Aiemmin Elastinen oli porukasta se, joka halusi aina jäädä tien päälle. Nyt hän tietää, mitä se on, kun koti ja perhe vetävät puoleensa. –Vanhemmuudessa jokainen päivä tuntuu edellistä siistimmältä.

Elastisen uuden musiikin kantavat teemat ovat asioita, joita ei ollut olemassa vielä edellisen levyn aikaan. ”Tuntuu hurjalta, miten valtavasti elämäni on muuttunut viidessä vuodessa.”­

Jos Kimmo Laihon lapsilta kysyttäisiin, kulunut vuosi on varmasti ollut paras ikinä. Raptähti Elastisena tunnettu iskä on ollut kotona niin tiiviisti, että yksittäiselle keikkareissulle lähtö on vaihteeksi ollut ihmettelyn aihe.

– Yhteinen aika on tuntunut superarvokkaalta, Elastinen, 39, sanoo Me Naisten haastattelussa.

Elastisen ja hänen vaimonsa Riinan esikoispoika täyttää helmikuussa neljä vuotta ja tytär kaksi. Perhe ja vanhemmuus ovat muuttaneet niin rutiineja, arvomaailmaa kuin miestä itseään.

– Perhe toi absoluuttisen vastuun, mikä oli aika kaivattu asia. Tuli vihdoin tarve laskea ankkuri, että jäädäänpä tähän, hän kertoo.

– Vanhemmuus on jatkuva oppimisprosessi, mutta jokainen päivä tuntuu edellistä siistimmältä.

Aiemmin Elastinen oli bändiporukassaan se, joka olisi aina halunnut jäädä tien päälle. Vieressä Fintelligens-aisapari Iso-H kiirehti kotimatkalle perheensä luo.

– Mä en käsittänyt yhtään, Elastinen muistelee huvittuneena.

– Iso-H ei olisi voinut sanoa mitään sellaista, että olisin ymmärtänyt. On vaikea sanoittaa sitä tunnetta, kun haluaa olla paikalla.

Ennen piti aina olla jotain actionia, lähtö jonnekin. Se oli elämänvaihe, joka vasta muuttuessaan mahdollisti tavalliset asiat Elastisen elämässä.

– On iso muutos, kun oma hima alkaa tuntua tukikohdalta. Nyt hima-action riittää oikein hyvin.

Elastisen mielestä vanhemman rooli istuu hyvin hiphopelämäntyyliin.

– Sen perinteiseen koodistoon kuuluvat absoluuttinen luottamus ja vastuu. Ne ovat aina tuntuneet ylpeyden aiheelta ja nyt vanhempana vielä syvemmin. Tuntuu hyvältä sanoa, että faija hoitaa. Jos johonkin voi luottaa, niin siihen.

Elämänmuutos kuuluu Elastisen musiikissa ja on heijastellut uralle räjähdysmäisenä suosiona.

– Mulla kesti pitkään ennen kuin suuret tunteet hiipivät kehiin. Se oli kuin iso oivallus, a-haa, tämän takia kaikki maailman isoimmat biisit kertovat rakkaudesta. Nyt tää homma alkaa tuntua!

