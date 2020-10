Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

– Kun itseään alkaa työstää, mitä vain voi tapahtua, tietää elämäntaparemontin tehnyt ex-kiekkoilija Niklas Hagman. Hän lakkasi sanomasta kaikelle vieraalle ”ei”, lähti tanssiohjelmaan ja häkeltyy nyt siitä seuranneesta huomiosta.

”Huomio on tuntunut oudolta, yllättävältä, mukavalta ja välillä vaivaannuttavaltakin”, Niklas Hagman sanoo TTK-menestyksestään.­

Niklas Hagman, 40, pyöritteli tanssikenkiä käsissään ja ihmetteli, mitäköhän tästäkin tulee.

– Kengät näyttivät lasten pehmeiltä ballerinatossuilta, joihin oli lätkäisty muutaman sentin korot. Ne taipuivat joka suuntaan ja ajattelin, että nilkathan tässä menee, entinen hokkarihemmo kertoo ensihetkistään Tanssii tähtien kanssa -treenisalilla.

Peilikuvakaan ei varsinaisesti herättänyt ajatusta parkettien sulavasta valloittajasta. Hagmanin lihaksikas kroppa oli verhottu t-paitaan, sortseihin ja räikeisiin eriparisukkiin, jotka nyt pilkistivät pienistä nahkatossuista.

– Kyllä siinä itsekin tuli hymähdettyä. Miten ihmeessä näillä tanssitaan?

Ohjelmamenestyksestä päätellen hyvin on tanssittu! Hagman on heittäytymisellään ja parinsa Kia Lehmuskosken kanssa onnistunut rikkomaan suunnilleen kaikki jääkiekkoilijan jäykkyyteen ja jyräävyyteen liittyvät stereotypiat. Jälki on ollut sellaista, että tanssiparin ennustetaan jatkavan ohjelmassa finaaliin saakka.

Matkalla sinne on pitänyt ylittää monet omat rajat.

– Kun lajin maailmanmestari esittelee rumban herkkiä käsiliikkeitä, siinä tulee tsiigattua omia kömpelöjä käsiä. Ne ovat monta numeroa isommat kuin yhdelläkään tanssijalla, miten ne edes taipuisivat noin? Silloin pitää todeta, että ei auta, nyt on pakko vain yrittää, Niklas sanoo.

– Jos ohjelma jotain opettaa, niin ainakin itseni haastamista ja epämukavuusalueelle menemistä. Se on ollut ihan parasta.

Hämmentävää huomiota

Niklas Hagman on aina pelannut jääkiekkoa. Hänen ei ole tarvinnut tehdä mitään muuta. Hyvät vuodet NHL:ssa takasivat sen, ettei hänen ole tarpeen hakeutua päivätöihin vieläkään, vaikka aktiiviura kiekkojäillä on jo päättynyt.

– Minulla on ollut tapana sanoa ei kaikelle uudelle. Ei ole tarvinnut haastaa itseä mihinkään. Pelaajan arki on siinä mielessä helppoa, että joku muu kertoo, milloin menet hallille ja mitä tänään tehdään. Rajattomalla itseluottamuksella ajattelin pelaavani loputtomiin tai että aktiiviuran jälkeen minut suunnilleen tullaan hakemaan uuteen työhön.

Mutta kukaan ei tullut. Peliuran päättymistä seurasikin notkahdus: elämänhallinta ja ihmissuhteet sakkasivat, masennus iski.

– Apua oli kyllä tarjolla, mutta en ollut valmis ottamaan sitä vastaan. Piti käydä pohjalla ennen kuin löysin kimmokkeen siihen.

Nyt, puolitoista vuotta kestäneen terapian ja yli 250 päivää kestäneen raittiuden jälkeen Hagman on uusi mies.

– Kun itseään alkaa työstää, mitä vain voi tapahtua. Puolitoista vuotta sitten en olisi villeimmissä unissakaan kuvitellut, että minusta voi vielä tuntua tältä.

” Kun jossain puhutaan kuumana poikamiehenä, siinä hämmentyy ja on ihan että hei hetkinen nyt.

Hagmanille uusia kokemuksia ovat olleet miljoonayleisön huomio, tuki ja tsemppiviestit. Edes olympiatason kiekkoilijana hän ei saanut sellaista osakseen. Juju onkin siinä, että Niklas Hagman näyttäytyy nyt omana itsenään, ei kypäräpäänä, kiekkoilijan roolissa.

– Huomio on tuntunut oudolta, yllättävältä, mukavalta ja välillä vaivaannuttavaltakin. Kun jossain kommentoidaan ulkonäköäni tai puhutaan minusta kuumana poikamiehenä, siinä hämmentyy ja on ihan että hei hetkinen nyt, Niklas pyyhkii otsaansa.

– Kyllä siinä meinaa nousta pala kurkkuun, kun saa hyväksyntää näin omana ittenäni, heikkouksineni ja virheitä tehneenä. Silloin pohjalla käydessäni en uskonut, että joku vielä pitäisi hyvänä äijänä.

TTK-huomiosta on seurannut muutakin hyvää, esimerkiksi uusina työtarjouksina.

Niklas Hagman aloittaa yhtenä Discovery-kanavan Leijona-tiimin eli A-maajoukkuekiekon asiantuntijoista.­

Pääkin pelittää

Siisteintä on kuitenkin ollut uuden oppiminen. Sitä Niklas ei lakkaa hehkuttamasta. Että nelikymppisenä ei ole liian myöhäistä ja että pääkin pelittää vielä uralla saatujen tällien jälkeen.

” Pitkään aikaan en ollut nauttinut mistään.

– Kun kiekkoilijana sain lukuisia aivotärähdyksiä, kyllä sitä ehti miettiä, miten pää toimii vanhempana. En ollut vaatinut siltä hirveästi. Nyt itseni haastaminen tuntuu törkeän hyvältä – raskaalta ja väsyttävältä mutta innostavalta. Pitkään aikaan en ollut nauttinut mistään. Nyt uuden oppiminen on iso nautinto.

Tanssissa on jotain samaa kuin kiekkoilussa, mutta sitäkin enemmän eroavaisuuksia. Näkyvimpinä eroina ovat esiintyminen, heittäytyminen ja tunteiden välittäminen. Punttisalilla hankitusta hauiksesta on hyötyä vain tanssiparin nostoissa.

– Ja sitten on ne hemmetin askelkuviot. Alkuviikko menee ihan vain niitä jankatessa. Tulee turhautumisia, uuden opettelu väsyttää henkisesti ja päivät menevät naurettavan nopeasti, Niklas sanoo.

– Mutta, kun kuvion oivaltaa, vitsit se on törkeän hieno fiilis.

Niklas sanoo tehneensä tärkeimmät maalinsa jo ensimmäisessä TTK-jaksossaan. Oma perhe istui silloin katsomossa.

– Esityksen jälkeen lapset olivat suunnilleen suu auki hämmästyksestä. Heidän yllätyksensä oli enemmän kuin olin uskaltanut toivoa.

Hagman jännittää, mitä TTK:n puvustajat seuraavaksi keksivät. Sovituksissa on saatu monet makeat naurut.

– Ohjelma on kuitenkin hyvän mielen viihdeohjelma, eikä meistä tehdä pellejä. Joistakin rajoista pidän kiinni enkä esimerkiksi mene parketille hillumaan ilman paitaa. Mutta jos tanssi vaatii heittäytymistä, pitää sitä löytyä pukeutumiseenkin, Niklas lupaa.

– Kun mulle esiteltiin pinkkejä housuja, olin heti että törkeän hienot, päälle vaan!