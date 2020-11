Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

Mikä sä olet? Miksi käytät fantasiaolentopukua? Ida Kaukonen, 33, saa kuulla usein uteluja ulkonäöstään ja persoonallisuudestaan. Häntä tuijotetaan avoimesti ja ihmetellään, miksi hän pukeutuu valtavirrasta poikkeavasti ja harjoittaa magiaa.

”Ryhävalas.” ”Finninaamahuora.” ”Friikki.”

Espoolainen Ida Kaukonen muistaa edelleen kaikki ne sanat, joilla häntä kiusattiin peruskoulun ajan. Kiusaaminen kohdistui niin hänen persoonaansa kuin ulkonäköönsäkin.

Koulussa Ida rakasti tiedettä ja sai myös nörtin leiman. Hän katsoi dokumentteja, luki tiedeartikkeleita ja oli kiinnostunut vampyyreista. Hän sai kuulla jatkuvasti olevansa outo. Hänen peräänsä huudeltiin sekä koulussa että sen ulkopuolella. Hän joutui kokemaan kampituksia ja kuuli uhkauksia.

Ida alkoi etsiä internetistä uusia voimavaroja. Niillä hän voisi karkottaa koulukiusaajansa sekä tehdä itsestään hyväksytymmän.

– Törmäsin uuspakanuuteen, wiccaan ja noituuteen. Ensimmäisellä kerralla tein rituaalin täysin intuitiivisesti. Kahden viikon kuluttua yksi kiusaajistani lähetettiin pois koulustamme. Haavat kuitenkin olivat jääneet. Toisen rituaalini aikana pyysin maailmankaikkeudelta, että voi kunpa voisin olla edes yhden päivän ajan kaunis. Mutta eihän se ollut kiinni mistään kauneudesta, vaan hyväksynnästä. Halusin, että joku näkisi minut ja hyväksyisi minut.

” 20 papukaijan parvi herää kymmenen maissa, ja silloin Ida nousee yleensä sängystä.

Nuorena Ida hengaili parissakin eri kaveriporukassa, mutta teini-iässä hän alkoi syrjäytyä ja viettää enemmän aikaa neljän seinän sisällä. Digitaalinen kommunikointi oli hänelle helppoa, mutta kasvotusten tapahtuvat sosiaaliset tilanteet hankaloituivat.

– Silloin käynnistin noituuden epäsäännöllisen säännöllisen harjoittamisen. Parikymppisenä harjoittaminen lähti uudelleen liikkeelle ja voimakkaammin. Mutta noituudesta puhuminen olisi ollut tuohon aikaan viimeinen niitti sosiaalisille suhteille. Nyt se on hyväksyttävämpää.

Nyt Ida on 33-vuotias yrittäjä ja noita nimeltä Luminary Blackthorn. Hänet tunnetaan myös Chrysaliksen temppelin ylipapittarena ja luminaarina, joka tarkoittaa johtajaa.

Kotonaan hänellä on yli 20 papukaijaa. Iltavirkkuna hän valvoisi mielellään aamuyöhön saakka, mutta lintuparvi herää kymmenen maissa, ja silloin Ida nousee yleensä sängystä.

Prinsessa, urbaani noita ja ihmettelyn kohde

”Mikä sä olet?”

Ida kertoo, että häneltä udellaan usein tätä kysymystä – jota hän pitää kummallisena.

Useimmiten Idan ulkoista olemustaan ihastellaan. Joku saattaa tuijottaa kadulla, pysäyttää ja kehua hänen tyyliään. Kotona Ida hipsuttelee usein pinkissä pyjamassa ja ilman meikkiäkin, mutta kadulla hänellä voi olla noitamainen viitta, näyttäviä koruja sekä vahvat ehostukset.

– Fyysisesti olen joidenkin mielestä outo, koska pukeudun poikkeavasti. Minulla on usein erikoinen ja vahva meikki, joka on pakanahenkinen. Hiukseni voivat olla erikoisen väriset. Nyt ne ovat turkoosinsiniset. Lisäksi pukeudun kuin urbaani noita ja verhoudun usein mustaan.

Lapsilta hän kuulee enimmäkseen vilpittömiä kehuja, jotka saavat hänet tuntemaan olevan osa satumaailmaa. Milloin Idaa puhutellaan merenneitona, yksisarvisena tai prinsessana.

Mutta sitten on niitä ikäviäkin kohtaamisia.

– Erään kerran Helsingissä fiksusti pukeutunut nainen hyökkäsi kimppuuni. Hän potki, hakkasi ja huoritteli minua. Sain suojattua itseni kauppakasseilla, mutta hetken olin todella shokissa.

Ida on kuullut paljon kysymyksiä poikkeavasta ulkonäöstään ja vaatetuksestaan.

– En jaksa enää selitellä, kun minulta kysytään ’miksi käytän fantasiaolentopukua’. Silloin vain siteeraan Donnie Darko -elokuvan jänistä ja vastaan vaikkapa ’Miksi sinä käytät tuollaista ihmispukua?’ Ihmiset kuvittelevat, että heillä on oikeus kritisoida, kyseenalaistaa tai naljailla siitä, millainen minun tyylini on.

– Yleensä minun vastaukseni kestää paremmin päivänvaloa kuin kysyjän. Kysyjä ei ole edes ehkä ikinä miettinyt, miltä tuntuisi olla todella oma itsensä ja toteuttaa sitä, mitä todella tahtoo. Hän saattaa valita massaan sulautumisen, koska pelkää olla erilainen.

Outoja piirteitä

Äskettäin Ida esitteli elämäntapaansa Oudot tyypit -kirjassa (Avain, 2020). Hänen mukaansa Jarno Alastalon kirja auttaa valtavirrassa uivia ihmisiä ymmärtämään erilaisuutta. Teokseen on haastateltu yli 20:tä ihmistä, joita tuijotetaan ja osoitellaan kadulla sekä netissä.

Idalle outous on tuttu, kaunis asia ja voimavarakin. Hän sanoo ymmärtävänsä kuitenkin hyvin, miksi hänet nähdään outona.

– Outous on jotakin vierasta ja valtavirrasta poikkeavaa. Sellaista, joka ei noudata ihan niitä kaavoja, joihin ihmiset ovat tottuneet. Outous usein myös pelottaa ja aiheuttaa epävarmuutta. Se voi tuntua vaaralliselta, jos sitä ei ymmärrä. Minä saatan olla jollekin outo, mutta itselleni olen hyvinkin selkeä palanen maailmaa. Minä herään tähän kehoon joka päivä, tällä pääkopalla. Ainoat asiat, joista ymmärrän olevani itse outo, on muiden reaktiot sekä oma irrallisuuden tunne, hän kertoo Me Naisille.

” Outous usein pelottaa ja aiheuttaa epävarmuutta. Se voi tuntua vaaralliselta, jos sitä ei ymmärrä.

– Sitten on tietysti se noituus ja kultti, jotka liittyvät persoonallisuuden piirteisiini. Nekin koetaan oudoiksi asioiksi, vaikka ne ovat enemmän kuin vain pari pinnalta nähtävää asiaa. Mikään ei ole vain se, mitä me ensisilmäyksellä näemme. Me olemme enemmän. Maailma on enemmän, ja toivoisin, että ihmiset oppisivat näkemään sen.

Tällä hetkellä Idalla on oma bisnesmentori, jolle hän saattaa kertoa esimerkiksi oratuomitaikasauvoista ja niihin liittyvistä mytologioista, vaikka mentorilla on toisenlainen elämänkatsomus eikä hän ole osa Idan johtamaa kulttia.

– Yhden väittelymme jälkeen mentorini puisteli ensin päätään, sitten nyökkäili naurahtaen: ’Ida, sä oot kyllä oikeesti oudoin tyyppi, jonka mä oon koskaan tavannut. Ja hyvä niin. Älä ikinä muutu.’

Tämä on yksi Idan rituaaliasuista. Hän kertoo, että temppelin tapaamisissa voidaan keskustella tavallisista asioista, esimerkiksi masennuksesta ja kivusta sekä niiden tarkoituksesta.­

”Ritualisoitu aamu aloitti päiväni paremmin”

Ida opiskeli aikoinaan teatteri-ilmaisun ohjaajaksi ja pelinkehittäjäksi. Hän teki vuosikaudet töitä pelialalla eri rooleissa. Sitten hän siirtyi yrittäjäksi ja työskenteli muun muassa konsulttina. Mutta hiljalleen hän alkoi tuntea, ettei hänen persoonansa sovi niihin hommiin.

– Asiakasta on mielisteltävä, mutta olen nykyisin kaiketi liian ylpeä, liian suorapuheinen ja liian taltuttamaton setämiesten takalistojen nuolemiseen. Kun kerran saat itsesi takaisin, et enää halua muuttua kenenkään kynnysmatoksi. Elämä on liian lyhyt, että tekisi jotain sellaista, mistä ei nauti yhtään.

Idan elämää leimasi pitkään masennus. Kun Ida kasvoi aikuiseksi, masennus ja ahdistus kasvoivat toisinaan niin suuriksi, että hän päätyi itsetuhoisiin tilanteisiin. Nyt hän ajattelee niiden olleen hetken mielijohteesta toteutettuja paniikkireaktioita.

Itsetuhon partaalla ollessaan Ida sai kuitenkin valaistuksen, jonka aikana hän kykeni käyttämään tahdonvoimaansa uudella tavalla.

– Kriittisellä hetkellä kykenin terän sijaan valitsemaan puhelimen ja soittamaan apua. Pääsin psykiatrin juttusille, ja sain lähetteen psykoterapiaan. Erityisen paljon helpotti, kun yhdistin kaikkea terapiassa oppimaani noituuteen. Magia, jota harjoitin, muuttui psykologisemmaksi, ja kiinnostuin siitä, miksi rituaalit toimivat.

– Aloitin ihan pienestä, päivittäisestä kahvirituaalista. Olin taloudellisesti pahassa tilanteessa, mutta minulla oli aina kanelia. Vaikka kaikki muu olisi ollut pielessä, aamukahviini päätyi hyppysellinen kanelia. Tähän yhdistyi maagisia sanoja, jotka löysivät hiljalleen tietyn kaavan. Pian huomasin, että ritualisoitu aamu aloitti päiväni paljon paremmin. Tämä hyvin yksinkertainen rituaali kulkee yhä Chrysaliksen temppelissä. Teemme sen tapahtumissamme joka aamu yhdessä.

Vastaavia rituaaleja alkoi syntyä lisää. Hän päätti, että yhdistelemällä noituutta ja rituaaleja hän toipuisi masennuksesta.

Sitten hän keksi idean temppelistä ja omasta kultista.

Idaa oli harrastajayhteisössä parjattu selän takana kulttijohtajaksi. Hän päätyi keskustelemaan asiasta työkaverinsa kanssa ja tämä mainitsi, että Ida on synnynnäinen kulttijohtaja ja se on suuri kehu.

– Jatkoin siihen perään, että teen sen. Perustan kultin. Kun tartuin puhelimeen terän sijaan, lupasin tehdä loppuelämästäni jotain tajunnanräjäyttävän hienoa ja niin erikoista, että elämä on elämisen arvoista.

”Magiaa ei voi myydä”

Jos on kylmä aamu, Ida lämmittää kotiaan sytyttämällä liekit tulisijaan. Vanhan talon lattia natisee, kun hän kävelee laittamaan aamukahviaan ja siirtyy sen jälkeen tietokoneelle työskentelemään. Hän jätti vakityönsä, kun hän perusti kultin ja ryhtyi täyspäiväiseksi noidaksi.

Nyt hän on yrittäjä ja tuottaa sisältöä moniin paikkoihin. Yksi sivutyö on eroottisen sisällön tekeminen isolle sivustolle.

– Koneella juttelen päivittäin myös Chrysalideille, kultisteilleni, joita on ympäri maailmaa. Joskus joudun ratkomaan kultistien konflikteja. Se ei ole suosikkihommaani, ja joka kerta se koskee ja tuntuu pahalta. Mutta joskus ”ison koiran” on ärähdettävä, jotta lauma toimii yhdessä, eikä lähde sekoilemaan.

” Minulla on Musta puutarha -projekti, eli kerään kasveja, jotka ovat erittäin tummalehtisiä tai tummakukkaisia – kuten mustia liljoja ja tulppaaneita.

– Joskus kolmen ja kuuden aikoihin iltapäivällä olen yleensä nuutunut ja vietän siestaa. Silloin saatan hoivata kasvejani puutarhassani. Minulla on Musta puutarha -projekti, eli kerään kasveja, jotka ovat erittäin tummalehtisiä tai tummakukkaisia – kuten mustia liljoja ja tulppaaneita.

Ida avasi Chrysaliksen temppelin kesällä 2019. Sitä ennen hän oli etsinyt sinne jäseniä sekä kirjoittanut kultille kirjan. Nyt uutta jäsenyyttä joutuu odottamaan kahden vuoden koeajalla.

Jäsenet löytävät kulttiin muun muassa sosiaalisen median avulla. Heillä on usein Idan kaltainen, rikkinäinen menneisyys.

Temppelin pyörittäminen vie paljon aikaa. Idan mukaan jäsenet haluavat yhä enemmän esimerkiksi valmennusta ja videoita. Kerran kuukaudessa julkaistaan digitaalinen lehti, jossa on kasa artikkeleita Chrysalikseen liittyen.

Jos jäsen haluaa tukea Idan työtä tai nauttia lisää sisältöä, hän voi liittyä maksavaksi kuukausijäseneksi. Se ei ole kuitenkaan pakollista; jäsenmaksuja ei pyydetä. Sen sijaan hän järjestää välillä työpajoja, jotka ovat maksullisia tapahtumia.

– Myyn artikkeleitani, sisältöäni, työpajojani, kurssejani ja osaamistani. Eli pyöritän temppeliä rahoilla, jotka ansaitsen työlläni. Temppelin jäsenyys ei maksa, magia ei maksa. Magiaa ei voi myydä. Vain ylimääräiset, vapaaehtoiset palvelut maksavat.

Kun Idalla on tummanpunaista huulipunaa, hän haluaa usein osoittaa sillä muun muassa olevansa vahva.­

Hän ei kutsu kulttiaan lahkoksi. Uskontokaan se ei ole – ainakaan vielä. Jäsenet ovat kuitenkin kokeneet, että uskonnolliset piirteet ovat lisääntyneet, ja he harkitsevat nyt haastavan prosessin käynnistämistä.

– Näillä näkymin ensi vuonna haemme uskonnon asemaa. Myös siksi on tärkeää, että temppeli ei ole kaupallinen juttu. Uskontoa ei voi perustaa, jos sen pääpointti on tehdä rahaa.

Ida on tuonut kulttiinsa myönteisten asioiden ja suoritusten huomioimisen, sillä hän on huomannut, että moni temppelin jäsenistä on kokenut kateutta ja ahdistusta. Hän uskoo, että hyvinvointia voi parantaa noituuden avulla.

– Jos joku meistä tekee jotain hienoa, hänen tekoaan tuetaan, kannustetaan, kehutaan ja siihen reagoidaan positiivisesti. Ihmiset hypettävät toinen toisiaan ja saavutuksiaan. Tällä muistutetaan, että on täysin sallittua menestyä, olla onnellinen, saavuttaa asioita, eikä siitä tarvitse tuntea häpeää. Yllättävän moni sabotoi omaa onnellisuuttaan, koska on kokenut alasajoa niin paljon. Tämän vuoksi opetan lempeästi, että jokaisella on oikeus onneen ja iloon.