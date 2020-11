Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

ADHD-diagnoosin saaneet eivät ole aina hyperaktiivisia ja uhkarohkeita säheltäjiä, Roosa Jahkola sanoo. – Kuulen usein, että miten minulla voi olla ADHD, kun olen niin rauhallinen.

Kaaottinen ajatusvirta. Näin helsinkiläinen Roosa Jahkola, 23, kuvailee mielensä liikkeitä.

– Monet ADHD-oireiset kokevat ikään kuin päässä olisi monta televisiokanavaa yhtä aikaa päällä. Minä puolestaan koen, että ajatukseni virtaavat kuin joki. Niitä tulee ja menee, enkä saa mistään kiinni. Koko ajan tulee uusia ja edelliset virtaavat karkuun. Tämän takia jään helposti pitkiksi ajoiksi jumiin paikalleni tekemättä mitään, Roosa kertoo.

Roosalla todettiin aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD kaksi vuotta sitten. Hän oli juuri aloittanut toisen vuoden opinnot Helsingin yliopistossa ja oli tuolloin 21-vuotias.

Hän oli miettinyt ADHD:n mahdollisuutta ensimmäisen kerran 20-vuotiaana. Olisiko se syy uupumukselle ja ahdistukselle? Psykologi oli vuosia aiemmin kysynyt Roosalta, kokeeko tämä keskittymisen vaikeaksi. Kyllä, Roosa oli vastannut, mutta asiaan ei palattu enää sen kummemmin.

Ensimmäisenä opiskelusyksynään Roosa törmäsi internetissä suuntaa antavaan ADHD-testiin ja infosivustoon. Sitä lukiessaan hän yllättyi siitä, että häiriön oireisiin ei välttämättä kuulu lainkaan ylivilkkaus ja hyperaktiivisuus.

Hän teki nettitestin hieman huumorimielessä ja sai huomattavan korkeat pisteet.

– Tajusin, että en ole ala-asteen jälkeen keskittynyt tunneilla. Ajattelin sen olevan täysin normaalia ja että muutkaan eivät keskity. Hakeuduin YTHS:lle tutkimuksiin.

” Lapsena luin kirjoja häiriintymättä vaikka keskellä kauppakeskusta.

Oireiden kartoittaminen oli Roosan mukaan aluksi haastavaa, sillä hän ei muistanut lapsuusaikojaan. Hänen vanhempiaankin haastateltiin tutkimuksissa, ja Roosan lapsuudesta alkoi nousta esiin selkeitä ADHD-piirteitä – kuten levottomuutta ja kärsimättömyyttä. Hän vaipui helposti omiin ajatuksiinsa.

Keskittymisongelmat eivät kuitenkaan haitanneet Roosan mukaan hänen elämäänsä alakoulussa. Hän oppi lukemaan ja kirjoittamaan jo ennen esikoulua, mikä helpotti oppimista. Lisäksi ala-aste oli pieni, mikä tarjosi hyvän työrauhan.

Epäonnistumisen kokemuksia opiskelussa alkoi tulla vastaan aikuisiällä.

– Minulla on tarkkaamattomuuspainotteinen ADHD, eli huomattavaa ylivilkkautta, motorista levottomuutta tai impulsiivisuutta ei juurikaan esiinny. Suurimmat ongelmani liittyvät tarkkaavuuden säätelyn vaikeuksiin. Se näyttäytyy huomattavina keskittymisvaikeuksina. Toinen keskittymistä vaikeuttava tekijä on herkkyys ympäristön ärsykkeille. Kuulen pienimmätkin rapinat ja kahahdukset.

– Lapsuudessa minulla oli todennäköisesti hyperfokusointia eli ylikeskittymistä, sillä luin kirjoja häiriintymättä vaikka keskellä kauppakeskusta. Kykenin lapsena myös opettelemaan huomattavia määriä asioita ulkoa, mutta kun myöhemmin niitä piti osata myös soveltaa, tiedon käsittelyn ja muistin kanssa alkoi olla haasteita.

Jos joku pudottaa nyt luentosalissa kynän tai avaa eväsrasian, Roosan pää kääntyy kohti ääntä. Hänen huomionsa kiinnittyy helposti myös ohikulkeviin ihmisiin ja ikkunan takana oleviin asioihin. Lukeminen ja kirjoittaminen on hidasta, kun ajatukset ja huomio karkaavat koko ajan muualle.

– Luentojen ja keskustelujen seuraaminen on vaikeaa, mikäli en osallistu niihin itse aktiivisesti. Asioita menee paljon ohi, vaikka aihe olisi kuinka mielenkiintoinen. Kun luen, saatan myös jäädä jumiin yhteen kohtaan tekstissä. Kotona voin alkaa tehdä jotakin ihan muuta. Toiminnanohjaus on tämän takia hankalaa, ja se näkyy myös kotitöissä, asioiden hoidossa ja unirytmin ylläpitämisessä.

”En ole normaalia energisempi”

”Miten sinulla voi olla adhd, kun olet niin rauhallinen?”

”Sinusta ei kyllä huomaa yhtään mitään päälle päin.”

Tällaisiin kommentteihin Roosa sanoo olevansa jo kyllästynyt. Hän joutuu välillä selittämään kyselijöille, ettei ADHD näy ulospäin välttämättä mitenkään, sillä levottomuus voi olla suurilta osin päänsisäistä. Oirekuva on moniulotteinen, eivätkä diagnoosin saaneet ole aina hyperaktiivisia ja uhkarohkeita säheltäjiä.

” On yksipuoleista, että kaikkia adhd-oireisia kuvataan väsymättöminä duracel-pupuina, jotka ovat aina menossa.

– On yksipuolista, että kaikkia ADHD-oireisia kuvataan väsymättöminä Duracell-pupuina, jotka ovat aina menossa. Toki tämä täsmää moniin, mutta todella moni ADHD-ihminen myös palaa keskivertoa helpommin loppuun. Itsensä pakottaminen keskittymään väsyttää, koska siinä taistelee aktiivisesti loputonta sisäistä ja ulkoista ärsykevirtaa vastaan, eivätkä aivot filtteröi samalla lailla kuin muilla. En koe, että olisin ADHD:n ansiosta jotenkin normaalia energisempi.

Roosa kertoo itsekin olleensa hetken ajan sairauslomalla loppuun palamisen vuoksi.

Tarkkaavuushäiriöön voi liittyä myös monia muita diagnooseja tai piirteitä, mikä tekee oirekuvasta entistä kirjavamman. ADHD lisää riskiä Jmielenterveysongelmiin.

– Minulla on diagnosoitu myös hahmotushäiriö ja ahdistuneisuushäiriö. Hahmotushäiriö todettiin jo ala-asteella, ja se vaikuttaa visuaaliseen ja tilalliseen hahmottamiseen.

”Todennäköisesti tarvitsen lääkkeet”

ADHD-diagnoosin jälkeen Roosa on saanut tukea opintoihinsa. Hän opiskelee nyt kirjallisuutta ja pohjoismaisia kieliä. Tulevaisuudessa hän haluaisi työskennellä kääntäjänä ja kirjoittamisen parissa.

– Olen saanut lisäaikaa tentteihin ja palautettaviin tehtäviin. Tärkein asia diagnoosin saamisen jälkeen oli kuitenkin mahdollisuus opiskella kuntoutustuella.

Kun hän sai diagnoosinsa, hän ei halunnut ottaa heti käyttöön lääkitystä. Toistaiseksi elämä on sujunut hyvin ilmankin. Hän on päässyt ryhmäkuntoutukseen ja huomannut, kuinka tärkeää vertaistuki onkaan. Lisäksi hän on käynyt Kelan psykoterapiassa.

Hän on kuitenkin alkanut harkita lääkeasiaa uudelleen, sillä opiskelu vie huomattavan paljon energiaa ja aikaa.

– Olen miettinyt, saisinko paremmat mahdollisuudet oppia ja jäisikö vapaa-aikaa enemmän lääkityksen myötä. Suurin osa ADHD-lääkkeistä on Kela-korvattavia. Kaikille ei kuitenkaan sovi mikä tahansa lääke, ja hinta vaihtelee korvauksen jälkeen 30–90 euroa kuukaudessa. Hirveän paljon rahaa minulla ei opiskelijana olisi laittaa niihin, joten senkin takia halusin käyttää ensin kaikki mahdolliset muut keinot. Todennäköisesti tarvitsen lääkitystä kuitenkin ennemmin tai myöhemmin työelämässä.

”Adhd voi olla vahvuuskin”

Haastavinta ADHD:ssa on Roosan mielestä tasapainon löytäminen elämänhallintaan. Hänestä tuntuu usein siltä, että kaikki missä hän onnistuu, on suoraan pois jostakin muusta välttämättömästä. Tai sitten kaikki on sekavaa kaaosta, eikä hän kykene tekemään oman kokemuksensa mukaan mitään.

– Jos onnistunkin keskittymään opintoihin, minulla ei jää aikaa ihmissuhteille. Jos taas panostan ihmissuhteisiin, en kykene kunnolla keskittymään opintoihin. Jos taas käytän liikaa aikaa vapaa-ajan projekteihin, en malta keskittyä kumpaankaan edellä mainittuun, saati kotitöihin tai hyvinvoinnista huolehtimiseen.

– Adhd on osa minua siinä missä hiukset tai korvat. Vaikutti se miten tahansa, sen kanssa on opittava elämään, sillä en voi olla olemassa sen ulkopuolella, kertoo Roosa Jahkola.­

Hänen mielestään on vaikeaa saada muut ihmiset ymmärtämään, kuinka haastavaa elämä ADHD-diagnoosin kanssa on. Hyvässä suoriutumisessa jää näkemättä usein se, kuinka paljon hän on tehnyt töitä lopputuloksen eteen.

– Yliopistomaailmassa on välillä hankalaa hyväksyä sitä, että vaikka on kuinka kiinnostunut opiskeltavista asioista, ei silti omaksu niitä samaan tahtiin kuin muut.

Myös sosiaaliset tilanteet aiheuttavat Roosalle ylimääräistä vaivaa.

Usein luennon tai pitkän keskustelun jälkeen Roosa on niin väsynyt, että selkeän puheen tuottaminen tuntuu hankalalta. Hän saattaa unohdella asioita tai mennä vahingossa paikkoihin, joihin ei oikeasti ollut menossa.

Uusiin ihmisiin tutustuminen ja ihmisten kanssa toimiminen tekevät hänet usein levottomaksi. Sen jälkeen on mahdotonta tehdä yhtään mitään, hän sanoo.

– Levottomana joko jämähdän paikalleni tai kävelen edestakaisin. Rauhattomuus tuntuu kehossa fyysisenä paineena. Ajatukset juoksevat tuhatta ja sataa. Kun levottomuus haihtuu, iskee usein väsymys. Minulla on onneksi kavereita, mutta tuntuu, etten oikein pysy muiden ihmisten tahdissa sosiaalisessa kanssakäymisessä ja ihmissuhteiden muodostamisessa.

ADHD-kirjainyhdistelmään liitetään paljon negatiivisia ja haastavia asioita, mutta Roosa näkee siinä positiivisiakin juttuja. Poukkoileva ajatusvirta voi olla hyödyksikin hänen kirjoitusprojekteilleen. Hän kertoo, että mieleen tulvii usein ideoita pyytämättäkin.

Merkityksettömiin yksityiskohtiinkaan jumiutuminen ei ole hänestä huono asia.

– Olen huomannut, että ihmiset ovat usein vain ilahtuneita, jos kiinnitän heidän puheessaan huomiota yksityiskohtiin tai innostun niistä tavattoman paljon. Ylipäätään kyky innostua voimakkaasti mielenkiintoisista asioista on ehdottomasti yksi ADHD:n parhaita puolia. Siksi ADHD voi oikean kuntoutuksen avulla, sopivassa ympäristössä ja mielekkäässä työssä olla ehdottomasti jopa vahvuus.