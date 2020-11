Evelina on ystävilleen maailman lojaalein tyyppi, mutta opettelee vielä itse pyytämään muilta apua. Hän vastasi lukijoiden kysymyksiin Me Naisten Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa.

Mikä on paras puolesi? Entä huonoin?

Olen maailman lojaalein tyyppi ja valmis tekemään lähes mitä vain minulle rakkaiden ihmisten eteen. Komediasarjassa olisin se ystävä, joka auttaa, kun toinen tarvitsee apua ruumiin piilottamisessa. Huonoin puoleni on passiivis-aggressiivisuus. Tiedostan sen hyvin, enkä ole siinä enää niin paha. En todellakaan halua kohdella läheisiäni niin.

Mitä haluaisit vielä saavuttaa urallasi?

Tuo kysymys menee samaan laariin kuin missä näet itsesi viiden vuoden päästä. Enhän muista edes sitä, missä kaikkialla keikkailemme tänä syksynä! Menen enemmän hetki kerrallaan kuin tähtään stadionille tai jonnekin kauas tulevaisuuteen.

Puhut paljon itsensä hyväksymisestä, mutta käytät usein vahvaa meikkiä. Näetkö näiden välillä ristiriitaa?

Miksi ne sotisivat toisiaan vastaan? Meikkaaminen ei tarkoita, etten pitäisi itseäni kauniina tai ettei minulla olisi mukava olla ilman meikkiä. Yleinen kauneusnormi on, että naisen tulisi olla tosi kaunis, mutta kauneuden pitäisi olla luonnollista. Varmaan jokainen vahvasta meikistä tykkäävä on saanut kuulla, ettei se ole viehättävää. Meikkaamisessa on mielestäni kyse itseilmaisusta. Siitä, että päättää itse, miltä näyttää. Sitä paitsi, jos jonkun on helpompi hyväksyä itsensä meikattuna, miksi sekään olisi kiellettyä?

Mitä olet tehnyt ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Kiertueella menemme kaikki samalla kyydillä, jos aikataulut vain antavat myöten. Jos se ei onnistu, liikumme muulla tavoin kuin yksityisautoilla. En ole kasvissyöjä, mutta mietin nykyisin tarkemmin, kuinka paljon haluan syödä lihaa.

Miksi moni kappaleesi kertoo maailmanlopusta?

Loput kiinnostavat minua hirveästi. Uskon, että kun ihminen on kasvotusten jonkin loppumisen kanssa, hänelle selkiytyy, miltä itsestä oikeasti tuntuu ja mikä oikeasti on tärkeää. Riippuu kuulijasta, ottaako sanoitukset kirjaimellisesti zombie-apokalypsina tai luonnonkatastrofina vai vertauskuvallisesti.

” Samalla tapaa kuin hirmumyrskyt, myös ihmiset pystyvät aiheuttamaan toisilleen vahinkoa.

Mitkä ovat kalleimmat kengät, jotka omistat?

Jommat kummat Emma-gaalassa käyttämäni kengät: Rihannan suunnittelemat Manolot, joissa on punaisia kiviä ja hirveän korkea korko, tai Zanottit. Mutta en usko, että tyylikkyys on sidoksissa siihen, kuinka monta tuhatta euroa pystyy pukemaan päälleen.

Ahdistaako julkisuus koskaan?

Ihmisten odotukset ja se, että he osaavat välillä olla tosi tahdittomia ja ilkeitä, ahdistaa. On hirvittävä ajatus, että jos joku on julkisuudessa, hänelle saa puhua ihan miten haluaa. Siksi olen sosiaalisissa medioissani tosi tarkka. Jos yksittäinen ihminen laittaa monta kommenttia, joita en halua nähdä, estän hänet. Mielestäni se on kummallekin palvelus.

Mistä saat voimaa?

Ystävistä ja perheestä. Olen ehdottomasti koti-ihminen ja vietän aikaa mieluummin kotona kuin ulkona.

Tornado-biisissä lauletaan “Tiiän miks myrskyt nimetään, sun jälkeen”. Mitä se tarkoittaa?

Tuota lainia kirjoittaessani mietin, että voi olla ihmisiä, joiden lähtiessä elämään jää iso aukko. Siitä menee niin rikki, että on kuin katastrofi olisi iskenyt. Samalla tapaa kuin hirmumyrskyt, myös ihmiset pystyvät aiheuttamaan toisilleen vahinkoa ja jättämään jälkiä, joko hyvässä tai huonossa.

Jos voisit tavata kenet tahansa, elävän tai kuolleen, kenet haluaisit tavata?

Amy Winehousen. Olen kuunnellut häntä tosi paljon ja lukenut hänestä kirjoja. Minulla ei ole mitään kysymystä, johon haluaisin vastauksen, mutta Amy vaikuttaa niin sielukkaalta ja monitasoiselta, että pelkästään hänen energiakentässään olo olisi tarpeeksi.

Mitä kadut?

Olen vasta viime vuosina kiinnittänyt huomiota siihen, missä rajani menevät. Minkä verran kestän ihmissuhteissani, jos minulle vaikka sanotaan jotain, minkä koen epämiellyttäväksi? Toivon, että olisin myös jo aiemmin opetellut pyytämään apua ja olemaan haavoittuvainen. Olen pitkään hoitanut kaiken musiikkiini liittyvän, kuten visuaaliset ilmeet ja meikit, ja huomannut, että se onkin aika raskasta. Nyt koetan oppia pyytämään apua, kun siltä tuntuu.

Mistä unelmoit?

Haluaisin hirveästi kissan. Mutta sydämeni särkyisi, jos joutuisin jättämään sen hoitoon keikkojen ajaksi, joten ehkä kavereiden kissat riittävät toistaiseksi. Haluaisin myös seikkailla ympäri maailmaa, esimerkiksi uida haiden kanssa. Hait ovat väärinymmärrettyjä, niissä on jotain alkukantaista, mitä kunnioitan paljon. Ne ovat olleet maapallolla paljon kauemmin kuin ihminen ja selvinneet monista katastrofeista. Mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän toivon vain, että minä ja läheiseni pysymme terveinä ja voisin olla onnellinen.