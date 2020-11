Ensitreffit alttarilla -parin äärimmäinen suoruus saa miettimään, voiko parisuhteessa olla liian suora. Psykologi kehottaa miettimään, tuoko vuorovaikutustapa suhteeseen hyvää vai hajottaako se suhdetta.

Tämän Ensitreffit alttarilla -kauden puhutuin pari on ollut Emma ja Tuomas. Joensuulaisen parin kommunikaatio on ollut alusta asti niin suoraa, että herkempää on hirvittänyt. Etenkin Tuomas on toistellut olevansa kiitollinen suorapuheisuudesta, mutta viimeisimmässä jaksossa pari kertoi ajautuneensa ilmiriitaan.

Emma kertoi jaksossa, kuinka Tuomas ”kirjaimellisesti huusi” hänelle junamatkalla Helsingistä kotiin.

– Hän vain sanoi, että nyt riittää tämä homma ja hän ei enää pysty tähän. Mä olen niin kauhean lapsellinen ja hirveä itkupilliteini enkä ota vastuuta omista teoistani tai mistään muustakaan. Hän ei halunnut vaimokseen mitään tuommoista 16-vuotiasta teiniä.

Riitaa oli edeltänyt kireä aamupäivä, jonka aikana Emma oli tiuskinut Tuomakselle. Tilanne päättyi, kun Emma siirtyi toiseen junanvaunuun istumaan.

Vaikka molemmat tunnustivat jälkeenpäin osuutensa riidassa, he eivät sen jälkeen pitäneet oma-aloitteisesti yhteyttä, vaan kohtasivat toisensa ilmeisesti vasta ohjelmaan kuuluvassa asiantuntijatapaamisessa.

Emman ja Tuomaksen äärimmäinen suoruus ja kaunistelemattomuus pistää miettimään, voiko vuorovaikutus olla parisuhteessa liian suoraa.

Pari- ja perheterapiaan erikoistuneen psykologi Katariina Laurilan mukaan voi. Liian suora viestintätapa loukkaa kumppania.

– Parisuhteessa olisi hyvä ajatella, mikä on kunnioittavaa puhetta toista kohtaan. Onko tosiasioiden latelu suoraan sellaista ja millä tavalla asioiden sanominen todella suoraan vaikuttaa parisuhteeseen?

” Voi olla avoin ja rehellinen ilman, että töksäyttelee.

Vaikka moni ymmärtää avoimuuden ja suorapuheisuuden tarkoittavan samaa, Laurilan mielestä niillä on eroa.

– Voi olla avoin ja rehellinen, mutta asioita ei tarvitse töksäyttää. Avoimuus ei merkitse sitä, että sanotaan suodattamatta kaikki, mitä mieleen tulee. Se, ettei sano ääneen kaikkea, ei tarkoita, että valehtelisi. On mahdollista valita, miten asioita sanoittaa.

Rakkautta lisäävää vai suhdetta hajottavaa viestintää?

Vaikka avoimuus ja rehellisyys ovat lähtökohtaisesti hyviä asioita, kannattaa miettiä, tarvitseeko kaikkea sanoa ääneen ja miten asiat ilmaisee.

Laurila antaa yksinkertaisen esimerkin. Vaikka kumppanin uusi kampaus olisi omasta mielestä kuinka epäonnistunut, sitä ei tarvitse kommentoida loukkaavasti.

– On oma valinta, sanooko, että ”tuo on kyllä hirveä” vai valitseeko jotkut muut sanat. Voi sanoa esimerkiksi, että tykkäsin ehkä enemmän edellisestä kampauksesta, tai jättää sanomatta.

Laurila neuvoo myös välttämään hyökkäävää sinä-alkuista viestintää: ”Sinä et koskaan soita minulle.” Parempi tapa on kääntää puhe minä-muotoon: ”Minusta tuntuu pahalta, kun et soita minulle.”

” Jos joku haukkuu ja kritisoi, ei tule oloa, että haluaa olla lähellä sitä ihmistä.

Mistä sitten tietää, milloin raja ylittyy ja puhe on jo haitallisenkin suoraa? Ratkaisevaa on, miten toinen kokee tilanteen ja millaisia seurauksia vuorovaikutustavalla on. Turvallisessa parisuhteessa ei ole toista satuttavaa tai latistavaa puhetta. Kehut ja positiivisuus taas lisäävät hyvinvointia.

– Jos vuorovaikutustapa ei vie hyvään keskusteluun, vaan enemmänkin aiheuttaa riitaa, siinä on pulma. Pohtisin sitä, mitä suorilla kommenteilla saa parisuhteessa aikaan: lisäävätkö teot ja sanat yhteenkuuluvuutta, rakkautta ja liimaa parin välillä? Lisääkö käyttäytyminen hyvää suhteessa vai hajottaako ja tuhoaako se sitä?

Liian suora puhe voi pahimmillaan lipsua henkisen väkivallan puolelle. Siitä voi olla kyse, jos kumppania arvostelee, syyttelee, halveksii tai nimittelee.

Suorasukainen kommunikaatio voi vaikuttaa ikävästi myös läheisyyteen. Niin tuntuu käyneen Ensitreffit-Emmalla ja -Tuomaksellakin. Heidän suhteensa on jumiutunut kaverilliseksi, eikä se kuuluisa kipinä ole syttynyt. Emma analysoi viimeisimmässä jaksossa, ettei ole halunnut antaa itsestään enempää Tuomakselle, koska on saamiensa kommenttien vuoksi kokenut, ettei kuitenkaan riitä.

– Parisuhteessa tulisi saada olla turvassa. Jos siinä kuulee toiselta kritisointia ja rankkoja kommentteja, niin kuinka turvassa siinä voi olla? Turvallisuuden tunne toden totta vaikuttaa siihen, uskaltaako toista päästää lähelle sekä mielen tasolla että fyysisesti. Jos joku haukkuu ja kritisoi, ei tule oloa, että haluaa olla lähellä sitä ihmistä.

Perhetausta vaikuttaa

Oma tausta vaikuttaa todennäköisesti siihen, miten kommunikoi parisuhteessa. Jos lapsuudenperheessä on puhuttu hyvin suoraan, voi kuvitella, että se on oikea tapa viestiä myös suhteessa.

– Jos omassa perheessä on puhuttu hyvin kauniisti, tosi suorat kommentit voivat tuntua aika järkyttäviltä.

Jos kumppanin puhe satuttaa, siitä kannattaa sanoa. Joskus se voi kuitenkin tuntua vaikealta. Siksi omaan vuorovaikutustyyliin kannattaa kiinnittää huomiota varsinkin suhteen alussa, kun ei vielä tiedä, mihin toinen on tottunut.

Vuorovaikutustyyliä on myös mahdollista muuttaa toista kunnioittavammaksi, mutta se vaatii harjoittelua ja aikaa. Silti muutos kannattaa, jos suhde kärsii siihen juurtuneesta puhetavasta.