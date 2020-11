Mistä tietää, milloin on eron jälkeen valmis uuteen suhteeseen? Asiantuntijan mukaan paljastavaa on omien ajatusten tarkastelu

Kun mieli on kääntynyt erosta tulevaisuuteen, voi olla aika siirtyä eteenpäin. Eroprosessin kesto riippuu ihmisestä, eikä itseään kannata verrata eksään.

Kun ero ja siihen liittyvät raastavat tunteet on käyty läpi ja pöytä on puhdas, voi olla aika tutustua uusiin ihmisiin. Mitä täydellisemmin vanhasta suhteesta on päästänyt irti, sen parempi. Tämä on reilua myös uutta kumppania kohtaan.

Mutta mistä tietää, että vanha suhde on jäänyt riittävän taakse ja uudelle on taas tilaa?

– Ihmisellä on valmius siirtyä eteenpäin silloin kun oma mieli on kääntynyt eroprosessista tulevaisuuteen, jossa voi nähdä hyviä asioita ja mahdollisuuden uuteen ihmissuhteeseen. Rakkauden kaipuu voi kertoa, että sille on elämässä tilaa, sanoo ratkaisukeskeinen terapeutti ja vuorovaikutusasiantuntija Mippi Vuorikoski.

Mikäli ihminen on edelleen henkisesti sidoksissa entiseen elämään ja vanhan suhteen ajattelemiseen liittyy katkeruutta tai surua, kannattaa antaa itselleen aikaa.

Eroprosessin kesto on yksilöllinen

Eroprosessin kesto riippuu paitsi ihmisestä myös siitä, onko itse vienyt eroa eteenpäin vai ollut erossa jätetty osapuoli. Eron alullepanija on todennäköisesti työstänyt eroa henkisesti paljon pidempään kuin osapuoli, jolle ero on saattanut tulla täysin yllätyksenä. Tällöin kriisistä ja shokista jaloilleen pääseminen vie aikaa. Puolisoiden eroprosessit eivät kulje käsi kädessä, eikä itseään kannata verrata eksään.

Vuorikoski muistuttaa, että eroa ei koskaan pidä ajatella epäonnistumisena. Päinvastoin. Voi myös ajatella, että pahempaa olisi tuhlata elämänsä vääränlaiseen suhteeseen.

Ero on tilaisuus miettiä, mikä elämässä ja parisuhteissa on itselle arvokasta ja merkityksellistä.

– Loppunut avioliitto tai parisuhde voi olla hyvin tärkeä osa omaa elämäntarinaa, Vuorikoski sanoo.

Uusilla (lyhyilläkin) kohtaamisilla saattaa olla iso merkitys toipumisessa

Vaikka eron jälkeen on hyvä antaa itselleen aikaa, myös uudet kohtaamiset saattavat edesauttaa toipumista. Ei ole olemassa yleispätevää ohjetta sille, kuinka kauan yksinolon pitäisi kestää. Toisinaan toipuva ihminen kohtaa uuden tuttavuuden, ja uusi ihmissuhde alkaa parantaa vanhaa haavaa. Kukaan ulkopuolinen ei voi sanoa, että se tapahtuu liian pian.

Suhde voi olla todella merkityksellinen ja antaa paljon myös silloin, kun se on lyhyt.

– Ihan jokainen ihmissuhde on riski, mutta myös ihana mahdollisuus. Myös silloin, kun kyseessä ei ole loppuelämän avioliitto, Vuorikoski sanoo.