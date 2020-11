Senaattori Kamala Harris tunnetaan muun muassa tennareistaan. Kokosimme yhteen kolme muuta asiaa, jotka Yhdysvaltain seuraavasta varapresidentistä kannattaa tietää.

1. Hän on esikuvatäti siskontytölleen – Harriseilla kunnianhimo on synonyymi rohkeudelle

Kamala Harrisin siskontytär, juristi ja kirjailija Meena Harris, kertoi Elle-lehden kolumnissaan koskettavasti siitä, mitä on oppinut tädiltään kunnianhimosta. Harriseilla kunnianhimoa ajatellaan synonyyminä rohkeudelle ja sille, että toteuttaa elämässä unelmiaan sekä tarkoitustaan.

– Monille muille naisten kunnianhimo tarkoittaa sen aseman ottamista, jota ei ollut hänelle ajateltu, Meena kirjoittaa ja kertoo asenteesta, jolla hänet ja Kamala on kasvatettu.

– Kuten tätini todisti viime viikolla, kun rohkaisemme kunnianhimoisia tyttöjä, heistä kasvaa kunnianhimoisia naisia. Ja kunnianhimoiset naiset voivat rikkoa esteitä, murtaa kattoja ja voittaa.

Meena Harris oli tätinsä mukana Delawaressa juhlimassa presidenttiehdokas Joe Bidenin ja varapresidentiksi nousevan Kamala Harrisin voittoa. Hän toi tilaisuuteen myös kaksi- ja neljävuotiaat tyttärensä.

– Juhlistimme myös sitä seikkaa, että kunnianhimo joka oli siivittänyt tätini Valkoiseen taloon, nähtäisiin vihdoin normaalina.

Meena Harris on vastikään julkaissut lapsille suunnatun kirjan Ambitious girl.

2. Tanssivalla tennarinaisella on tsemppilaulu

Meena Harris on myös jakanut tädistään Twitterissä mainion videoklipin, jolla Kamala Harris jammailee sadesäällä kannattajiensa edessä tsemppibiisinsä tahtiin.

Kamalan hengennostatuskappale on amerikkalaishiphoppari Mary J. Bligen julkaisema Work that, joka kannustaa naisia seuraamaan omaa polkuaan.

Biisin ydinviestin voi tiivistää riimiin Let ’em get mad, they gonna hate anyway eli ”antaa niiden suuttua, ne vihaavat joka tapauksessa”.

3. Bonuslapset kutsuvat Momalaksi – lakimiespuoliso löytyi sokkotreffeiltä

Kamala Harris on ollut naimisissa asianajaja Douglas Emhoffin, 56, kanssa vuodesta 2014. Pari tapasi heille järjestetyillä sokkotreffeillä 2013. Douglas oli eronnut kahden lapsen isä.

Itsekin eroperheen lapsena Kamala tiesi, miten kinkkisiä uusperhekuviot voivat olla. Lapsille päätettiin esittäytyä vasta, kun tuntui varmalta, että parisuhteesta tulisi oikeasti pitkän tähtäimen juttu.

– Ei ole mitään pahempaa kuin aiheuttaa pettymys lapselle, Kamala kertoi perheen alkuvaiheista Ellen haastattelussa toukokuussa 2019.

– Cole ja Ella ovat upeita, lahjakkaita, hauskoja lapsia, joista on kasvanut suurenmoisia aikuisia, Kamala on kuvaillut lapsipuoliaan. Hän ystävystyi myös näiden äidin kanssa.

Kamala Harris on julkaissut Twitterissä yhteiskuvia perheensä kanssa.

Kun Kamala ja Douglas lopulta menivät naimisiin, uusperheessä keskusteltiin äitipuoli-nimityksestä, josta kukaan ei oikein tuntunut pitävän. Sen sijaan lapset keksivät nimen Momala.

– Ella ja Cole ovat ehtymätön rakkauden ja ilon lähteeni. Voin varmuudella sanoa, että ilman perhettäni sydämeni ei olisi kokonainen eikä elämäni täyttä, Kamala sanoi Ellessä.

Puolison lasten, Colen ja Ellan, kerrotaan saaneen nimensä John Coltranen ja Ella Fitzgeraldin mukaan.

Kun Joe Bidenin vaalivoitto uutisoitiin, Kamala Harris oli aamukävelyllä puolisonsa kanssa. Pariskunnan hetkestä levisi suloinen kuva Twitterissä.