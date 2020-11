Klara Kivilahti sidottiin jeesusteipillä naulakkoon ja pää työnnettiin vessanpönttöön – kiusaaminen jätti pitkät jäljet

Lentokone on juuri laskeutunut Rovaniemelle. Autio kenttä täyttyy elämästä, kun Klara Kivilahti, 43, jää odottamaan matkatavaroitaan. Musta maski on yhä hänen kasvoillaan.

Klaran laukku on pudonnut hihnalta, mutta viimein sekin saadaan kyytiin mukaan, ja hän pääsee selvittämään, miksi on Rovaniemellä.

– Halusin ulos stadista, kun kaikki muut matkat ovat pannassa. Mutta hei, täällä on ihan uskomaton tuoksu. Olen äärettömän herkkä tuoksuille ja hajuille! Ilmakin tuoksuu täällä erilaiselta kuin Helsingissä.

Klaralla on Lappiin nostalginen suhde. Hänen perimässään on äidinäidin, liikunnanopettajana uransa tehneen Leena-mumin energisyyttä ja kaipuuta avariin maisemiin. Mumi rakasti Lappia ja kävi aikoinaan naisporukassa Saana-tunturilla vaeltamassa.

Maailmanmatkaaja Klara on itse ollut Lapissa kahteen otteeseen, ensimmäisen kerran lapsena, kun perhe, isä Kari Kivilahti, äiti Kaarina ja pikkusisko Karina, ajoi Norjan puolelle Kirkenesiin asti.

– Isä ajoi, äiti luki karttaa, ja me istuimme Karinan kanssa takapenkillä, Klara muistelee.

Toisen kerran hän oli Lapissa vieraillessaan Rovaniemellä ex-aviomiehensä, elokuvaaja Kjell Lagerroosin ja poikiensa Kentin ja Krisin kanssa.

– Olihan lasten päästävä Joulupukin pajalle! Kent suostui luovuttamaan siellä tuttinsa joulupukille. Siihen jäi tutin syöminen, Klara nauraa.

Sitten hän herkistyy kertoessaan, miten nyt jo teini-ikäiset pojat ovat hänen elämänsä tärkein sisältö. Ja miten pojat kaipaavat isoisäänsä Kari Kivilahtea, joka kuoli viime vuonna.

Katastrofi kivijalkamyymälässä

Klara on reilun parin vuosikymmenen aikana nähty lehtien palstoilla erilaisten tapahtumien keskipisteenä, huikeissa koroissaan ja merkkivaatteissaan. Kun hänet tapaa, hän vaikuttaa suorapuheiselta, sydämelliseltä ja huumoria pulppuavalta naiselta, eikä hänessä ole tippaakaan seurapiiridiivan elkeitä.

Klarassa on myös selviytyjää.

Hän selvisi äitinsä Kaarina Kivilahden luksusvaatteita myyvän vaatemyymälän toiminnan loppumisesta ja oman työnsä päättymisestä siellä.

Kaikki kaatui katastrofiin, joka tapahtui viime vuoden joulukuussa. Vuonna 1959 rakennettu kaukolämpöputki halkesi Uudenmaankadun ja Annankadun välisellä osuudella Helsingin Punavuoressa.

– Kaarina K -kivijalkamyymälä täyttyi tulikuumasta vedestä. Kaikki vaatteet tuhoutuivat käyttökelvottomiksi. Meille oli sen jälkeen tulossa vielä uutta varastoa, mutta korona pisti lapun luukulle lopullisesti, Klara sanoo.

Vuonna 1986 perustetun legendaarisen vaatemyymälän taru oli lopussa.

Klara sanoo nyt 43-vuotiaana olevansa muutenkin elämänmuutoksen keskellä.

– Nelikymppisyys on havahtumisen aikaa. Mietin, mitä haluan tehdä loppuelämäni aikana.

Monet elämänarvot ovat menneet uusiksi. Klara on ruvennut kierrättämään ja ulkoilemaan entistä enemmän, ja kaipuu luontoon toi hänet nyt Rovaniemelle.

Isän perintö

Jo aiemmin saman vuoden maaliskuussa, kun vesivahinko äidin vaatemyymälässä tapahtui, kuoli Klaran isä, vuonna 1938 syntynyt liikemies Kari Kivilahti. Pitkään sairastaneen isän poismenon ja surun keskellä perhe joutui keskelle julkista ja monin tavoin surullista perintöriitaa.

Perheelle tuli yllätyksenä uusi, aiemman testamentin tilalle laadittu testamentti, jossa Kari Kivilahden omaisuus oli jaettu tasaveroisesti myös hänen edellisestä avioliitostaan olevien lasten kanssa.

– Isäni ratkaisu oli aikoinaan se, että hän ei ollut kahden vanhemman lapsensa kanssa tekemisissä puoleen vuosisataan, mutta nyt löytyi tämä testamentti, josta me emme tienneet mitään.

Kaarina Kivilahti ja tyttäret olisivat halunneet sopia asian. Toiveissa on yhä sovittelu kaikkien osapuolten kesken. Tällä hetkellä riita on edennyt Helsingin käräjäoikeuteen.

Klara voi sanoa keskeneräisestä tilanteesta vain tämän:

– Kaikkein raskainta tämä on ollut äidilleni. Itse en ole pystynyt vielä käsittelemään isän poismenoa juuri ollenkaan. Tämä ruljanssi on vienyt meidän kaikkien voimia.

Klara näki läheltä isänsä viimeiset raskaat vuodet. Kari Kivilahti sairasti Alzheimeria, mutta häntä hoidettiin loppuun saakka kotona Helsingissä. Ensimmäiset oireet ilmenivät jo vuonna 2014.

– Sairaus muutti isän käytöksen arvaamattomaksi. Loppuaikoina hän ei ollut enää se isä, jonka minä tunsin. Arki oli siitä lähtien epävakaata, Klara kertoo.

– Äiti oli isän omaishoitaja, ja minulla oli niinä vuosina äidin jaksamisesta kova huoli. Kävimme paljon lasteni kanssa tapaamassa häntä ja isää.

Klara toteaa, miten monilla hänen läheisillä ystävillään on Alzheimeria sairastavia vanhempia. Jotkut hänen ystäviensä vanhemmista ovat sairastaneet tautia jo kymmenen vuotta.

Klara ja isä­

Viimeistä tapaamista isänsä kanssa Klara ei muista.

– Tilanteeseen turtui. Isän viimeiset vuodet ovat mielessäni kuin sumua. Loppuajat olivat tavattoman raskaita ja täynnä luopumisen surua.

Nyt isä on hetkittäin käväissyt Klaran unissa. Ne ovat kauniita ja levollisia unia.

– Isä oli temperamenttinen, vaikka ei ollut mikään puhelias mies, ja kasvattajana hän oli ankara. Lapsuudenkodissamme meillä oli tarkat käyttäytymissäännöt ja tapakulttuuri. Hän myös halusi, että meillä tytöillä on pitkä tukka, Klara sanoo ja heilauttaa pitkää lettiään.

Isän ankaruus ei ollut fyysistä kurittamista, vaan monien muiden ikäpolven miesten tapa kasvattaa tarkkojen sääntöjen mukaan. Tunteista ei puhuttu, eikä asioita liiemmin analysoitu tai psykologisoitu.

– Kerran sain pepulle. Se tapahtui lomamatkalla Espanjassa, kun näytin kieltä.

Pää työnnettiin vessanpönttöön

Isältään Klara sanoo perineensä jääräpäisyyden ja voimakastahtoisuuden. Periksi ei anneta, vaikka mikä olisi.

– Olen aika villi äiti, mutta tiukka kasvattaja kuten isänikin oli. Poikieni pitää osata kauniit käytöstavat, ja minusta lapsilla pitää olla tarkat rajat. En ole missään tapauksessa liberaali kasvattaja.

Äitiään Kaarinaa Klarassa on tarkka esteettinen maku. Äidin työura ja sosiaalisuus ovat myös vaikuttaneet häneen.

Se, että Klara kasvoi menestyneessä mutta julkisuuden suurennuslasin alla olleessa perheessä, ei tuonut mukanaan pelkkää hyvää.

– Ihmiset ajattelevat yksioikoisesti, että raha tekee elämästä helppoa, mutta kenenkään elämä ei ole helppoa. Jokaisella on ristinsä. Monilla oli minusta lapsuudenkotini takia ennakkokuvitelma, joka ei todellakaan pitänyt paikkaansa.

”Ehkä tämä korona opettaa meille, ettei elämä ole täydellistä ja me olemme kaikki saman kriisin keskellä.”­

Klara tunnustaa, että häntä ja hänen parasta kaveriaan, poikaa, kiusattiin koulussa. Klaraa siksi, että hän oli julkisuudesta tutun Kivilahden perheen tytär, poikaa siksi, että hän tykkäsi hyppiä narua kuten tytöt.

– Parhaimpia ystäviäni olivat jo lapsuudessa pojat. Minua ja ystävääni kiusasi tyttöporukka, ja kiusaaminen oli pahimmillaan fyysistä. Kerran meidät sidottiin jeesusteipillä naulakkoon, emmekä päässeet tunnille. Pääni työnnettiin koulun vessanpönttöön niin, että pitkä tukkani painui veteen, Klara kertoo.

– On äärimmäisen tärkeää kysyä lapsilta usein, kiusataanko heitä. Minun kouluaikoinani kiusaamisesta ei puhuttu eikä siitä kerrottu.

Kiusaaminen jätti Klaraan niin pitkät jäljet, että hän sanoo sen tuntuvan vieläkin itsetunto-ongelmina.

– Olen sen takia jollain tapaa rikkonainen. Mutta suurin osa meistä ihmisistä on. Jengillä olisi helpompaa, jos sen kykenisi myöntämään.

– Ehkä tämä korona opettaa meille, ettei elämä ole täydellistä ja me olemme kaikki saman kriisin keskellä. Elämä ei jatku, kuten me vuosia kuvittelemme kaiken jatkuvan matkustelun ja tavaran kuluttamisen huumassa.

Syntymä ja kuolema käsi kädessä

Siitä Klara on iloinen, että hänellä on elämässään paljon rakkautta. Läheisin ystävä on pikkusisko Karina, ja kaikista rakkaimmat ovat omat pojat, nyt 12- ja 16-vuotiaat Kent ja Kris.

– Pojat ovat elämäni tärkein asia. Ja onneksi heillä on hyvä, sivistynyt isä, ja yhteishuoltajuus hänen kanssaan toimii hyvin.

Klara puhuu kauniisti Kjellistä ja muista ex-kumppaneistaan ja sanoo nyt keskittyvänsä henkiseen elämänmuutokseensa ja selviytymiseensä.

– Olen ollut aiemmin ehkä itsekäs, mutta erilaisia ihmisiä tavatessa elämänkäsitys avartuu. Virheensä on hyvä tunnistaa ja ottaa niistä oppia. Pystyn nyt näkemään paremmin muidenkin ongelmat, en vain omiani.

”Niin kauan kuin on elämää, siitä olisi kyettävä iloitsemaan.”­

Työelämän uusia tuulia on tänä syksynä Helsingin Vuorimiehenkadulla toimintaansa aloitteleva second hand -vaatteiden pop up -myymälä. Klara pitää sitä parin ystävänsä kanssa. Liikkeessä myydään vaatteiden lisäksi muun muassa kosmetiikkaa.

– Tänä aikana olisi moraalisesti vaikeaa myydä tuhannen euron mekkoa. Nyt kalliit vaatteet saavat halvemmalla hinnalla uuden elämän, Klara sanoo ja kertoo, että hänen yllään oleva valkoinen pusero maksoi kaksitoista euroa.

– Ostin sen käytettynä yhdeltä ystävältäni. Ihmiset ovat kyllästyneet uuden tavaran hankkimiseen, sillä maailma tukehtuu liialliseen materiaan. Haluan itsekin irti kaikesta turhasta, irti päästäminen puhdistaa ajatuksia.

Kahden Rovaniemen-päivän aikana myös Klaran tapahtumajärjestäjän taidot tulevat selviksi. Hän hoitelee puhelimitse muotinäytöksen mallien vaateasioita ja uuden tapahtumaravintolan avajaisia.

Tärkeä osa Klaran elämää on toiminta Syöpäsäätiön juhlatoimikunnassa. Kaksi hänen läheistään on kuollut syöpään.

– Olin 7-vuotias, kun rakas ukkini kuoli vatsasyöpään, ja kymmenen vuotta sitten näin läheltä sappitie­hyen syöpään sairastuneen ystäväni raskaat loppuajat. Ystäväni kuoli 37-vuotiaana eikä saanut kipuihinsa riittävää lääkitystä.

Toinen sydämen asia on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin jokavuotinen muotinäytös, jota hän on ollut perustamassa.

Lisäksi Klara on ollut aina kiinnostunut taiteesta ja on myös perehtynyt alaan Christie’s-huutokauppakamarilla Lontoossa vuosina 2002–2003.

– Minua kiinnostaa nyt entistä enemmän yhteistyö taiteilijoiden kanssa. Pari projektia onkin aluillaan.

Klara palaa vielä Lappia rakastaneeseen Leena-mumiinsa. Mumi kuoli loppuvuodesta 2003, vain kuukausi ennen Klaran esikoisen Krisin syntymää.

– Se oli valtava menetys ja suru. Lyhyen ajan sisään meillä oli mumin hautajaiset, sen jälkeen kotona baby­shower, ja sitten Kris syntyi.

Syntymä ja kuolema kulkevatkin usein käsi kädessä, Klara sanoo.

– Sellaista elämä on, ja se meidän on hyväksyttävä. Mutta niin kauan kuin on elämää, siitä olisi kyettävä iloitsemaan. Nöyrtyminen elämän edessä on suuri voitto.