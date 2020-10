Nea Lundströmin ensimmäinen kerta kuvattiin videolle. Seuraavana päivänä video oli levitetty kaveripiirille. Jopa ystävät syyllistivät tapahtuneesta Neaa.

Nea Lundström havahtuu siihen, että on harrastamassa seksiä tuntemattoman miehen kanssa. Mies on häntä pari vuotta vanhempi. Samassa ovi aukeaa ja paikalle pelmahtaa joukko nuoria. Osa kasvoista on tuttuja, osa tuntemattomia. Joku heistä ottaa kännykän esiin ja kuvaa tilanteen videolle.

Nea Elviira panee!

Lundströmin ensimmäinen kerta on kaikkea muuta kuin sellainen mistä hän on aina haaveillut.

Yhdeksäsluokka oli loppunut muutamaa viikkoa aiemmin. Espoolainen Lundström oli lähtenyt kotibileisiin parhaiden ystäviensä seurassa. Kaveriporukka maisteli alkoholia ensimmäisiä kertoja elämässään. Alkoholi nousi päähän nopeasti ja kunnolla.

Muistikuvat illasta ovat muuten sumuisia, mutta se on jäänyt mieleen, että nimittely alkoi saman tien.

– Kuulen vieläkin, miten siellä isossa talossa kaikuu: Huora!

Bileiden jälkeisenä päivänä videota oli jo levitetty kaveriporukan ryhmächateissä. Lundströmin lähimmät ystävät lähinnä naureskelivat tapahtumalle: menit sitten tekemään tuollaista.

– Sen hetkinen paras ystäväni huusi minulle, että tajuatko sä Nea, mikä sä tulet loppuikäsi olemaan?

Lundström ei tiedä, kuinka laajalle video todellisuudessa levisi, mutta pitkin kesää ja syksyä hänen korviinsa kantautui huhuja, että ainakin tuttavapiirissä kaikki olivat nähneet sen.

Syksyllä alkoi lukio. Ihmiset kuiskuttelivat käytävillä, kun Lundström käveli ohi, tai siltä se hänestä ainakin tuntui. Koulukaverit pelottelivat, että video näytettäisiin abigaalassa. Lundström yritti selviytyä vähättelemällä tapahtunutta itselleen. Toisinaan päässä kuitenkin takoi toistuvasti sama kysymys: miksi mä menin tekemään niin.

Lundström ei uskaltanut kertoa asiasta isälleen tai äidilleen. Häntä pelotti, että heitä hävettäisi niin paljon, etteivät haluaisi enää olla hänen vanhempiaan. Kaverit nimittelivät Lundströmiä hänen 14-vuotiaalle pikkuveljelleen, ja tämä sai sosiaalisessa mediassa yhteydenottoja, joissa siskoa haukuttiin.

Vanhemmille kertomisesta alkoi toipuminen

Syksyn aikana Lundström sai uusia ystäviä ja kaveriporukka vaihtui. Laulaminen ja musiikki toivat lohtua ja helpotusta ahdistukseen. Sitten paniikkikohtaus iski kuoroesityksessä. Hikoilutti, sydän hakkasi, happi ei kulkenut. Paniikkikohtauksia alkoi tulla yhä useammin, ja vanhemmat olivat huolissaan.

Seuraavaan kesään asti Lundström kuitenkin sinnitteli ja patosi tapahtunutta sisällään ahdistuksesta ja paniikkikohtauksista huolimatta. Toisinaan mielessä häivähti jopa ajatus, että kaikki olisi helpompaa, jos häntä ei olisi.

– Siinä vaiheessa minun oli pakko kertoa vanhemmilleni, muuten en vaan olisi pystynyt enää elämään.

Kun bileillan tapahtumat selvisivät vanhemmille, he olivat todella vihaisia, mutta eivät tietenkään tyttärelleen.

– Silloin tajusin ensimmäisen kerran, että minä en ollut tehnyt mitään väärää.

Tämä oli ensimmäinen askel kohti toipumista. Vanhemmat hakivat tyttärelleen apua ja Lundström pääsi terapiaan.

Rikosprosessi on Suomessa liian vaativa

Suomessa ei ole tilastoja siitä, kuinka paljon intiimikuvien tai -videoiden levittämistä tapahtuu, sanoo Helsingin poliisin komisario Jarmo Heinonen. Tilastot tehdään rikosnimikkeiden perusteella. Ei-toivottujen seksuaalisten kuvien lähettäminen ei ole rikosnimike, vaan tekotapa, joka voi liittyä useaan rikosnimikkeeseen, kuten yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, kunnianloukkaus tai kiristäminen. Näin ilmiö jää tilastoissa piiloon.

Heinonen arvelee, että suurin osa intiimikuvien levittämistapauksista ei tule poliisin tietoon.

Lundström ei tehnyt rikosilmoitusta videon kuvaamisesta tai sen levittämisestä, koska pelkäsi, ettei häntä otettaisi vakavasti tai tapahtunutta vähäteltäisiin. Myös psykologi, joka hoiti Lundströmiä, kuvaili mahdollista rikosprosessia vaativaksi, ja kehotti Lundströmiä miettimään tarkkaan, kannattaako prosessiin lähteä.

Lundström on vihainen siitä, että rikosprosessi on Suomessa niin hankala ja raskas. Hän kokee, että tämän vuoksi seksuaalisen tai henkisen väkivallan uhri vain harvoin tekee rikosilmoituksen. Hänen mielestään rikosprosessista pitäisi tehdä uhrille mahdollisimman helppo ja uhria kunnioittava.

Nuoret eivät aina hae itselleen apua, vaikka kokisivat seksuaalista häirintää tai väkiuvaltaa. Sua varten somessa -hankkeen vetäjä Anni Pätilä kertoi aiemmin Me Naisille, että nuorten keskuudessa seksuaalisuuteen liittyy edelleen häpeää ja tabuja.

”Toivon, että he ovat katuneet”

Vaikka tapahtuma on ollut traumaattinen, ja Lundström työstää asiaa edelleen, hän ei syyllistä videon kuvaajaa eikä sitä levittäneitä nuoria.

– En halua kantaa kaunaa ketään kohtaan, vaikka heidän tekonsa olikin ihan hirveä. Toivon kuitenkin, että he itse ovat katuneet tekoaan.

Lundström ymmärtää, että tapahtunut liittyy syvällä yhteiskunnassamme piileviin asenteisiin siitä, minkä koetaan olevan soveliasta naisille ja miehille. Taustalla vaikuttavat myös seksuaalisuuden tabut. Tapahtuman jälkeen kukaan ystävistä tai kaveriporukasta ei kyseenalaistanut videon kuvaajaa tai levittäjiä.

– Kaikki puhuivat vain minusta, kukaan ei koskaan puhunut siitä miehestä mitään.

Avointa puhetta somessa

Merkittävää Lundströmin toipumiselle on ollut se, että hän on alkanut puhua kokemuksistaan avoimesti LinkedInissä ja omalla @neaelviira-Instagram-tilillään. Palaute on ollut poikkeuksetta positiivista ja kannustavaa.

Lundström on tehnyt kokemuksistaan myös #HUORA-audiodokumentin. Dokumentti voitti syyskuussa Ylen Shortdox-kilpailun.

Lundströmille on ollut tärkeää puhua asioista omilla kasvoillaan, koska hän olisi itse 16-vuotiaana kaivannut avointa keskustelua aiheesta. Hänen mukaansa seksuaalista häirintää kokeneet eivät usein halua kertoa julkisesti kokemuksistaan tuntemansa häpeän vuoksi.

Lundström on lokakuun viimeisenä päivänä lanseerattavan #eimeidänhäpeä - Häpeä ei kuulu meille -somekampanjan keulakuva. Lundström on pistänyt kampanjan pystyyn Sua varten somessa -hankkeen kanssa. Lundström on toiminut kampanjan pääsuunnittelijana ja vastaa sen visuaalisesta ilmeestä ja somesisällöistä. Kampanja on toteutettu suurelta osin pro bono -työnä lukuisten yhteistyökumppanien kanssa.

– Myös paras ystäväni Susanne Sipinen on toiminut korvaamattomana tukena.

Kampanjan keulakuvana Lundström haluaa korostaa, että kenenkään seksuaalisen häirinnän tai väkivallan kohteeksi joutuneen ei tarvitse kantaa kokemastaan häpeää. Ja traumatisoivista tapahtumista huolimatta on mahdollista elää hyvää elämää.

Lundström tiedostaa, että tapahtumat tulevat aina vaikuttamaan häneen jollain lailla. Hän on palannut terapiaan työstämään ajatuksiaan. Pikku hiljaa luottamus ihmisiin on palautunut. Pitkään Lundström koki, että hänellä ei ollut oikeutta nauttia seksuaalisuudestaan.

– Nyt tiedän, että minulla on oikeus nauttia elämästä ja seksistä niin kuin muillakin.

Vaikka tapahtumilla on ollut kauaskantoisia seurauksia Lundström haluaa muistuttaa, että hän ei halua identifioitua vain uhriksi. Samaa hän toivoo myös muille asian kanssa painiskeleville.

– Olen myös paljon muuta kuin uhri. Laulan bändissä, juoksen maratoneja ja olen media-alan yrittäjä.

Seuraa Ei meidän häpeä -kampanjaa Instagramissa @eimeidanhapea. Kampanjaan voi osallistua käyttämällä hashtagia #eimeidanhapea.