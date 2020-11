Me Naiset

Vieläkö muistat, että Ellen Jokikunnas osallistui Miss Suomi -kisoihin vuonna 1998 ja Arman Alizadista tuli vaatturimestari jo 26-vuotiaana?

Kukapa olisi vielä kymmenen vuotta sitten uskonut, että liikemies ja tosi-tv-sarja Diilin isäntä on vielä jonain päivänä Yhdysvaltain presidentti? Aika harva, mutta niin Donald Trumpille kävi.

Moni julkisuuden henkilö on tullut aikoinaan tunnetuksi jostain ihan muusta kuin mistä hänet nykyään tunnetaan.

Maailmalla esimerkkejä riittää. Bisnesnainen ja Kardashianit-tv-sarjan tähti Kim Kardashian West pongahti seurapiireihin Paris Hiltonin ystävänä. Julkisuuteen Kim nousi toden teolla vuonna 2007, kun hänen ex-poikaystävänsä vuosi pariskunnan kuvaaman aikuisviihdevideon nettiin.

Näyttelijä Mark Wahlberg tunnettiin 1990-luvulla räppärinimellä Marky Mark, ja hänen yhtyeensä Marky Mark and the Funky Bunch tuotti useita hittejä. Laulaja Ariana Grande tunnettiin alun perin nuortensarjasta Victorious.

Myös yllättävän monet suomalaisjulkkikset tunnettiin aikoinaan tyystin eri asioista kuin nykyään. Olisitko muistanut näitä?

1. Kike Elomaa

Kike Elomaa vuonna 1997.­

Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa nousi julkisuuteen kehonrakentajan uransa ansiosta. Vuonna 1981 Elomaa voitti muun muassa Ms. Olympia -tittelin ja kehonrakennuksen Euroopan mestaruuden. Samana vuonna alkoi Elomaan laulajan ura Juha Vainion kanssa levytetyllä singlellä. Vuonna 1985 Elomaa julkaisin esikoisalbuminsa Hymykuopat.

2. Jutta Larm

Jutta Larm (ent. Virtanen) oli Suomen edustaja Miss Galaxy Europe -kilpailussa vuonna 1999.­

Hyvinvointiyrittäjä Jutta Larmilla on värikäs urahistoria. Hän työskenteli aikoinaan poliisina viiden vuoden ajan. Vuonna 1999 Larm, tai siis silloinen Jutta Virtanen, sijoittui toiseksi Miss Galaxy Europe -urheilumissikisoissa.

Televisiossa Larm nähtiin ensimmäistä kertaa vuonna 2001, kun hän osallistui ensimmäiseen suomalaiseen tv-seikkailukisaan, Suuri Seikkailu -ohjelmaan, ja tuli siinä toiseksi.

3. Hjallis Harkimo

Hjallis Harkimo vuonna 1995.­

Liikemies ja kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo tuli aikoinaan tunnetuksi yksinpurjehtijana. Harkimo on myös ensimmäinen suomalainen, joka on purjehtinut yksin kilpaa maapallon ympäri.

4. Ellen Jokikunnas

Ellen Jokikunnas Miss Suomi -kilpailussa vuonna 1998.­

Televisio- ja radiojuontaja Ellen Jokikunnas tunnetaan parhaiten muun muassa Helmiradiosta, Idolsista sekä Kadonneen jäljillä -ohjelmasta. Alun perin Jokikunnas tuli tutuksi vuoden Miss Suomi -kisoista vuonna 1998, kun hänet valittiin yleisön ihannetytöksi.

5. Esko Eerikäinen

Esko Eerikäinen (oik.) Vuoden mies -kilpailussa vuonna 1998.­

Radio- ja televisiojuontaja Esko Eerikäinen oli aikoinaan Scandinavian Hunks -tanssiryhmän tunnetuimpia jäseniä. Julkisuudessa hänet tunnettiin myös Martina Aitolehden aviomiehenä. Pariskunta erosi vuonna 2011, ja heillä on yhteinen tytär.

Sanoman kuva-arkistoista ensimmäinen kuva Eerikäisestä löytyy kuitenkin jo vuodelta 1998, kun hän osallistui Vuoden mies -kilpailuun. Käteen jäi ensimmäisen perintöprinssin ja lehdistön ihannepojan titteli.

6. Maisa Torppa

Kuva on vuodelta 2012, jolloin Maisa Torppa osallistui Viidakon tähtöset -televisiokilpailuun.­

Tosi-tv-tähti Maisa Torppa on ollut julkisuudessa jo reilun vuosikymmenen. Hän nousi kansan tietoisuuteen osallistuttuaan Miss Bikini -kilpailuun vain 17-vuotiaana vuonna 2009. Torppa sijoittui kisassa toiseksi, mutta peri kruunun Caroliina Kinnarisen menetettyä sen.

7. Maria Guzenina

Maria Guzenina vuonna 1997.­

Kansanedustaja Maria Guzenina tuli tunnetuksi jo 1980-luvun lopulla Timo T. A. Mikkosen Tänään, tässä ja nyt -ohjelmasta, johon hänet palkattiin 17-vuotiaana. Suureen julkisuuteen Guzenina nousi, kun hänet valittiin ensimmäisenä suomalaisena MusicTV:n juontajaksi. Hän toimi tehtävässä vuosina 1993–1997.

8. Arman Alizad

Arman Alizadin entinen ammatti on vaatturi. Kuva vuodelta 2001.­

Lukuisista televisio-ohjelmistaan tunnettu ja palkittu Arman Alizad on tehnyt uran vaatturina. Hänestä tuli 26-vuotiaana yksi Suomen kaikkien aikojen nuorimmista vaatturimestareista. Vuosi oli 1997.

9. Mikael Jungner

Vuonna 2004 kuvassa poseerasi ”Ylen tuleva toimitusjohtaja” Mikael Jungner.­

Entinen SDP:n kansanedustaja ja nykyinen viestintäjohtaja Mikael Jungner oli vuosina 2005–2010 Yleisradion toimitusjohtaja. Sitä ennen hän toimi muun muassa Paavo Lipposen avustajana.

10. Sari Essayah

Sari Essayah voitti kävelyn kultaa Helsingin EM-kisoissa vuonna 1994.­

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah tunnettiin aiemmin urheilijana. Essayah voitti kilpakävelyn maailmanmestaruuden vuonna 1993 ja teki useita Suomen ennätyksiä, jotka ovat edelleen voimassa. Hänet valittiin Vuoden naisurheilijaksi vuosina 1993 ja 1994.

11. Manuela Bosco

Manuela Bosco yleisurheilun nuorten SM-kisoissa 1998.­

Myös kuvataiteilija ja näyttelijä Manuela Bosco on entinen yleisurheilija. Hänen päälajinsa oli 100 metrin aitajuoksu. Bosco osallistui urallaan muun muassa Sydneyn olympialaisiin vuonna 2000 ja voitti monia Suomen mestaruuksia.

12. Jaana Pelkonen

Jaana Pelkonen juonsi Tilt-ohjelmaa vuonna 1999.­

Kansanedustaja Jaana Pelkonen tuli aikanaan tunnetuksi tv-juontajana. Pelkonen juonsi Tilt-peliohjelmaa vuosina 1997–2005. Hiljattain Pelkonen kertoi jättävänsä kansanedustajan työt vuonna 2023. Samalla hän palasi juontajan hommiin: Pelkonen juontaa All Together Now -musiikkiohjelmaa.

13. Jari Sarasvuo

Jari Sarasvuo vuonna 1996.­

Liikemies Jari Sarasvuo juonsi 1990-luvulla television puheohjelmaa Hyvät, pahat ja rumat. Sen jälkeen Sarasvuo sai oman Minä ja Sarasvuo -nimisen talkshow’nsa ja toimi Diilin vetäjänä vuonna 2005.

14. Taina Ojaniemi

Taina Ojaniemi (o.s. Uppa) heittämässä keihästä vuonna 1999.­

Poliisina työskentelevä Taina Ojaniemi on tuttu television Poliisit-sarjasta. Viime vuonna Ojaniemi osallistui Selviytyjät Suomi -kisaan. Ojaniemi tuli kuitenkin tunnetuksi keihäänheittäjänä, silloin sukunimellä Uppa. Hän voitti useita SM-mitaleita ja osallistui MM-kisoihin ja olympialaisiinkin.

15. Martina Aitolehti

Martina Aitolehti voitti Suomen Miss Hawaiian Tropic -kauneuskilpailun vuonna 2004.­

Hyvinvointiyrittäjä ja sosiaalisen median vaikuttaja Martina Aitolehti tunnetaan ennen kaikkea televisiosta. Aitolehti on näytellyt Salatuissa elämissä, osallistunut Big Brotheriin, Suomen Pelkokertoimeen, Viidakon tähtösiin, Gladiaattoreihin ja toiminut tuomarina Martina ja hengenpelastajat -sarjassa. Hän on julkaissut myös musiikkia.

Julkisuudessa Aitolehti nähtiin jo 2001, kun hän voitti Kalenterityttö-kisan. Suuri yleisö näki hänet ensimmäistä kertaa Miss Suomi -kisoissa 2003.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 04/2020.