Mitä antaa isänpäivälahjaksi kiekkomiljonäärille? Olli Jokisen tytär Alexandra, 20, yllätti isänsä lahjalla, jossa on jotain monelle suomalaiselle tuttua: ”Isä repesi nauramaan”

Legendaarinen sikarikuva vuodelta 1998 päätyi Olli Jokisen Alex-tyttären oivalluksesta koristamaan hupparia. – Hän on käyttänyt sitä paljon, Alex kertoo.

”Olen nyt itsekin aikuinen, ja meillä on enemmän lämmin kaverillinen suhde”, Alexandra Jokinen kertoo väleistään isäänsä Olli Jokiseen.­

Jos isänpäivälahjan keksiminen tuottaa meikäläisille päänvaivaa, niin taideopiskelija Alexandra ”Alex” Jokisen, 20, se sai viime keväänä pyörimään yöllä levottomana sängyssä.

Alexin isä, entinen NHL-kiekkoilija Olli Jokinen, 41, on tienannut urallaan miljoonia ja pyörittää nykyään Floridassa omaa jääkiekkoakatemiaa.

– Lahjojen keksiminen molemmille vanhemmille on stressaavaa, sillä jos he haluavat jotakin, he voivat itse mennä kauppaan ostamaan. Olen aina tykännyt tehdä itse ja iloitsen, jos voin antaa jotakin persoonallista, Alex kertoo.

Kun Olli täytti vajaat kaksi vuotta sitten neljäkymmentä, Alex maalasi ja antoi lahjaksi taulun, jossa hänen isänsä tuuletti maalia pelikentällä.

– Uskon, että hän arvosti juuri sitä, että olin nähnyt vaivaa enkä mennyt vain kauppaan ostamaan jotakin. Hän sanoi, että se oli paras lahja, jonka hän sai.

Yhdysvalloissa isänpäivää vietetään alkukesällä, ja sitä varten Alex matkusti tänäkin vuonna lapsuudenkotiinsa Savannahista, missä hän opiskelee kolmatta vuotta taideyliopistossa.

– Taideopiskelijana budjettini oli tiukka ja edellisenä päivänä mietin, mitä ihmettä voin keksiä isälle. Olin juuri oppinut koulussa painamaan paitoja, joten mietin, mikä kuva voisi koskettaa isää. Lopulta muistin kuvan, jossa hän polttaa nuorten maailmanmestaruuden voitettuaan sikaria, ja tein puolessa tunnissa luonnoksen paidasta.

Alex haki paikallisesta marketista hupparit ja painoi niihin kuvan, joka on monelle tuttu vuodelta 1998. Isänpäivän aamuna Alex, perheen äiti Katerina Jokinen sekä pikkusiskot Emma ja Keira herättivät Ollin pukeutuneina samanlaisiin huppareihin.

Alex antoi isälleen oman hupparin, jossa luki Chief, Päällikkö.

Kesällä Jokisten ystävä näki Alexin suunnitteleman paidan Ollin yllä ja teetti erän Chief-huppareita myyntiin. ”Isä on varmasti ollut päällikkö pelikentällä, mutta kotona äiti tekee päätökset!” Alex huomauttaa.­

– Isä repesi nauramaan, kun hän näki paidan, ja on käyttänyt sitä paljon, Alex kertoo.

Ennen kaikkea isä

Moni suomalainen muistaa Olli Jokisen juuri tuosta sikarikuvasta, 19-vuotiaana itsevarmana ja mielipiteet suoraan kertovana urheilusankarina. Alexille isä on ollut aina ennen kaikkea isä.

– Vielä 8-vuotiaana luulin, että kaikkien isät pelaavat jääkiekkoa. Asuinalueellamme Parklandissa kaikkien kavereideni isät pelasivat Florida Panthersissa. Vasta myöhemmin ymmärsin, miten erityinen ammatti isälläni on. Ikään kuin kasvoin siihen, että kodin ulkopuolella ihmiset pyysivät häneltä nimikirjoituksia. Olin myös innoissani, jos näin isän pelaavan telkkarissa.

Jääkiekkopeleistä Alex oppi nauttimaan vasta myöhemmin.

– Lapsena jännittävintä oli hallille lähteminen. Sai valita vaatteet peliin ja laittautua. Pelissä saatoin pelata omaa mini-Nintendoa. Vasta myöhemmin opin ymmärtämään ja jännittämään itse peliä.

NHL:ssä jokainen joukkue järjestää joulujuhlan, jossa perheet tulevat luistelemaan jäälle. ”Se oli myös meidän perheelle tärkeä yhteinen juttu ja perinne”, Alex muistelee.­

Vaikka Olli kuuluu pisteiden valossa Suomen menestyneimpiin kiekkoilijoihin, hän ei ole ikinä painostanut kolmea tytärtään urheilemaan.

– Pienenä halusin itse taitoluisteluun, en jääkiekkoon. Isä opetti minut luistelemaan.Taitoluisteluvalmentajani sanoi, että luistelen kuin jääkiekkoilija. Silloin taisin sanoa, että hei isäni on ammattilainen!

– Mutta olen pienestä asti ollut kiinnostunut kuvataiteista ja suunnittelusta. Kun lukiossa meille esiteltiin nykyinen yliopistoni, niin kerroin heti kotiin päästyäni, että nyt keksin, mitä haluan opiskella.

” Isä rakastaa kuunnella juttuja kaveridraamoistani.

Alexin pääaine on sisustusarkkitehtuuri ja sivuaine huonekalusuunnittelu, ja hänen on tarkoitus valmistua koulusta vuonna 2022. Ajomatka Savannahin ja Parklandin välillä kestää seitsemän tuntia, joten Alex käy kotona keskimäärin joka toinen kuukausi.

– Välit isän kanssa ovat parantuneet entisestään, kun muutin pois. Olen nyt itsekin aikuinen, ja meillä on enemmän lämmin kaverillinen suhde.

– Puhumme usein Facetime-puheluita. Hän rakastaa kuunnella juttuja kaveridraamoistani, ja isä saa meidät kaikki usein nauramaan. Isälle soitan vielä, jos tarvitsen neuvoa laskujen maksun kanssa, sillä opettelen vielä joitakin aikuisuuteen liittyviä juttuja, Alex naurahtaa.

Isän kanssa Kiasmassa

Jääkiekkoa ja taidemaailmaa ei yleisesti yhdistetä toisiinsa, mutta Olli on tutustunut Alexin mukana tämän intohimoon, taiteeseen.

– Viime kesänä, kun olimme Suomessa, vein isän Kiasmaan ja Designmuseoon. Kiasma oli ehkä hänelle liian abstrakti, mutta Designmuseossa pystyin osoittamaan hänelle, miten taidetta on kaikkialla muodoissa, huonekaluissa, jopa kännyköissä.

Jokiset ovat asuneet eri puolilla Yhdysvaltoja ja Kanadaa Ollin pelatessa eri NHL-seuroissa. ”Muuttaminen opetti minua solmimaan uusia ystävyyssuhteita. Myös taiteen kannalta on ollut hyötyä, että olen nähnyt erilaisia paikkoja ja joutunut sopeutumaan”, Alex Jokinen kuvailee. Kuvassa Olli ja Katerina jokinen sekä perheen vanhimmat tyttäret.­

Alex on syntynyt Helsingissä. Olli ja Katerina alkoivat odottaa esikoistaan, kun Olli pelasi New York Islandersissa, ja lapsi syntyi kesäloman aluksi Suomessa. Nykyään perhe viettää aikaa Suomessa lähinnä kesäisin.

– Pienenä puhuin hyvin suomea, mutta kun aloitin englanninkielisen koulun, kielitaitoni on huonontunut. Minua kiinnostaa kyllä opiskelu Suomessa ja haluaisin työskennellä design-yrityksessä. Harjoittelupaikka New Yorkissa olisi myös unelmani.

Yhdessä isänpäivänä

Mutta palataan vielä isänpäivään, jota Jokisilla on vietetty aina saman kaavan mukaan, jos isä ei ole ollut pelimatkalla.

– Isä tai äiti herää yleensä meillä aina ensimmäisenä aamulla treenaamaan ja laittamaan meille aamupalan. Isänpäivä on ainoa päivä vuodessa, kun heräämme ennen häntä. Teemme brunssin ja hengailemme yleensä sen jälkeen takapihamme uima-altaalla.

– Tärkeintä isälle isänpäivänä on, että olemme yhdessä emmekä lähde silloin omiin menoihimme.

”Isä on ollut todella hyvä isä ottaen huomioon sen, että hän on ollut paljon pois, kun olin pieni”, Alex Jokinen kertoo.­

Vaikka Alex sanoo katsovansa isäänsä yhä ylöspäin, niin hänellä on yksi tavoite.

– Kun minut googlaa, toivon, ettei minua löydettäisi tai tunnettaisi Olli Jokisen tyttärenä vaan oman urani kautta. Isän kautta olen nähnyt, että ei tarvitse tavoitella perinteistä uraa. Ehkä hänen esimerkkinsä on vaikuttanut siihen, että en päätynyt lukemaan lakia tai lääkäriksi.