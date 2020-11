Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

Transprosessin läpikäynyt Mona Bling on kokenut murrosiän epävarmuudet kahteen kertaan. Vaikka ulkonäköpaineet eivät ole vieläkään historiaa, ikä on tuonut lisää itsevarmuutta.

Teini-ikä on suurta epävarmuuden ja erilaisten, aikuisena ehkä vähän hassuiltakin tuntuvien meikkikokeilujen aikaa. Toimittaja ja somevaikuttaja Mona Bling on kokenut myllerryksen omien sanojensa mukaan kahteen kertaan.

Ensimmäinen kerta tapahtui yläasteella. Ihoon iski akne, joka vaati parantuakseen kolme vahvaa antibioottikuuria. Hän alkoi peittää iho-ongelmia meikkivoiteella, ja samalla heräsi kiinnostus meikkeihin.

– Nenäni oli mielestäni kuin finninen, punainen peruna. En suostunut lähtemään kotoa mihinkään ilman meikkiä, Mona muistelee.

Toinen teini-ikä koitti nuorena aikuisena, kun Mona korjasi fyysisen sukupuolensa naiseksi. Transprosessin alussa nuoruuden epävarmuus nosti jälleen päätään, ja vahva meikki oli keino korostaa naisellisuutta. Nyt, kun omassa kehossa on hyvä olla ja itseluottamus lisääntynyt, meikkaamiseen on löytynyt oma linja.

– Nykyään en tarvitse enää niin vahvaa silmämeikkiä tai huulipunaa, eikä ole maailmanloppu, jos näyttäydyn julkisesti puhtain kasvoin. Töihin tai treffeille en kuitenkaan menisi ilman meikkiä, sillä meikkaamisesta tulee huoliteltu ja itsevarmempi olo.

Mona pyrkii meikillä leikkimään valoilla ja varjoilla ja peittämään tai korostamaan tiettyjä piirteitä.

– Vaikka olenkin nyt ulkoisesti se nainen, joka olen aina ollut sisäisesti, olen silti hyvin kriittinen ulkonäköäni kohtaan. Näen toisinaan kasvoissani edelleen maskuliinisia piirteitä, ja varjostamalla ja korostamalla saan häivytettyä niitä pois. Samalla uskon, että nämä minua vaivaavat piirteet ovat täysin oman pääni sisällä. Kun katson vanhoja valokuvia äidistäni, huomaan, että näytän aivan häneltä nuorena, Mona miettii.

”Kunpa ihmiset olisivat itselleen armollisempia. Jatkuva virheiden etsiminen syö ihmistä. Kaikilla meistä on maskuliinisia ja feminiinisiä ulkoisia piirteitä, ja elämästä tulee helpompaa, kun ne hyväksyy osaksi itseä.”­

Hän tekee tietoista ajatustyötä ollakseen itseään kohtaa hyväksyvämpi. Mona on pyrkinyt eroon myös somessa julkaisemiensa kuvien muokkauksesta filttereillä ja kuvankäsittelysovelluksilla. Todellisuus ja pieni rosoisuus ovat hänen mielestään siloteltua somepintaa kiinnostavampia.

Jos nyt vertailla haluaa, itseään voi verrata muihin myös positiivisella otteella.

– Esimerkiksi Ellie Gouldingilla on hieman maskuliininen leuka, mutta hän on silti todella kaunis. Jos häntä ei näytä vaivaavan se yhtään, miksi minua haittaisi sama piirre omissa kasvoissani?

Tulevaisuudessa Monaa kiinnostaisi kokeilla pistoshoitoja, mutta takaraivossa kytee ajatus, että mitä jos touhussa lähtee mopo käsistä. Some on muuttanut kauneusihanteita niin paljon, että Monan mielestä on tärkeää miettiä, mihin omat toiveet ja odotukset ulkonäöstä perustuvat.

Monan kauneusvalinnat

Kauneusniksini

”Otsatukan leikkauttaminen on ollut yksi parhaista ulkonäkööni liittyvistä päätöksistä, joita olen koskaan tehnyt. Moni suositteli sitä minulle, mutta kesti kauan, että uskalsin lopulta kokeilla. Minulla on korkea otsa, mistä koin ennen paljon epävarmuutta, ja otsatukka peittää sen. Aluksi arastelin, käykö otsis silmälasien kanssa, mutta ne sopivatkin mainiosti yhteen.”

Kauneussalaisuuteni

”En ikinä pihistä ihonhoidosta. Mielestäni on kamalaa, kun ihmiset menevät nukkumaan meikit naamassa. Vaikka takana olisi millainen bileilta tahansa, aina löytyy jokin aivosolu, joka käskee pesemään kasvot. Puhdistan ihon aina laadukkaalla silmämeikinpoistoaineella ja misellivedellä.”

Paheeni

”Karkki. En ole ikinä juonut yhtään kuppia kahvia tai polttanut tupakkaa, ja sillä verukkeella sallin itselleni herkuttelun. Jos lopettaisin, ihoni olisi varmasti superhehkuva. Tasapainotan tilannetta hyvällä ihonhoidolla. Olen viime vuosina alkanut ymmärtää seerumeiden päälle, ja nyt en olisi enää ilman.”

Kauneinta minussa

”Tykkään todella paljon kynsistäni ja kulmakarvoistani. Kynteni ovat todella vahvat ja kulmani ovat melko tuuheat. Kulmien hoidoksi riittää hajakarvojen nyppiminen ja meikiksi värillinen kulmageeli. En onneksi lähtenyt nuorempana nyppimisbuumeihin mukaan, vaikka transitioni alussa moni sanoi minulle, että minun pitäisi nyppiä kulmani ohuiksi. Tuuheista kulmakarvoistaan tunnettu malli Cara Delevingne on kulmakarvaidolini.”

Tuhlaan

”Aina, kun budjetti antaa myöten, satsaan Diorin suosikkihuulikiiltoon. Huulia paksuntava kiilto on hintalappunsa arvoinen. Rajaan huulia hieman yli ja väritän ne kiillolla, jotta saan huuliin lisää ulottuvuutta. Hymyillessä tuntuu, että ylähuuli katoaa, mutta niin käy varmaan suurimmalle osalle ihmisistä. Huulien täyttötrendi ja kuvien muokkaaminen on saanut monet unohtamaan, miltä luonnollinen hymy näyttää.”

Säästän

”Ripsiväristä ja kosteusvoiteista. Olen löytänyt muutaman euron ripsareista täysin päteviä kilpailijoita monen kympin maskaroille. Kasvovoiteissa minulle riittää hyvin apteekin edullinen voide tai Nivean peruspurkki.”

Toivoisin, että…

”Kunpa ihmiset olisivat itselleen armollisempia. Jatkuva virheiden etsiminen syö ihmistä. Kaikilla meistä on maskuliinisia ja feminiinisiä ulkoisia piirteitä, ja elämästä tulee helpompaa, kun ne hyväksyy osaksi itseä. Myöskään toisten ulkonäön arvostelu ei johda mihinkään.”