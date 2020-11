Samuli Putro tavoitteli perinteistä loppuelämän parisuhdetta kunnes tajusi, ettei se ollut hänen oma haaveensa.

Nuorena miehenä Samuli Putro oli valmis juoksemaan rakkauden perässä pitkiäkin matkoja. Rakkaus näyttäytyi kirkkaana ja tuntui tavoittelemisen arvoiselta.

Vastikään 50 vuotta täyttänyt Samuli sanoo, että hänen vanhempiensa ikäpolvi pitää ihanteena loppuelämän kestävää parisuhdetta. Samaa kaavaa hän lähti itsekin toteuttamaan.

– Jossain vaiheessa tajusin, että perinteinen parisuhde lapsineen ei ollut sittenkään se, mistä itse haaveilin.

Silti hänestä tuntui alkuun hankalalta, kun ihmiset ympärillä asettuivat aloilleen ja perustivat perheitä.

– Eniten olin pettynyt itseeni, koska en halunnut sitä, mitä olisi kuulunut haluta. Kun huomaa ajattelevansa eri tavalla kuin ympäristö, voi kokea myös yksinäisyyttä.

Enää Samuli ei ajattele epäonnistuneensa. Iän myötä hän on oivaltanut, kuinka monenlaista rakkautta ja erilaisia parisuhteita voi olla. Esimerkiksi yhteisen kodin jakaminen ei tunnu hyvältä ajatukselta. Sen sijaan hän näkee täysin mahdollisena pitkänkin suhteen, jossa molemmilla on oma asunto, sillä omasta ajasta ja tilasta hän ei olisi valmis enää luopumaan.

– Itse asiassa ajattelen, että en ole valmis luopumaan rakkauden vuoksi yhtään mistään.

Samuli kuitenkin tietää, että mieli saattaa vielä muuttua.

– Jos on valmis ottamaan toisen vastaan sellaisena kuin hän on, niin silloinhan ottaa sen koko paketin – ja mielihyvin. Tässä kohtaa elämää parisuhde ei tunnu mahdolliselta millään muulla tapaa.

Ihastumiseen puolestaan ei tarvita paljoa.

– Minulle riittää se, että toinen ei ole vittumainen.

Mikä on ollut hulluinta, mitä Samuli on tehnyt rakastuneena? Millaisen ihmisen kanssa hän ei voisi olla parisuhteessa? Millainen hän itse on kumppanina? Entä mitä hän katuu?