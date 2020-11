Elastisen suhde rahaan on muuttunut. Kun kaikkea on saatavilla, rikastumisella ei tarvitse pröystäillä. – Logot paidassa pienenee, kun tilit suurenee.

Raptähti Elastisena tunnettu Kimmo Laiho on jo kahdesti haravoinut itähelsinkiläisen merenrantatalonsa pihapiirin puhtaaksi tämän syksyn lehdistä. Nyt uusi myrsky on sirotellut niitä lisää, mutta isäntä ei sadattele, hän on puuhasta melkein mielissään. Kun poikkeuksellinen vuosi tyhjensi keikkakalenterin ja pakotti Elastisen kotiin, mies huomasi tutustuvansa arkeen, jollaista ei ollut ehtinyt vielä aikuisiällä viettää.

Elastinen on käynyt vaellusretkillä kuudessa kansallispuistossa, viipynyt yhtä soittoa kokonaisen viikon perheensä kesäpaikassa ja harrastellut tavallista arkea, kuten haravoinut pihaansa.

– Minulla oli ensimmäinen vapaa kesä sitten vuoden 1999. Se tuntui absurdilta, hän laskee.

– Jos lapsiltani kysyttäisiin, tämä on varmasti ollut paras vuosi ikinä. Olen ollut kotona niin tiiviisti, että jokin yksittäinen keikkareissu onkin nyt että mitä ihmettä, faija lähtee. Yhteinen aika on tuntunut superarvokkaalta.

Elastisen ja hänen vaimonsa Riinan esikoispoika täyttää helmikuussa neljä vuotta ja tytär kaksi. Perhe ja vanhemmuus ovat muuttaneet niin rutiineja, arvomaailmaa kuin miestä itseään.

– Perhe toi absoluuttisen vastuun, mikä oli aika kaivattu asia. Tuli vihdoin tarve laskea ankkuri, että jäädäänpä tähän.

Aiemmin Elastinen oli bändiporukassaan se, joka olisi aina halunnut jäädä tien päälle. Hänen puolestaan keikkamatkat olisivat saaneet kestää viikkoja ja kuukausia, vailla huolta huomisesta.

– Muistan, kun Iso-H oli saanut ensimmäisen lapsensa ja hoputti aina keikan jälkeen, että voidaanko jo lähteä, lähdetään jo. Sitten se alkoi vielä vaatia maanantaitkin vapaiksi, Elastinen kertoo Fintelligens-aisaparistaan.

– Mä en käsittänyt yhtään. Keikkareissuilla olisin halunnut jäädä pitämään hauskaa tai viikolla vaahtosin, että dude, meillä on levy tehtävänä.

Nyt Elastinen virnistää tilanteille huvittuneena.

– Kun niitä hetkiä katsoo näin jälkeenpäin, tiedän, ettei Iso-H ei olisi voinut sanoa mitään sellaista, että olisin ymmärtänyt. En silloin olisi mitenkään voinut käsittää, mistä hän puhui. On vaikea sanoittaa sitä tunnetta, kun haluaa olla paikalla. Nyt mäkin käsitän sen, Elastinen sanoo.

– On iso muutos, kun oma hima alkaa tuntua tukikohdalta. Ennen piti aina olla jotain actionia, lähtö jonnekin. Se oli elämänvaihe, joka vasta muuttuessaan mahdollisti tavalliset asiat elämässäni. Nyt hima-action riittää oikein hyvin. Rutiinit ja arki onkin siistiä eikä kahle.

Muutos kuuluu Elastisen musiikissa, etenkin nyt ilmestyvällä kuudennella sooloalbumilla Uusia muistoi. Edeltäjiensä tapaan sekin on päiväkirjamainen ja piirtää hahmotelman, miten tekijällään menee. Edellisen Iso kuva -levyn aikaan, viisi ja puoli vuotta sitten, Elastisen elämässä ei vielä ollut näitä kokemuksia ja ihmisiä, jotka nyt ovat hänen uuden musiikkinsa kantavia teemoja.

Elastinen sanoo aikuistuneensa hitaasti omituisessa kuplassa, jota värittivät julkisuus ja ”rap star lifestyle”. Vieläkään hän ei koe elävänsä aivan kuten ikäisensä. ”Ostan edelleen työkenkäni lenkkariosastolta.”­

Suuret tunteet hiipivät kehiin

Tutkintalinjoja on kaksi. Ensimmäinen on Elastisen kutsumus ihmisvirranjakajana, sen hän on osannut aina. Tsemppausteemabiisit ovat energisen, positiivisen räppärin erityisosaamista varsinkin keikoilla, ja ne resonoivat kuulijoissaan voimakkaasti. Artistina Elastinen on synonyymi hyvälle, kannustavalle fiilikselle ja isolle, tarttuvalle hymylle.

Supermenestyksen toinen juonne vie syvempiin vesiin, rakkaus- ja ihmissuhdeteemoihin. Siltä alueelta löytyvät Elastisen suurimmat hitit, kuten ennätyksiä rikkoneet Supervoimii ja Jenni Vartiaisen kanssa levytetty Epäröimättä hetkeekään. Ne kuitenkin syntyivät vasta hiljattain, kun räppiuraa oli takana jo parikymmentä vuotta.

– On hämmentävä ajatus, että uran isoin hitti tuli, kun olin tehnyt duunia jo niin pitkään. Kenelle käy niin? Elastinen hieroo otsaansa kuin ihmetellen.

– Kai se on niin, että suuret asiat pitää ehtiä elää ennen kuin niistä voi tehdä vakuuttavia biisejä. Ne jutut pitää voida allekirjoittaa. Minulla suuret tunteet ottivat ihan kauheasti aikaa.

Nuorempana mies mainosti olevansa Nuuskamuikkunen. Sellainen, joka talven tullen häipyisi omille teilleen. Sillä varjolla Elastinen pyristeli irti pysyvistä asioista ja vastuista. Kulkijan elämäntapa sopi hänelle paremmin.

Vieressä kaverit alkoivat pukeutua kauluspaitoihin, päästä töistään viideltä ja kutsua naisiaan vaimoiksi. Elastisella oli aivan eri suunta.

– Aikuistuin hitaasti omituisessa kuplassa. Sitä värittivät julkisuus ja rap star lifestyle, jonka me maahantoimme Suomeen. Elämä oli silloin aika turboahdettua.

Välillä Elastinen kokeili tehdä kappaleita rakkaudesta. Ne kuulostivat päälleliimatuilta kliseiltä, eivätkä biisit lähteneet lentoon. Ne jäivät aina bileiden jalkoihin.

– Kun meitä haastettiin, että miksi räppäätte vain jengeistä ja juhlimisesta, mulla oli vakiovastaus: Miksi ette kysy Whitney Houstonilta, miksi se laulaa aina rakkaudesta, Elastinen muistelee ja käkättää päälle.

Kuvio alkoi valjeta Elastiselle vasta nykyisen vaimonsa osuttua kohdalle.

– Mulla kesti pitkään ennen kuin suuret tunteet hiipivät kehiin. Se oli kuin iso oivallus, a-haa, tämän takia kaikki maailman isoimmat biisit kertovat rakkaudesta. Nyt tää homma alkaa tuntua!

Elastisella oli ensimmäinen vapaa kesä 20 vuoteen. ”Se tuntui absurdilta.”­

Hiphopiireissä Elastisen tunnepitoinen sooloilu ei ole ihan kaikille kelvannut. Sanotaan, että hän tekee musiikkia lapsille tai laulaa iskelmiä. Elastinen ei kritiikistä horju. Hänestä hiphopin raameihin mahtuu monenlaista ilmaisua. Rajoituksista irti päästäminen on tuntunut vapauttavalta.

– Olen käynyt läpi etsikkovaiheen ja miettinyt, mihin suuntaan lähden. Koen kuitenkin saavani räppipiireissä yhä paljon rakkautta. Räppärille tärkeintä on olla niin aito ja suora, ettei epäillä hetkeäkään, tietääkö hän, mistä puhuu, Ela napauttaa.

” Olisi hölmöä vieläkin kuulostaa parikymppiseltä pojalta.

– Siksi välillä on tehtävä reformi itsensä kanssa. Käytävä läpi hienolla kammalla oma kasvunsa ja päivitettävä aiheet, jotka nyt ovat tärkeitä. Olisi hölmöä vieläkin kuulostaa parikymppiseltä pojalta, kun visioni on kasvaa ihmisenä ja artistina. Saan jo olla jotain ihan muuta.

Elastinen ei silti vieläkään koe elävänsä aivan niin kuin ikäisensä. Koko habituskin kielii muusta. Ehkä on asennekysymys olla seuraamatta jotain yleistä mallia aikuisuudesta.

– Ostan edelleen työkenkäni lenkkariosastolta.

Suunsoitto ei hyydy iän mukana

Ollapa Suomi-räpin Vesa-Matti Loiri. Kaiken nähnyt hiphopin ikämies, kiistämätön auktoriteetti, pelikierroksissa marinoitu. Sellaista mielikuvaa Elastinen hellii kuvitellessaan ikämiesaikojaan. Keski-ikä tai ikääntyminen eivät pelota. 40 tulee täyteen ensi vuonna. Kolme­ysiä juhlittiin koronakeväänä Zoomin välityksellä, 30 ystävää kukin tietokoneillaan. Elastinen heittää, että tällä kertaa kaikki pääsivät mukaan, kun kellään ei ollut tekosyytä jättäytyä pois.

– Vanheneminen tuntuu älyttömän siistiltä. Ajattelen, että kun saan vuosirenkaita, siinä runko paksunee, muuttuu jykevämmäksi ja auktoriteetti kasvaa. Sama jykevyys auttaa niin vanhemmuudessa kuin artistina. En näe yhtään syytä, miksi pelin pitäisi pysähtyä vanhetessa.

Elastisen mielestä elämänkokemuksista kasvava karisma sopii hiphopin viitekehykseen siitä huolimatta, että sitä kutsutaan nuorisokulttuuriksi.

– Suunsoitto ei hyydy iän mukana. On pelkästään siistiä olla se, jonka äänessä kuuluu kaikki eletty ja joka voi tulla julistamaan asioita, koska on oikeasti kokenut ne. Tämä on aina mun kamppailulajini, Elastinen tekee räksytysliikettä käsillään.

– Minulle hiphopissa on kyse asenteesta ja elämäntyylistä. Mun juuret ovat siellä, ja ne kuuluvat kaikissa tekemisissäni. Eikä räppääminen ole rooli tai ammatti, johon sitoudutaan vain joksikin aikaa. Minulle se on ikuista.

Elastinen näkee itsensä yhä haastajana ja altavastaajana. ”Tulimme alalle markkinahäirikköinä, piikkinä isojen lihassa. Se tunne on jäänyt päälle.”­

Miten niitä lapsia kasvatetaan?

Hänen äitinsä vihaa termiä, mutta Elastinen käyttää sitä silti: leluton lapsuus. Se on semivitsikäs ja rakkaudella höystetty tapa kuvailla perheen niukkoja vuosia Lounais-Helsingin lähiössä. Nyt omat lapset kasvavat ylellisemmissä puitteissa, jotka vanhempiensa uramenestys on mahdollistanut.

– Lapsuudenkodissani mentiin monta vuotta matalilla tuloilla. Nyt kamppailen sitä vastaan, että haluan aina tuoda lahjoja ja tuliaisia reissuiltani. En missään nimessä halua tehdä lapsista kiittämättömiä tai sellaisia, etteivät he osaisi arvostaa kaikkea, vaikka saavat paljon.

Samalla Elastisen oma suhde varallisuuteen on muuttunut. Menestystä ja asemaa alleviivataan enää räpimmissä kappaleissa. Kun kaikkea on saatavilla, rikastumisella ei tarvitse pröystäillä.

– Logot paidassa pienenee, kun tilit suurenee, Elastinen summaa.

Isyys on saanut miettimään usein omaa lapsuutta.

– Kelaan, miten tämä meillä tehtiin, miten sanottiin hyvät yöt, paljonko oltiin landella. Tulee perattua, millaiset muistot haluan jakaa ja mitkä asiat tehdä eri tavalla, Elastinen kertoo.

– Ja sitten tiukoissa paikoissa huomaan, että damn, kuulostan just meidän faijalta.

Seuraavalle polvelle saa ainakin välittyä käsitys perheyhteisön tärkeydestä ja siitä, että kotiin voi aina tulla selkä suorana.

– Omat mielitekoni eivät vastanneet vanhempieni odotuksia, mutta ovi oli aina auki, tuli tukea ja ymmärrystä. On mieletön etuoikeus saada niin nuorena löytää oma juttunsa ja seurata sitä, Elastinen kiittelee.

– Olen varma, että lapseni ovat vielä monta kertaa eri mieltä kanssani ja hyvä niin, se ei pelota yhtään. Pojallani on nyt kausi, että hänestä kuulemma tulee räppäri, mutta siitäkin me kaikki varmasti olemme vielä monesti eri mieltä.

Se välillä askarruttaa, miten lapsista kasvatetaan hyviä tyyppejä muuttuvassa maailmassa. Kun Elastisen ja Riinan lapset ehtivät teini-ikään, maailma on muuttunut ”ainakin kolmesti täysin”.

– Olen saanut kokea paljon erikoisia tilanteita ja nähnyt niissä jos jonkinmoista huithapelia ja erikoismiestä. Nyt sitten mietimme, miten me pystymme hoitamaan osuutemme niin, että meidän tyypeistä tulee skarpimpia, Elastinen pohtii.

” Tuntuu hyvältä sanoa, että faija hoitaa.

– Vanhemmuus on jatkuva oppimisprosessi, mutta jokainen päivä tuntuu edellistä siistimmältä.

Elastisen mielestä myös vanhemman rooli istuu hyvin hiphopelämäntyyliin.

– Sen perinteiseen koodistoon kuuluvat absoluuttinen luottamus ja vastuu. Ne ovat aina tuntuneet ylpeyden aiheelta ja nyt vanhempana vielä syvemmin. Tuntuu hyvältä sanoa, että faija hoitaa. Jos johonkin voi luottaa, niin siihen.