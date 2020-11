Nuorena Samuli Putro juoksi rakkauden perässä ja kiirehti saman tien kihloihin. Sittemmin hän on lakannut etsimästä rakkautta.

Nuorena miehenä Samuli Putro oli valmis juoksemaan rakkauden perässä pitkiäkin matkoja. Rakkaus näyttäytyi kirkkaana ja tuntui tavoittelemisen arvoiselta.

Vastikään 50 vuotta täyttänyt Samuli sanoo, että hänen vanhempiensa ikäpolvi pitää ihanteena loppuelämän kestävää parisuhdetta. Samaa kaavaa hän lähti itsekin toteuttamaan.

– Jossain vaiheessa tajusin, että perinteinen parisuhde lapsineen ei ollut sittenkään se, mistä itse haaveilin.

Silti hänestä tuntui alkuun hankalalta, kun ihmiset ympärillä asettuivat aloilleen ja perustivat perheitä.

– Eniten olin pettynyt itseeni, koska en halunnut sitä, mitä olisi kuulunut haluta. Kun huomaa ajattelevansa eri tavalla kuin ympäristö, voi kokea myös yksinäisyyttä.

Enää Samuli ei ajattele epäonnistuneensa. Iän myötä hän on oivaltanut, kuinka monenlaista rakkautta ja erilaisia parisuhteita voi olla. Esimerkiksi yhteisen kodin jakaminen ei tunnu hyvältä ajatukselta. Sen sijaan hän näkee täysin mahdollisena pitkänkin suhteen, jossa molemmilla on oma asunto, sillä omasta ajasta ja tilasta hän ei olisi valmis enää luopumaan.

– Itse asiassa ajattelen, että en ole valmis luopumaan rakkauden vuoksi yhtään mistään.

Mutta hän tietää, että mieli saattaa vielä muuttua.

– Jos on valmis ottamaan toisen vastaan sellaisena kuin hän on, niin silloinhan ottaa sen koko paketin – ja mielihyvin. Tässä kohtaa elämää parisuhde ei tunnu mahdolliselta millään muulla tapaa.

Samuli on lakannut etsimästä rakkautta. Silti, tai ehkä juuri siksi, hän uskoo, että loppuelämän parisuhde odottaa aivan kulman takana. Kulma vain ei vielä ole löytynyt.

– Sen tuntee ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa muun itsestäänselvyyden, kuten kuoleman tai vuodenaikojen vaihtumisen. Sitä vastaan voi kamppailla, mutta se ei auta mitään.

”Olen antanut parisuhteessa anteeksi kaiken. Mutta monesti vasta suhteen loppumisen jälkeen.”­

Mitä rakkaus tarkoittaa sinulle?

Se on alkuräjähdys ja ilotulitus. Samaan aikaan kuin se on seinät, se on kattoja irti repivä voima. Se on turvallisuutta ja turvattomuutta yhtä aikaa.

Millainen on täydellinen rakkaustarina?

Ehdottomasti arkinen, mutta siten, että arki tuntuisi tavallista paremmalta. Rakastaminen ylevöittää arjen, sillä rakastunut ihminen näkee värit kirkkaampina, huomaa paremmin yksityiskohtia ja näkee elämässä enemmän järkeä. Ihminen, jolla ei ole läheisiä ihmisiä, alkaa kokea tarpeettomuutta. Se on lyhyt reitti masennukseen ja epätoivoon.

Mistä tiedät, että olet rakastunut?

Varmaan siitä, että haluan viettää tietyn ihmisen kanssa enemmän aikaa kuin muiden. Samaan aikaan, kun haluaa viettää aikaa yhden ihmisen kanssa koko ajan, niin ei kannattaisi tehdä. Kannattaisi jakaa sitä itselleen rakkainta ihmistä mahdollisimman monissa tilanteissa ystävien kanssa. Asioita kannattaa tehdä myös erikseen, koska sen kautta syntyy luottamusta.

Mikä on hulluin tekosi rakastuneena?

Jossain kohtaa menin aina kihloihin kaikkien kanssa hetken mielijohteesta ja ymmärsin kuukauden jälkeen, että eihän tässä ole mitään järkeä. En ehkä luottanut siihen, että jo lupaus olla yhdessä riittäisi, vaan sitä piti todistella. Jälkikäteen katsottuna en usko, että ne ihmissuhteet olisivat tarvinneet kihlausta. Toisaalta ei tuollaisia mielijohteita voi pitää virheinäkään. Hetkeen tarttuminen on hienoa. Se on jaloa hölmöyttä, ja sitä kai rakkauskin on.

Kuka on ollut elämäsi suurin rakkaus?

En osaa ajatella rakkauksia koko-mittakaavassa. Mutta jos suhde on kestänyt pitkään, se on tarkoittanut, että on elänyt sen ihmisen kanssa elämää ja arkea enemmän kuin muiden. Minulla on ollut parisuhde, joka kesti kymmenen vuotta. Olen ihmisen kanssa yhä tekemisissä. Lähimenneisyydessäkin minulla on parisuhde, joka kesti reilusti päälle puoli vuosikymmentä.

Onko kaikille olemassa se ”yksi oikea”?

Ajattelen, että on olemassa monta oikeaa, ja niitä on täysin mahdotonta verrata keskenään. Ei ole olemassa oikeampaa tai vähemmän oikeaa. On olemassa vain oikein sillä hetkellä, siinä elämänvaiheessa.

Millaisiin ihmisiin ihastut?

Minulle riittää se, että toinen ei ole vittumainen. Ihmisestä paljastuu myös aika nopeasti, onko hänellä niin sanottu oma maailma, sellainen pinnan alla oleva alue. Sellainen herättää heti kiinnostuksen: sen maailman haluaa nähdä ja päästä mukaan siihen. Uskon, että kaikilla on sellainen, mutta en näe sitä kaikissa. Silloin ihminen ei herätä kiinnostusta.

Mikä rakastamiasi ihmisiä yhdistää?

Minusta tuntuu, että suuri osa heistä on tarvinnut paljon tilaa ympärilleen. He ovat olleet jossain määrin yksityisiä ihmisiä. Sellaisia, joissa on ripaus riippumattomuutta muista. Tällaiset ihmiset ovat tavoittelemisen arvoisia, koska heidän huomionsa ja luottamuksensa on työn takana.

” Kiinnostun ihmisestä, jolla on niin sanottu oma maailma.

Millaisen ihmisen kanssa et voisi olla parisuhteessa?

Jos on tosi voimakkaita poliittisia tai ihmisyyteen liittyviä eroavaisuuksia, niin kyllä se varmaan hankaloittaa arkea aika perkeleesti. Olisi silti mukava ajatella, että rakkaus pystyy ylittämään kaikki mahdolliset rajat, jopa puoluepoliittiset.

Olisi vaikea rakastaa ihmistä, joka kohtelee muita kuin paskaa. Verbaalinen tai fyysinen julmuus toisia ihmisiä kohtaan ei ole kiihottavaa. Julmuus, vallankäyttö, vittumaisuus ja alistaminen eivät koskaan näyttäydy voimakkaana, vaan aina heikkona ja pelokkaana. Pelokasta ihmistä voi sääliä tai yrittää auttaa, mutta tuntuisi oudolta rakastua sen kaltaiseen.

Millainen kumppani olet?

Olen aluksi todella kiva ja innostava, mutta sitten jossain vaiheessa muutun vetäytyväksi ja aika itselliseksi. Silloin, kun pystyn olemaan huomioon ottava, olen kiva. Kun en pysty, olen paljon kylmempi toista kohtaan.

Jos on jatkuvasti toisen kanssa, oman tilan tarve kasvaa. Silloin lähtee vetäytymään joko fyysisesti tai henkisesti, pahimmillaan molempia.

Mikä on pahin pettymyksesi rakkaudessa?

Se, etten ole pystynyt sellaiseen henkiseen uskollisuuteen, jota olen itseltäni vaatinut ja johon olen uskonut. Henkinen uskollisuus tarkoittaa sitä, että on aina toisen puolella ja tukena. Pitkässä parisuhteessa alkaa helposti pitää toista ihmistä itsestäänselvyytenä. Pakko myöntää, että niin on joskus tapahtunut.

Samuli Putro sanoo, että on lakannut etsimästä rakkautta. Ehkä rakkaus löytääkin hänet, ja loppuelämän parisuhde odottaa aivan kulman takana.­

Mitä kadut rakkauden saralla?

En voi sanoa, että olisin tehnyt aina oikein, mutta vääriin tekoihin ei ole mitään muuta järkevää tapaa suhtautua kuin antaa itselleen anteeksi. Siihen pätee sama logiikka, kuin jos on tullut itse väärin kohdelluksi. Asiaa voi kantaa repun lailla selässään loppuelämänsä, mutta järkevämpää on päästä siitä repusta eroon.

Pitääkö parisuhteen eteen mielestäsi tehdä töitä?

Pitää, mutta työn tekeminen voi olla hetkittäin myös kevyttä. Ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin työn tekeminen, parisuhde on kivoimmillaanhan silloin, kun se sujuu. Vaivannäkökin kuuluu parisuhteeseen, mutta täytyy ymmärtää myös, ettei kuolleita oksia kannata laittaa maahan.

” Jos on jatkuvasti toisen kanssa, lähtee vetäytymään joko fyysisesti tai henkisesti, pahimmillaan molempia.

Mitä et voisi antaa anteeksi?

Olen antanut parisuhteessa anteeksi kaiken, mutta monesti vasta suhteen loppumisen jälkeen. Siihen on saattanut mennä vuosia, mutta on älyttömän lohdullista huomata, että niin on tapahtunut. Ihmissuhteet päättyvät nimenomaan siksi, etteivät ihmiset pysty antamaan toisilleen anteeksi, eivätkä malta odottaa siihen asti, että pystyisivät. Ero voi silloin olla täysin järkevä ratkaisu.

Missä menee pettämisen raja?

Jos valehteleminen on pettämistä, niin pettäminen alkaa, kun sanoo rakastavansa toista. Siihen periaatteessa sisällytetään sana ”ikuisesti”. Rakkaus ei tunteena ole missään nimessä ikuinen. Se voi säilyä loppuun asti, mutta sen kyky muuttaa muotoa on niin voimakas, että ei sitä samaksi rakkaudeksi tunnista kuin minä se alkaa.

Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä?

Totta kai. Tietysti siitä voi käyttää myös termiä ihastuminen, mutta ne ovat niin läheisiä sukulaisia, että mahtuvat samaan lauseeseen. Olen kokenut rakkautta ensisilmäyksellä. Se ei ole mitenkään hirveän harvinaista. Joskus sitä voi kokea viikoittain, välillä se voi olla pois pitkiä aikoja. Se liittyy haluun mennä kohti uusia ihmisiä. Silloin kun sitä halua ei ole, ei näe uusia ihmisiä. Silloin ihastuminen tai rakastuminen on aika vaikeaa.