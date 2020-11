Asiantuntijan mukaan osa pariskunnista keskustelee lesken mahdollisista tulevista suhteista. Silti lesken parisuhde on edelleen tabu. – Tärkein neuvo on tehdä niin kuin itsestä tuntuu hyvältä.

Ex-hiihtäjä Ville Nousiainen, 36, menetti puolisonsa, kilpahiihtäjä Mona-Liisa Nousiaisen syövälle heinäkuussa 2019. Pari oli ollut yhdessä 11 vuotta, ja heillä on kouluikäinen Isabella-tytär. Nousiainen kertoo Me Naisille, että on saanut paljon viestejä Monan kuoleman jälkeen. Joukkoon on mahtunut myös yhteydenottoja ihmisiltä, jotka olisivat kiinnostuneita tutustumaan romanttisessa mielessä.

– Olen vastannut niihin neutraalisti. Nyt puran syksyn ja alkutalven tätä työsumaa ja kuskaan Isabellaa harrastuksiin. Ajatuksiin ei mahdu nyt muuta. Ajan kanssa nähdään, miten elämä tuon asian järjestää, Ville sanoo.

– Kun vaimo sairastui, en tehnyt vuoteen muuta kuin kävin välillä valmennuskoulussa. Monan kuoleman jälkeen olen keskittynyt Isabellaan ja siihen, että saisin yritykseni pyörimään. Aika sumussa olen painanut. Välillä olen miettinyt, että olisi hyvä saada jokin hengähdystauko.

Jos puolison kuolema on odotettavissa esimerkiksi vakavan sairauden vuoksi, osa pariskunnista keskustelee lesken mahdollisista tulevista parisuhteista, kertoo Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola.

– Jotkut eivät halua puhua tulevasta tai miettiä sitä. Kuolevan toive tietysti on, että hänen puolisonsa olisi onnellinen myös kuoleman jälkeen, mutta sitä voi olla liian kipeää miettiä tarkemmin, Minna Jaakkola sanoo.

Ville Nousiainen kertoo, että heillä ei ollut Monan kanssa asiasta puhetta.

Kaksi vuotta sitten leskeksi jäänyt näyttelijä-ohjaaja Janne Virtanen kertoo Anna-lehdessä, että Virtasen puoliso, näyttelijä ja laulaja Hanna-Riikka Siitonen oli ottanut asian puheeksi.

– Hanna-Riikka yritti puhua minulle ennen kuolemaansa siitä mahdollisuudesta, että tapaisin jonkun uuden ihmisen hänen jälkeensä. Silloin ajatus tuntui tosi kaukaiselta, ja yhä ajattelen, että perheeni olemme vain Vieno ja minä, Virtanen kertoo Annassa.

Hiljattain alkanut uusi parisuhde on Virtasen mukaan vakava. Hän kertoo Annassa, että hänen nykyinen naisystävänsä on hieman häntä itseään nuorempi ja tällä on omia lapsia.

Virtasen parisuhdetta on kommentoitu sosiaalisessa mediassa pääosin positiivisesti. Joukkoon on kuitenkin mahtunut myös muutamia soraääniä, joissa pohditaan sitä, onko kaksi vuotta tarpeeksi pitkä aika uuden suhteen aloittamiselle puolison kuoleman jälkeen.

Lesken uusi suhde voi hämmentää

Miksi muissa voi herätä voimakkaita tunteita, jos leski löytää uuden kumppanin?

– Puolison menettäminen voi tuntua ulkopuolisesta niin pelottavalta ja suurelta surulta, ettei voi ymmärtää, miten siitä toivutaan ja miten voisi aloittaa uuden suhteen. On vaikeaa asettua lesken asemaan ja ymmärtää, mitä hän käy läpi, Minna Jaakkola sanoo.

Lesken uusi parisuhde voi aiheuttaa ulkopuolisessa myös henkilökohtaisia epävarmuuden tunteita.

– Voi olla, että pelkäämme sitä, että jos itse kuolemme, niin tulisimme jotenkin unohdetuiksi, Jaakkola arvelee.

” Suru kulkee mukanamme, mutta sen rinnalla voi olla myös muita tunteita ja elämää.

Se, että leski löytää uuden kumppanin, on Suomessa Jaakkolan mukaan edelleen jossain määrin tabu. Uutta suhdetta saatetaan tästä syystä myös piilotella tai salata.

– Onneksi ymmärrys surusta on vuosien varrella muuttunut. Enää ei puhuta esimerkiksi suruajasta, jonka jälkeen suru olisi käsitelty. Nykyään ymmärretään, että suru kulkee mukanamme, mutta sen rinnalla voi olla myös muita tunteita ja elämää.

Läheiset voivat olla myös onnellisia uudesta suhteesta, koska se näyttää, että elämä hiljalleen jatkuu suuren menetyksen jälkeen.

Milloin on oikea hetki?

Monella saattaa olla mielipide siitä, milloin on oikea hetki ryhtyä uuteen suhteeseen kumppanin kuoleman jälkeen. Miten lesken kannattaisi suhtautua lähipiirin ja ulkopuolisten mielipiteisiin?

– Jos arvostelija kuvittelee, että lesken uusi suhde tarkoittaa sitä, ettei surua enää ole, voisi yrittää mahdollisimman suoraan sanoa, ettei asia ole niin. Arvostelijalle voi myös sanoa, että tuollainen oletus loukkaa.

Jos jaksaa, Jaakkola kannustaa leskeä myös haastamaan ajatusta ”sopivasta ajasta”.

– Voi kysyä, että mikä sitten olisi sopiva määrä aikaa odotella ennen uutta suhdetta? Tähän voi lopulta olla aika mahdoton vastata. Lopulta tärkein neuvo on tehdä niin kuin itsestä tuntuu hyvältä. Ja tietysti niin, että uusi suhde tuo elämään oikeasti hyviä asioita.