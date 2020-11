Me Naiset

Jippu ryhtyi elämäntaparemonttiin, joka laittoi koko elämän uusiksi. Neljässä kuukaudessa hän on hoikistunut 20 kiloa. Samalla hän ajautui kriisiin, joka päätti seitsemän vuotta kestäneen avioliiton.

Jippuna tunnetun Meri-Tuuli Elorinteen vaaka näytti vielä kesän alussa 97 kiloa.

– Häpesin itseäni ja kehoani. Tulin sinuiksi sen kanssa väkisin. Lihavuus on paljon häpeällisempi asia kuin halutaan tunnustaa, hän sanoo.

Musiikkievankelistana työskentelevä Jippu kertoo jatkuvan ulkonäön kommentoinnin ja arvostelun olleen raskasta.

– Konserttien jälkeen minulta aina kysyttiin, olenko raskaana.

Jippu aloitti ruokaremontin ja hurjan treenaamisen. Nyt, muutaman kuukauden jälkeen Jippu on 20 kiloa hoikempi.

Jippu kertoo olleensa koukussa sokeriin. Pahimmillaan hän saattoi syödä puolitoista kiloa karkkia viikossa ja joka ilta jäätelöä.

– En olisi koskaan uskonut, mitä kaikkea ihmisen sisimmässä voikaan olla sokerin alla. Kuinka paljon tukahdutettuja tunteita, kaipausta, itkua ja elämätöntä elämää.

– Sokerikorkki meni kiinni 12.6.2020, hän toteaa.

Se päivämäärä on syöpynyt yhtä tarkkaan hänen mieleensä kuin raitistuminen seitsemän vuotta sitten.

Elämäntaparemontista alkoi paitsi fyysinen myös henkinen muutos. Sitä Jippu oli osannut hiukan odottaa, mutta muutoksen mittaluokka yllätti. Koko elämä muuttui.

– Yllätti, miten ison henkisen muutoksen elämäntaparemontti sysäsi liikkeelle, hän sanoo.

Uuden suunnan sai myös parisuhde, sillä seitsemän vuotta kestänyt avioliitto on nyt loppunut. Jippu ja Sami Elorinne hakivat kesällä yhdessä avioeroa. Heillä on 6-vuotias poika, Romeo, ja työkavereita he ovat edelleen.

– On ollut ihanaa, että tässä ei ole ollut draamaa, kuten aikaisimmissa avioeroissa. Ne ovat aina olleet niin sekopäisiä suhteita. Kerrankin on ollut aikuista ja vastuuntuntoista toimintaa, Jippu toteaa.

Millaisin eväin Jippu laihdutti 20 kiloa? Jippu kertoo, että hänellä on ollut kiltin naisen ja pahan naisen syndrooma. Mitä hän sillä tarkoittaa? Jippu hakeutui myös psykoterapiaan ja alkoi työstää naiseuteensa liittyviä traumoja, millaisia? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisten numerosta 45/2020. Digilehden voit lukea tästä.