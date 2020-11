Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

38-vuotias Jenni petti entistä puolisoaan yli 10 vuotta kestäneen suhteen aikana lukuisia kertoja. Nyt hän kertoo, miten päätyi sivusuhteisiin ja mitä ne hänelle opettivat.

Jenni* ja hänen pitkäaikainen naisystävänsä olivat eläneet jo pitkään ihan tavalliselta tuntuvaa perhearkea. Pari oli ollut yhdessä vuosia, ja heillä oli yhteinen lapsi.

Päällisin puolin suhde vaikutti Jennin mielestä samanlaiselta kuin valtaosa muistakin pitkistä suhteista. Hän kävi töissä, ja hiljattain työttömäksi jäänyt puoliso piti huolen lapsesta. Arki oli tasaista.

Samalla Jenni oli liitossaan onneton. Jennin ja hänen puolisonsa seksielämä oli näivettynyt olemattomiin. Pari ei puhunut juuri ajatuksistaan tai suhteestaan. Sen sijaan he riitelivät, ja usein riita päättyi siihen, että puoliso syytti Jenniä tunnevammaiseksi.

Ja sitten siinä vain kävi niin.

Kun Jenni ja hänen puolisonsa olivat olleet kahdeksan vuotta yhdessä, Jenni petti ensimmäisen kerran.

Uusia tuttavuuksia siellä täällä

Ensimmäisen suhteen ulkopuolisen seksikumppaninsa Jenni tapasi töiden kautta. Puolen vuoden ajan Jenni oli ajatellut naista vain kollegana. Eräänä päivänä työtuttu kuitenkin kertoi suoraan olevansa kiinnostunut Jennistä.

Jenni hämmentyi, mutta samalla hänenkin kiinnostuksensa heräsi. Huomio tuntui imartelevalta ja helli itsetuntoa.

Parin viikon kuluttua Jenni tapasi naisen jälleen töiden merkeissä.

– Silloin kysyin häneltä, oletko illalla kotona, jos tulen käymään duunin jälkeen. Hän sanoi, että tule vain, Jenni kertoo.

Ennen iltaa nainen laittoi Jennille viestin, jossa kysyi, oliko tämä aivan varma, mihin oli ryhtymässä.

Jenni oli. Hän meni naisen luo.

” Homma lähti lapasesta, vaikka se ei ollut tarkoitushakuista.

Alkoi suhde, joka kesti muutaman kuukauden. Kaksikko tapasi useita kertoja. Vaikka suhde perustui pääasiassa seksille, Jenni ehti myös hieman ihastua. Lopulta suhde päättyi, kun toinen löysi itselleen vakituisen kumppanin.

– Homma lähti lapasesta, vaikka se ei ollut tarkoitushakuista. En tietoisesti etsinyt baareista ja Tinderistä ihmisiä, joiden kanssa voisin pettää. Sen sijaan tilaisuudet vain tulivat eteeni, kun tapasin ihmisiä töissä ja harrastuksissa, Jenni kertoo.

– Tietenkin minun olisi pitänyt sanoa ei. En puolustele tekojani ja olen tuntenut niistä syyllisyyttä. Tunsin niistä suurta syyllisyyttä jo silloin, kun niitä tein. Mutta se ei poista sitä, että niin vain tapahtui.

Ensimmäisen sivusuhteen jälkeen Jenni tapasi vielä neljä muuta naista, joiden kanssa petti puolisoaan. Viimeinen sivusuhde osoittautui niistä merkityksellisimmäksi: Jenni rakastui.

Menneisyyden painavat kokemukset

Tutkimusten mukaan noin kolmannes suomalaisista on joskus pettänyt kumppaniaan. Syyt uskottomuuteen ovat monet, eikä pettämisessä ole aina kyse seksistä.

Vaikka usein pettämistä pidetään merkkinä siitä, että suhteessa on jotain vikaa, aina niin ei ole. Uskottomuudesta väitellyt psykoterapeutti Annikki Kaikkonen kertoi taannoin Helsingin Sanomien haastattelussa, että pettäminen voi olla seuraus pettäjän omasta henkilökohtaisesta kriisistä.

– Pettäminen liittyy usein omaksi itseksi tulemisen kriisiin. Kyse ei ole siitä, minkälainen kumppani on tai ei ole vaan siitä, että pettäjällä on käynnissä mielensisäinen muutos. Puoliso joutuu sijaiskärsijäksi, Kaikkonen kertoi.

Samankaltainen muutos oli käynnissä myös Jennillä.

” Pitkään koin, etten kelpaa itsenäni ja syyllistin itseäni mahdollisesta. Varmaan senkin takia muiden huomio tuntui niin hyvältä.

Hänen mukaansa pettäminen johtui pitkälti samoista syistä kuin muidenkin kohdalla: muiden ihmisten kiinnostus hiveli itsetuntoa. Sivusuhteet antoivat Jennille jotain sellaista, mikä omasta liitosta uupui.

– Huono itsetunto oli varmaankin suurin syy siihen, että petin. Minua on koulukiusattu ja nuoruuden suhteessa minua käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Pitkään koin, etten kelpaa itsenäni ja syyllistin itseäni kaikesta mahdollisesta. Varmaan senkin takia muiden huomio tuntui niin hyvältä.

Samalla pettäminen osoittautui seksuaalisesti vapauttavaksi kokemukseksi. Aiemmin Jenni ei ollut juuri koskaan pystynyt nauttimaan seksistä täysillä.

– Luulen, että hyväksikäyttökokemus rikkoi ajatukseni siitä, että seksin kuuluu olla molemminpuolista. Pitkään ajattelin, että minä olen aina käytettävissä seksiin, jos nainen sitä haluaa. Minun nautinnollani ei ollut väliä.

Kun Jennin kohdalle osui ensimmäistä kertaa seksikumppaniksi nainen, joka halusi myös hänen nauttivan, kokemus oli pysäyttävä: Jenni itki orgasmin jälkeen.

– Vollotin niin, että hävetti. Välillä niin käy edelleen. Hyväksikäytön takia olen joutunut tekemään hirveän duunin siitä, että seksi olisi normaalia. Tai että ylipäätään pystyn luottamaan naisiin.

Vihdoin rehellinen

Uskalluksen puute. Se oli toinen syy siihen, miksi Jenni päätyi pettämään.

– Kyse oli pitkälti myös siitä, että halusin päästä pois suhteesta, jossa olin onneton, Jenni kertoo.

Liiton aikana Jenni syytti onnettomasta tilanteesta kumppaniaan. Toinen vaati häneltä vastauksia siihen, miksi hän oli niin tunnekylmä ja miksi hän ei ottanut paremmin huomioon.

Myöhemmin Jenni on ymmärtänyt, että syy parisuhteen ongelmiin ei ollut puolisossa. Jenni oli onneton erityisesti siksi, ettei pystynyt puhumaan omista tunteistaan.

– En päästänyt entistä puolisoani elämääni. En puhunut tai antanut hellyyttä. Lopulta hän alkoi käyttäytyä samalla tavalla eli peilata minun käytöstäni. Hän alkoi syytellä minua, ja tilanne paheni, mikä on ihan luonnollista. On vaikeaa yrittää korjata suhdetta, jos toinen ei vastaa siihen mitenkään.

” Totuus saattaisi puhdistaa minun omaatuntoani, mutta toisen mielen se vain pahoittaisi.

Lopulta Jennin ja hänen puolisonsa parisuhde kaatui.

– Kävimme jälleen yhtä vakavamielistä keskustelua siitä, miksi käyttäydyn huonosti, miksi olen tunnevammainen ja miksi en huomio toista enemmän. Keskustelun päätteeksi hän kysyi suoraan, haluanko ylipäätään olla enää tässä suhteessa. Minä sain vihdoin sanottua rehellisesti, että en.

Jenni ei missään vaiheessa jäänyt kiinni pettämisestä tai kertonut siitä puolisolleen. Hän on päättänyt, ettei aio kertoa siitä tulevaisuudessakaan.

– Minusta hän ei tekisi enää mitään sillä tiedolla, että petin. Varsinkaan nyt, kun välimme ovat eron jälkeen hyvät. Sillä ei ole enää mitään väliä. Totuus saattaisi puhdistaa minun omaatuntoani, mutta toisen mielen se vain pahoittaisi. En halua, että niin kävisi.

Jossain vaiheessa on mentävä eteenpäin

Nyt erosta on kulunut jo kaksi vuotta. Jenni on parisuhteessa naisen kanssa, jonka tapasi vielä naimisissa ollessaan. Myös Jennin nykyinen kumppani oli suhteen alkaessa naimisissa, mutta erosi miehestään samoihin aikoihin kuin Jenni vaimostaan. Suhde on kestänyt yli kolme vuotta.

Vaikka Jennin välit eksään ovat hyvät, syyllisyys omasta käytöksestä nostaa silloin tällöin päätään.

– Pettäminen tuntuu ja tuntui pahalta, koska se ei ollut reilua ja oikein toista kohtaan. Olen sitä mieltä, että ihmisen pitäisi lähteä, jos hän ei pysty sitoutumaan toiseen. Ei pitäisi vain roikkua ja urpoilla selän takana. Mutta en vain pystynyt lähtemään.

Samaan aikaan Jenni on päättänyt, ettei aio käyttää loppuelämäänsä ruoskien itseään tapahtuneesta.

– Moni saattaa ehkä ajatella, että minun pitäisi. Jossain vaiheessa on kuitenkin lopetettava itsesyytökset, jotta pääsee eteenpäin elämässä.

” Pettäminen ja vaikeneminen on harvinaisen tyhmä tapa käsitellä vaikeuksia.

Ja syntyi tilanteesta myös hyvää. Jenni on oppinut paljon esimerkiksi siitä, miten tärkeää kumppanin kanssa on puhua avoimesti. Parisuhde on kahden ihmisen kauppa, ja siitä huolen pitäminen kuuluu kummallekin.

– Suhteessa pitää olla täysillä mukana. Ei voi ajatella itsekkäästi voivansa tehdä, mitä haluaa. Ja kun kaikki ei ole parisuhteessa hyvin, asiat pitää selvittää eikä hoitaa tilannetta pettämällä ja vaikenemalla. Se on harvinaisen tyhmä tapa käsitellä vaikeuksia.

Hän on myös ymmärtänyt, että ero ei ole maailmanloppu.

– Sekin on fakta, että vaikka kumpikin yrittäisi kaikkensa, suhde voi päätyä eroon. Se ei ole huono asia. Joskus ero on hyvä ratkaisu.

Nykyisen puolison kanssa Jenni haluaa tehdä kaikkensa, jossa suhde onnistuisi. Hän ei halua toimia toisen selän takana.

Vaikka monet menneisyyden teot voivat kaduttaa, tämän naisen tapaamisesta Jennille ei ole koskaan tuntenut syyllisyyttä.

– Koen hänen olevan elämäni rakkaus. Hän on vahva ja itsenäinen nainen, jota rakastan koko sydämestäni. Hänen kanssaan voin olla oma itseni. Häntä en voisi ajatellakaan pettäväni.

* Jennin nimi on muutettu.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla lokakuussa 2019.