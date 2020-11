Jenni ja Jukka Kokanderin yhteiselo on kestänyt 15 vuotta. – On ihanaa, että mieheni tahtoo rakastaa minua, vaikka olen tällainen: kiihdyn nollasta sataan sekunnissa ja olen rasittava päällepäsmäri, Jenni sanoo.

Kaksi jääräpäätä, joilla on 110 prosentin luotto toisiinsa. Näin näyttelijä Jenni Kokander kuvaa parisuhdettaan.

Pari on ollut yhdessä 15 vuotta. Aviomies, Jukka Kokander, työskentelee perhe- ja pariterapeuttina.

– On ihanaa nähdä, että hän tahtoo rakastaa minua, vaikka olen tällainen: kiihdyn nollasta sataan sekunnissa ja olen rasittava päällepäsmäri, Jenni sanoo.

Puoliso tuntee vaimonsa metkut ja akilleen kantapäät – ja antaa Jennin olla Jenni.

Silloin kun Jennin pitää saada oma rauha ja vetää makuuhuoneen ovi perässään kiinni, Jukka laittaa lapset nukkumaan. Käy ehkä jossakin vaiheessa iltaa koputtamassa oveen ja kysyy hiljaa, haluaisiko Jenni pari voileipää. Jää ehkä sohvalle nukkumaan. Ja kumpikin tietää, että mikään illan liikkeistä ei ole mielenosoitusta.

Vaikka lapsiperheen arki molempien vanhempien epäsäännöllisine työaikoineen on ollut välillä rankkaa, Jennille yhdessäelo on selvistä selvintä.

– Koko muu maailma voi lähteä, mutta me jäädään. Jos jokin räjähtää, Jukka seisoo vierellä ja pitää minua kädestä kiinni ja lapsista huolta.

– Eikä avioliitto ole silti aina vain kivaa. Se on lupaus tahtoa rakastaa toista. Se tahto on olemassa, vaikka me kummatkin olemme jääräpäisiä, mahdottomia ihmisiä.

Mahtavinta on, että toiseen voi luottaa täysin.

– Tiedän, että Jukka ei loukkaa minua tai minun sydäntäni, jotain perimmäistä minussa. Mieheni pitää huolta sydämestäni. Se on ollut selvää alusta asti. Minun ei ole ikinä tarvinnut epäillä rakkautta. Ei koskaan.

Heille on myös selvää, että vanhemman ja puolison roolit eivät sekoitu.

– Me emme kutsu toisiamme äidiksi ja isäksi. Me olemme toisillemme Jenni ja Jukka. Olemme toisemme rakastetut, emme isä ja äiti, vaan mies ja nainen tai ihminen ja ihminen, Jenni sanoo.

– Se tunne ei mene pois, että toinen on edelleen vähän ihmeellinen.

Jenni Kokander on tämän syksyn esikoiskirjailija. Hän kertoo ryhtyneensä kirjoittamaan löytääkseen vastauksia kuolemanpelkoonsa. Mitä Jenni ajattelee kuolemasta, pelosta ja herkkyydestään? Millainen Jenni on näyttämöiden ulkopuolella? Mitä hän on oppinut vanhemmuudesta? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisista 46/2020. Digilehden voit lukea tästä.