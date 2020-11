Me Naiset

Stylisti Sofia Oksasella on kunnianhimoinen asenne tekemisiinsä. Samaa asennetta hän näkee puolisossaan Aku Louhimiehessä.

Sofia kutsuu perhettään iloisesti sekasopaksi, jossa on puolisisaruksia ja bonusvanhempia. Omassa avoliitossaan hän on päässyt osaksi myös puolisonsa ”sekasoppaperhettä”. ”On eroja ja eksiä, ja se on tuttua ja luontevaa.”­

Muodin harrastajat tunnistavat muotitoimittaja Sofia Oksasen nimen pidemmältä ajalta kuin elokuvayleisö. Kädenjälki on näkynyt muun muassa stailauksissa, mainoksissa ja muotinäytöksissä, joissa Sofia vahvimmin tuntee olevansa elementissään. Alkuvuodesta julkaistava Odotus-elokuva on Sofian ensimmäinen pitkän elokuvan pukusuunnittelutyö sekä ensimmäinen yhteistyö avopuolison, ohjaaja Aku Louhimiehen kanssa. Elämänkumppanuus on julkisuudessa jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka suhteen alusta on jo seitsemän vuotta.

– Ei me olla koskaan salailtu yhdessäoloamme. Minä kuitenkin teen omaa uraani, ja olisi tylsää olla esillä vain jonkun kumppanina, kun on tehnyt siinä rinnalla omaa juttua.

Kun Sofialta kysyy, mihin hän puolisossaan aikoinaan ihastui, seuraa mietintähetki.

– Varmaan siihen kunnianhimoon, jolla hän tekee asioita. Se oli ensimmäinen seikka, joka veti puoleensa.

Kunnianhimo on helppo tunnistaa myös Sofiassa itsessään. Sen lisäksi paria yhdistävät muun muassa rakkaus luontoon, halu oppia uutta sekä yhteinen käsitys, ettei luovassa työssä päivä aina pääty viideltä tai työhuoneen ovelle. On myös samankaltaisia elämänkokemuksia: kumpikin menetti läheisen isänsä kolme vuotta sitten.

– Kokemukset ovat vaikuttaneet niin, että olemme nyt monella tavalla eri ihmisiä kuin tavatessamme. Siksi suhdekin on käynyt läpi monta käännettä, olemme eronneet ja palanneet yhteen aika monta kertaa. Sellaista elämä kai on, ettei kukaan tiedä tulevasta. Nyt on hyvä näin.

” Miksi aina pitää niin vahvasti valita puolensa ja osoittaa sitä?

Sofialla on hurmaavan mutkaton ja koruton tapa jutustella arjestaan. Rivien välistä ei pursuile vaaleanpunaista romantiikkahöttöä silloinkaan, kun puhe liippaa läheisiä ja rakkaita. Sofian tarinassa toistuu vahvana myös oman tien kulkeminen.

– Kaikenlainen lauma-ajattelu on minulle vierasta, sellainen joukkohurmio johon ihmiset tempautuvat. Että osallistutaan kampanjoihin tai jaetaan somessa kirjoituksia, joiden alkuperästä ei oikeasti tiedä mitään. Miksi aina pitää niin vahvasti valita puolensa ja osoittaa sitä? Mitä sitten, onko somen profiilikuva yhtenä päivän liila tai toisena musta? Sofia kummastelee.

” On hölmöä harhaa kuvitella voivansa ostaa hyvää oloa tai sisältöä elämäänsä.

Italiassa opiskelleesta Sofiasta tuli muodin ammattilainen, mutta olisi hänestä voinut tulla muutakin.

– Ydinjuttuni on yrittäjänä oleminen, se on yksinkertaisesti parasta. Minua kiinnostaa kokonaisuuksien hallinta, ja voisin varmasti olla onnellinen ja hyvä vaikkapa siivousalan yrittäjänä, hän sanoo.

Mainoksia tehdessään Sofia on osallisena edistämässä myyntiä, mutta samalla hän puhuu kestävyyden ja kierrätyksen puolesta.

– On hölmöä harhaa kuvitella voivansa ostaa hyvää oloa tai sisältöä elämäänsä. Vaate ei siinä auta. Mutta mitä paremmin itsensä tuntee, sitä helpompi on tehdä oikeita valintoja. Kun on tyytyväinen itseensä, se kyllä näkyy ulospäin.

