksi. Se oli kuin olisi lyöty halolla päähän.

Tommi Petteri kuoli puolen vuoden iässä.

Vaikka meille myöhemmin syntyi vielä kaksi poikaa, ei siitä surusta mene mikään yli. Ei ole pahempaa, kuin lapsen kuolema. Mutta… Kyllä ihminen on luotu kestämään.”

Tampereella. ”Suunnittelin hakevani teatterikouluun, mutta kun iltanäyttelijäkoulun Eino Salmelainen kuuli asiasta, hän kielsi ja sanoi, että opettaa minulle kyllä sen minkä teatterikoulukin.”­

Menestys

”Olen urastani kiitollinen, mutta suosio häiritsi välillä”

”Kun minusta 2018 tehtiin Tampereen yliopiston kunniatohtori, niin olin aivan hämmästynyt. Itse olen käynyt vain keskikoulun, ja se koko akateeminen maailma puheineen ja juhlallisuuksineen oli minulle niin vieras.

Olisi minulla äly varmaan riittänyt, mutta olin koulussa laiska lukemaan enkä jaksanut nähdä vaivaa. Halusin joka tapauksessa aina teatteriin. Jälkeenpäin ajateltuna on vähän hullua, että on vain yksi asia, jota voi elämässä tehdä. Minulle se onneksi riitti.

En sanoisi, että olisin urastani ylpeä. Ennemminkin olen kiitollinen, se on minusta parempi sana. Olen saanut tehdä kaikkea, mitä olen halunnut.

Suosio sen sijaan tuntui toisinaan vähän epämukavalta. 60-luvulla Heikin ja Kaijan myötä ihmiset alkoivat tunnistaa minua kadulla. Monet tuntuivat ajattelevan, että olimme heidän tuttaviaan, jotka kävivät kylässä säännöllisesti.

Jotkut saattoivat puhua kuulteni rumiakin asioita, arvostella vaikkapa ulkonäköäni. Kerran lomamatkalla nousin uima-altaasta vettä valuen ja tukka silmillä, kun valo välähti. Hätäilin, mitä oikein tapahtui, ja joku tuntematon rauhoitteli, että ihan vain kotialbumiin otti kuvan minusta. Ajattelin silloin, että ei siihenkään kyllä lupaa kysymättä saisi kuvata, mutta ota nyt mitä otat.

Kaikenlaisia tunnustuksia ja palkintoja minulla on, ja ovathan ne tietysti mukavia. Olen kuitenkin aina vain tehnyt työtäni, ei sen kummempaa.

Eila asuu yhä asunnossa, johon he Vilin kanssa aikoinaan muuttivat. ”En minä vielä haluaisi mihinkään palvelutaloon mennä.”­

Pikku Kakkonen

”Jokainen lapsi tarvitsee luotettavan aikuisen”

Kun Pikku Kakkosesta 90-luvulla kysyttiin, rupeaisinko heille juontajaksi, olin epäileväinen. Sanoin, että sovitaan ensin kolmesta kuukaudesta. Lapset ovat vaikein yleisö, he huomaavat kaikenlaisen lällyttelyn heti. Mietin, miten voisin muka saada heihin riittävän yhteyden ruudun kautta.

Menin nauhoituksiin ilman käsikirjoitusta. Halusin jutella vapaasti, jottei se kuulosta ulkoluvulta. Opin nopeasti, kauanko 40 sekuntia kestää ja mitä siinä ajassa ehtii sanoa.

Kolmen kuukauden jälkeen olin valmistautunut lopettamaan, mutta minun haluttiinkin jatkavan. Tein sitä työtä lopulta 17 vuotta. Kun viimein lopetin, tein sen eritoten itseni takia. Olin silloin jo iäkäs ja tein yhä teatteria. Huomasin, että en enää jaksanut samalla tavalla ja jostakin pitäisi karsia.

Lapset tunnistavat minut tietysti nimenomaan Pikku Kakkosen mummina. Hiljattain olin Nenäpäivässä puhumassa. Siellä oli myös Robin, se laulaja. Kaikki tytöt jonottivat jälkeenpäin hänen luokseen ottamaan yhteiskuvia. Joukko poikia päätti irvailla tytöille, ja he tulivat jonottamaan minun luokseni. Vinkkasin Robinille, että katsos, meillä on näköjään kilpailua.

Kerran eräs poika, ehkä kolmentoista vanha, tuli kysymään vähän riitaa haastaen, että ”ootsä ollu pikkukakkosessa vai”. Vastasin ystävällisesti, että olenhan minä. Aloimme jutella, ja pian poika kertoi minulle koko elämäntarinansa. Niin siinä usein käy. He kertovat vanhempien avioeroista ja kaikesta. Lopuksi he aina kysyvät: ”Saako sua halata”. Ja sitten me halaamme.

Kaikki lapset tarvitsevat ainakin yhden luotettavan aikuisen, ja vaikka se tuntuu myös surulliselta, joillekin se olen tainnut sitten olla minä siellä televisiossa. Eikä se minua yhtään haittaa.”

Vuonna 2010. Eila tuli lapsille tutuksi Pikku Kakkosen mummina. Hän teki työtä 17 vuotta.­