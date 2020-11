Iisalmelainen Petra huomasi 20-vuotissynttäreidensä alla, että hän on raskaana. Se muutti parin asumiskuviot.

Turvatarkastuksen jälkeen Petra Ranta huomasi hymyilevän miehen, joka lähestyi häntä melkein juoksuvauhdilla ruusukimppu kädessään. He halasivat, ja Petran väsymys katosi hetkessä, vaikka takana oli matkustamista yli 24 tuntia.

Dhakan lentokentältä he ajoivat taksilla tunnin poikaystävän kotiin ja pitelivät koko sen ajan toisiaan tiukasti käsistä kiinni sekä suukottelivat niitä. Voiko tämä olla totta, Petra mietti matka ajan.

Hän oli saapunut Bangladeshiin ja tapasi vihdoin livenä miehen, jonka kanssa hän oli ollut etäsuhteessa melkein kolme vuotta.

Spontaanit ja intiimit häät

Petra näki puolisonsa ensimmäisen kerran, kun hän oli 18-vuotias.

Nyt Petra Ranta-Rezzakuzzaman on 23-vuotias ja asuu perheensä kanssa Pohjois-Savossa, Iisalmessa.

Kun hän oli 15-vuotias, hän tutustui internetissä bangladeshilaiseen Anm Rezzakuzzamaniin – jonka kutsumanimi on Reza.

Kumpikaan ei etsinyt rakkautta, mutta vuoden viestittelyn jälkeen he päättivät aloittaa seurustelun. Kun Petra täytti 18-vuotta, hän varasi lentolipun Bangladeshiin Rezan luo. Tuolla ensimmäisellä matkallaan hän meni myös naimisiin.

– Oli ihanaa mennä naimisiin, vaikka se tapahtuikin salaa muilta paikallisessa maistraatissa. Se oli niin spontaani päätös, sillä emme tahtoneet odottaa enää hetkeäkään emmekä kertoneet muille etukäteen aikeistamme.

– Olimme puhuneet avioliitosta etukäteen, ja Reza teki suurimman osan valmisteluista itse. Hän osti minulle punaisen häähuivin kuten morsiamella on tapana Bangladeshissa pitää, ruusuja sekä hääkorut.

Petra tapasi matkallaan myös puolisonsa vanhemmat ja pikkusiskon. Häntä kohdeltiin kuin perheen omaa tytärtä ja kumppanin siskon kanssa ystävystyminen oli helppoa.

– Häiden jälkeen kerroimme kaikille avioliitostamme, eli vanhempamme eivät jääneet pimentoon asiasta. Molempien vanhemmat toki yllättyivät, mutta olivat onnellisia puolestamme.

Petralla ja Rezalla on kaksi lasta, Raiza ja Roza. He asuvat Iisalmessa.­

Monen tunnin puheluita

Säännöllinen yhteydenpito ja avoin keskustelu. Nämä asiat merkitsivät paljon Petralle, kun hän oli etäsuhteessa miehensä kanssa. Ne olivat tukipilareita, joita vaalimalla kaukosuhde toimi.

Hän oli kotona oppinut jo vanhemmiltaan, että turhat ennakkoluulot ja kapea maailmankatsomus voivat olla haitaksi ihmissuhteissa.

– Alussa huomiomme keskittyikin vain toistemme luonteeseen, puheeseen ja siihen keitä me aidosti olemme. Koska emme tavanneet silloin fyysisesti, emme tehneet ennakko-oletuksia ulkonäön perusteella.

– Pyhitimme aikaa toisillemme, vaikka olimmekin kaukana toisistamme sekä eri aikavyöhykkeillä. Ylimääräisiä haasteita loivat myös Bangladeshin sähkökatkokset ja muutenkin heikko netti.

Reza on Petran ensirakkaus. He olivat viestitelleet netissä pari kuukautta, kun Petra ymmärsi, että heidän välillään on jotain erityistä. Aluksi he lähettivät sähköposteja toisilleen. Kumpikin kirjoitti pitkän viestin kerran päivässä. He toivottivat toisilleen hyvää huomenta ja yötä.

Myöhemmin he alkoivat vaihdella viestejä enemmänkin ja soittivat toisilleen videopuheluita, jotka saattoivat venyä usean tunnin pituisiksi.

– Kun ymmärsin rakastuneeni, se oli menoa. Tiesin heti, että tämän miehen kanssa minä menen naimisiin.

– Tunnustin tunteeni hänelle, kun olin 16-vuotias. Hän oli silloin 26-vuotias ja häntä mietitytti ikäeromme. Noin kuukausi myöhemmin Reza kuitenkin yllätti minut videopuhelun aikana ja sanoi täydellisellä suomen kielellä ”minä rakastan sinua”.

Petra oppi koko ajan enemmän Rezasta ja tämän kotimaastaan. He katselivat Googlen kartoista toistensa asuinympäristöjäkin.

– Reza lähetti myös perinteisiä kirjeitä. Ensimmäisessä kirjepostissa oli myös muun muassa huivi, koruja sekä piirustuksia. Hänen kirjeidensä tuoksu oli päätä huumaava, ja Bangladeshiin mennessäni tunnistin hänen tuoksunsa heti.

”Ennen Rezaan tutustumista olin ujo”

Bangladeshissa Petra on käynyt kuusi kertaa. Jokainen matka on kestänyt vähintään kuukauden. Ensimmäistä matkaansa suunnitellessaan hän kuuli epäilyjä, mutta sittemmin läheisetkin ovat vakuuttuneet parin rakkaudesta.

Alussa hän reissasi paljon monta kertaa Suomen ja Bangladeshin väliä. Kun hän täytti 20 vuotta, hän asui siellä useamman kuukauden putkeen.

Silloin hän oli valmis muuttamaan Bangladeshiin pysyvästi, mutta synttäreidensä alla hän huomasi olevansa raskaana.

” Ennen Rezaan tutustumista olin ujo tyttö enkä uskaltanut puhua edes opettajille koulussa.

– Vaikka olin nuori, minua ei haitannut tulla äidiksi. Koin olevani valmis ja olimme innoissamme lapsesta. Aloimme heti pohtia, minne perustamme kodin.

– Päätimme, että Suomi olisi turvallisempi paikka synnyttää. Reza luopui vakituisesta valtion työstään Bangladeshissa ja muutimme Suomeen vuonna 2017.

Petralla ja Rezalla on nyt kaksi lasta, Raiza ja Roza. Hän elää elämänsä parasta aikaa.

Bangladeshilaiset sisustusesineet ja vaatteet ovat näkyvillä iisalmelaisessa kodissa. Päivittäin perheessä keskustellaan kolmella eri kielellä, sillä he puhuvat äidinkieltään lapsilleen ja yhdessä engantia.

– Puolisoni positiivinen asenne on auttanut minua jaksamaan, esimerkiksi opinnoissani taaperoarjen keskellä. Ennen Rezaan tutustumista olin hyvin ujo tyttö enkä uskaltanut puhua aina edes opettajille koulussa enkä sukulaisilleni perhejuhlissa.

– Rezan myötä ujouteni katosi, ja heräsin eloon. Minusta tuli sosiaalinen, ja rakastuin väreihin, kun ennen pukeuduin aina mustaan.

Petra ja Reza ihailemassa syksyistä auringonlaskua Iisalmessa.­

Muutto Bangladeshiin mahdollista

Heti Suomeen asettautumisen jälkeen Petran puoliso alkoi etsiä työpaikkaa. Kun sitä ei löytynyt, Reza aloitti korkeakouluopinnot. Hänellä on jo liiketalouden maisterin tutkinto Bangladeshista, ja nyt hän on viimeisen vuoden insinööriopiskelija.

Lisäksi Reza on töissä savolaisessa kaivoslaiteyhtiössä.

– On mahdollista, että elämme vielä jonkin osan elämästämme Bangladeshissa. Haluamme, että lapsemme saavat elämäänsä uusia näkökulmia – mutta emme ole vielä päättäneet mitään.

Kymmenen vuoden ikäero ei ole koskaan haitannut Petraa. Hänen mukaansa se on jopa hyvä asia, sillä ikäero tuo eri näkökulmia ja on avartanut kummankin maailmankatsomusta.

– On niin ihanaa herätä joka aamu tietäen, että vaikka kaikki muu muuttuisi matkan varrella, meidän rakkautemme ei jätä minua kylmäksi koskaan. Voin olla aina myös aidosti oma itseni.

Pitkä etäsuhde auttoi kaksikkoa luomaan vahvan suhteen perustan.

– Tunnemme toisemme niin hyvin, että emme välillä edes tarvitse sanoja ilmaistaksemme itseämme. Oloni on turvallinen, sillä tiedän, että puolisoni pitää puoliani ja huolehtii minusta.

– Mieheni sukunimi muodostuu kahdesta eri sanasta, Rezak tarkoittaa suojelijaa ja Zaman aikakautta. Hänen nimensä on kyllä osuva, sillä onhan Reza oma suojelijani.

