Mercedes Bentsona tunnettu Linda-Maria Roine syytti isättömyyttään ja hylätyksi tulemista kaikista vaikeuksistaan, kunnes päätti etsiä isän käsiinsä. Kesällä hän menetti isänsä uudelleen, lopullisesti. – Olen onnellinen, ettei isän tarvinnut mennä hautaan ajatellen, että vihaan häntä.

Hautajaiset pidettiin syksyisenä lauantaina, ja ne menivät niin hyvin kuin nyt hautajaisilta sopii toivoa. Linda-Maria Roine, vainajan tytär, oli jännittänyt päivää etukäteen, hermoillut tilaisuuden valmisteluja sekä muistopuhettaan vieraiden edessä. Hän oli esittänyt tekstejään ennenkin, mutta tämä kerta poikkesi aiemmista täysin. Hiljattain pidetyissä hautajaisissa hän ei ollut räppäri Mercedes Bentso tai kukaan muukaan taiteilevista alter egoistaan. Siellä hän oli ihan vain Linda-Maria, 27, hyvästelemässä isänsä, johon oli vasta ehtinyt tutustua.

Muistopuhe oli yhtä poikkeuksellinen kuin suhde isäänkin oli ollut. Se julkaistaisiin myöhemmin Linda-Marian kirjassa Totuus ja tunnustus, ja hän varoitti suruvieraita tekstin rankasta mutta rehellisestä tyylistä.

– Jos puhe ei ole mielestänne sopiva tänne, tietäkää, että samat asiat on käsitelty isäni kanssa kasvokkain, Linda-Maria sanoi vieraille.

– Jos hän on ollut valmis kuulemaan ne, pitää teidänkin olla.

Sitten hän veti syvään henkeä ja aloitti.

Kuka voi korvata isän?

Isä lähti ensimmäisen kerran, kun Linda-Maria oli kaksivuotias. Äiti näytti tytölle laivaa ja selitti isän matkustaneen Ruotsiin. Myöhemmin isä katosi päihdeongelmiinsa, syöksykierteeseen, hamppariksi teille tietämättömille, mutta siitä äiti ei puhunut, ei liioin kantamastaan huolesta saati koskaan mitään pahaa isästä. Päinvastoin.

Linda-Maria toivoi, rukoili ja odotti, milloin isä palaisi kotiin. Joka isänpäivä hän piirsi kortin ja laittoi sen pinoon edellisten lisäksi.

– Keksin isästä mielikuvan sankarina ja sepitin hänestä tarinoita sellaisena kuin olin hänet kuvitellut. Niin sain selitettyä itsellenikin, miksi isä oli aina poissa.

Sankarikuva romuttui Helsingissä, Forumin McDonald’sin edustalla. Linda-Maria oli alle kymmenvuotias.

– Isä istui siellä kylmällä penkillä, oudon näköisenä, narkkariporukoissa. Muistan odottaneeni, että löytäisimme hänet, ja siinä isä nyt oli. Ihmettelin, miksi hän vastasi niin aggressiivisesti, kun äiti yritti kysellä hänen peräänsä.

– Oli shokki nähdä hänet sellaisena. Se oli pelottavaa ja hämmentävää, ja vain puristin äidin kättä. Lämmin mielikuva isästä hävisi siinä hetkessä ja vaihtui myöhemmin häpeäksi. En silloin ymmärtänyt, millaisen vallan päihteet ottavat. Nykyään tiedän, miten käyttäjän elämää hallitsee jokin muu kuin ihminen itse.

” Olen tuntenut hirveän määrän vihaa ja katkeruutta.

Linda-Maria aloitti omat päihdekokeilunsa teini-ikäisenä. Huume-elämää kesti pari vuotta, ja siihen kuului pikkurikoksia, väkivaltaa sekä syrjäytymistä. Hän on kertonut karuista elämänvaiheistaan, jo lapsena alkaneesta hyväksikäytöstään, mielenterveysongelmistaan sekä haastavasta tiestä raittiuteen keväällä 2019 ilmestyneessä elämäkerrassaan Mercedes Bentso – ei koira muttei mieskään. Motivaatio kohti raittiutta löytyi vasta rankan pohjakokemuksen jälkeen, kun päihderiippuvainen ex-poikaystävä pahoinpiteli Linda-Marian hengenvaarallisesti tammikuussa 2011.

Linda-Maria on ollut raitis pian 10 vuotta, tupakatta 6 vuotta ja kesäkuussa hän lakkasi googlettamasta juttuja itsestään. ”Olen alkanut panostaa terveyteeni ja huolehtia jaksamisestani.”­

Linda-Maria on syyttänyt isäänsä – hylätyksi tulemisen ja isättömyyden kokemustaan – monista elämänsä vastoinkäymisistä, kaltoinkohteluista ja kokemistaan vääryyksistä. Hän on kertonut siitä terapiassa, läheisilleen ja julkisesti. Joissakin haastatteluissa Linda-Maria on sanonut, ettei hänellä ole isää lainkaan. Niin paljon hän välillä vihasi isäänsä ja kipuili jätetyn kokemustaan. Vuonna 2019 hän julkaisi biisin Isä, jossa räpätään: ”Mua ei haittaa, jos mun isä tullaan tappamaan, mieluummin niin kuin et se jättäis mut tahallaan.”

– Olen tuntenut ihan hirveän määrän vihaa ja katkeruutta siitä, että jollain toisella tytöllä on hyvä isäsuhde, mutta minulla ei. Uskoin, ettei kohtaloni kiinnosta ketään, kaikkein vähiten isääni, Linda-Maria kertoo.

– Isähahmon löytäminen on ollut leimaava tarve ja iso osa elämääni. Olen antanut miesten kävellä ylitseni ja joutunut vaarallisiin tilanteisiin, kun olen pakkomielteisesti etsinyt itselleni isää ja isän hyväksyntää.

Lause viittaa muun muassa tilanteeseen, jossa Linda-Maria on kertomansa mukaan päätynyt kulttuurineuvos Veijo Baltzarin ahdistelemaksi. Hän näytteli Baltzarin teatteri­esityksissä 17-vuotiaana.

Vielä parikymppisenä Linda-Maria vakavissaan harkitsi, löytyisikö jostain aikuinen mies adoptoimaan hänet. Tai jos elokuvassa näyttelijä esitti hyvää isää, hänen teki mieli kirjoittaa tälle ja pyytää isäkseen.

– Sapettaa, kun hoetaan, ettei isättömyys jätä jälkiä tai että lapselle riittää, kun on rakastavia ihmisiä ympärillä. Ei sellaista voi yleistää, kokemus on niin henkilökohtainen. Minulle ei todellakaan riittänyt. Vaikka äitini ja mummoni ovat rakkaita ja tärkeitä, eivät he voineet isää korvata.

Älä odota mitään

Oli ehkä terapian vaikutusta, aikuistumista tai tasaluvun tenhoa, kun vuoden alussa Linda-Mariasta tuntui, että peloissa ja vihassa vellomiselle oli saatava loppu.

– En voinut aloittaa uutta vuosikymmentä ilman, että käsittelen tämän isäjutun loppuun. En jaksanut enää jännittää häneen törmäämistä tai sitä, että kuulisin hänestä jotain kamalaa. Halusin myös selittää isälle, miksi olin ollut niin mielettömän vihainen.

Linda-Maria oli yrittänyt yhteyden rakentamista kertaalleen vuonna 2012 toivuttuaan pahoinpitelystä ja raitistuttuaan itse.

– Silloin isä ei ollut vastaanottavassa tilassa ja päihteet olivat vielä hänen elämässään. Yritykseni puhua nostatti voimakkaan puolustusreaktion, enkä todellakaan tullut kuulluksi. Myös oma taktiikkani oli väärä, kun menin tilanteeseen vaatien vastauksia ja odottaen suuria.

Terapiassa ja vertaistukiryhmissään Linda-Maria sai hyviä ohjeita isänsä kohtaamiseen. Tärkein niistä oli: älä odota toiselta mitään. Linda-Maria sai ladata odotuksia ainoastaan siihen, miten saisi asiansa sanottua. Vain se oli hänen vastuullaan, ei mikään muu.

– Kun toiselta ei odota mitään, ei voi tulla musertavia pettymyksiäkään.

Sukulaistensa kautta Linda sai yhteyden isäänsä ja soitti tälle helmikuussa. Yllättäen mies oli heti valmis kohtaamiseen. Tapaaminen sovittiin jo seuraavalle päivälle. Isä oli raitistunut ja näytti ikääntyneeltä versiolta lapsuuden muistikuvien miehestä – katse oli taas kirkas ja hiuksiin oli tullut harmaata.

– Ensimmäinen kysymykseni isälle oli, oletko vihainen minulle, Linda-Maria herkistyy.

– Eikö olekin hassua, että se oli suurin pelkoni? Minullahan oli kaikki oikeus ja syyt olla vihainen hänelle. Ymmärsin kuitenkin, että kirjani ja se julkinen huomio oli ollut hirveää hänelle. Syyllisyys oli vain lisännyt käsitystä, ettei minua kannattanut lähestyä.

Linda-Maria kuvailee yhteyden syntymistä odottamattomaksi ja ihmeelliseksi.

– En ollut varautunut siihen, että tilanne menisikin hyvin. Tai että hän ottaisi vastuun virheistään. Isä pyysi anteeksi minulta, ja hän pyysi anteeksi äidiltäni.

Linda-Maria sai isänsä kanssa melkein puoli vuotta yhteistä aikaa. Menneistä puhuttiin, mutta niihin ei jääty vellomaan. Oli tärkeämpää tutustua isään ja sitä kautta itseen sekä saada yhteisiä kokemuksia.

Ihmisestä, jota Linda-Maria oli niin monesti vihannut, löytyikin niin paljon yhteistä.

– Isä oli aika samanlainen kuin minä: rakasti luontoa ja eläimiä enemmän kuin ihmisiä ja ihaili Pentti Linkolaa. Hän ei sietänyt epäoikeudenmukaisuutta, nöyryytystä tai joutumista henkisesti nujerretuksi. Hän otti mieluummin turpaansa kuin perääntyi, Linda-Maria kertoo.

– Kärsimme molemmat ADHD:sta, ja omani olisi varmasti spotattu aiemmin, jos isä olisi ollut tutumpi.

Linda-Maria on kiitollinen siitä, että uskalsi tehdä siirtonsa. Välit saatiin selviksi ja kaikki tärkeä sanottua.

– Yhtä lailla isä olisi saattanut mennä hautaan siinä luulossa, että vihaan häntä ikuisesti. Vietimme myös hetkiä kolmistaan, äiti, isä ja minä, kaikki raitistuneina ja aidoimmillamme. Oli ihmeellistä saada vihdoin sellainen eheä perhekokemus.

Edessä on iso elämänmuutos, kun Linda-Marian avopuoliso muuttaa vankilasta kotiin koevapauteen. ”Tietenkin se jännittää, mutta olen luottavaisin mielin. Tätähän tässä on odotettu.”­

Ei enää luuserin tytär

Linda-Maria näyttää puhelimestaan yhteiskuvaa isänsä kanssa. Kun yhdennäköisyydestä huomauttaa ääneen, hän vastaa kiitos. Häpeä isästä on vaihtunut ylpeydeksi.

– Aiemmin häpesin isäni vastuuttomuutta, että hän luikki tuolla jossain muiden kanssa, mutta ei koskaan minun. On ollut vapauttavaa päästä eroon siitä tunteesta.

– Isäni ei ollut virheetön, mutta uskalsi myöntää sen ja korjasi, mitä vielä oli korjattavissa. Sellaisesta ihmisestä voi olla ylpeä.

Linda-Maria on koonnut seinälleen taulun isänsä itämaisissa kamppailulajeissa saavuttamista kunniakirjoista.

– Ne ovat muistuttamassa, etten ole luuserin tytär.

Linda-Maria on päässyt korjaamaan muitakin tyhjiä ja rikkoontuneita kohtia itsessään. Hän kuvailee puolikkaan minäkuvastaan olleen kateissa isän mukana.

– Nyt olen enemmän kokonainen. Olen tyyppi, jolla on isä. Myös parisuhteeni on muuttunut terveemmäksi, kun en enää etsi siitä vääränlaista vanhemman rakkautta. Olen parempi puoliso Jannelle ja parempi äitipuoli hänen tyttärelleen.

” Isän kuolinsyyksi ei paljastu, että olin paska lapsi.

Linda-Maria kertoo havainnostaan, jonka teki taannoin perhetapaamisessa Riihimäen vankilassa. Miesystävä, Janne Raninen, istuu siellä murhatuomionsa viimeisiä viikkoja ennen marraskuussa alkavaa koevapauttaan. Linda-Maria oli vierailulla teini-ikäisen tytärpuolensa kanssa. Aiemmin isän ja tyttären yhteisiä hetkiä oli ollut vaikeampaa seurata.

– Nyt tuli olo, että voin olla aidosti iloinen heidän läheisyydestään. En tunne enää pienintäkään mustasukkaisuutta tai kateutta. Isä ei ole enää jokin maaginen asia, josta minä yksin olen sivullinen.

Positiivista surua

Linda-Marian isä menehtyi äkillisesti kesällä, pari päivää viimeisen yhteisen tapaamisen jälkeen.

– Menetys oli radikaalisti erilainen kokemus kuin ensimmäisellä kerralla. Tiedän, että tällä kertaa hän ei halunnut lähteä eikä lähtö ollut minun syytäni. Isän kuolinsyyksi ei paljastu, että olin paska lapsi.

Tietenkin Linda-Maria olisi halunnut enemmän yhteistä aikaa, kokea isänpäivän ja perhejoulun. Päällimmäiseksi jäivät kuitenkin parhaat muistot, hyvät hetket.

– Kaikki tarpeellinen tuli sanottua.

Linda-Maria aikoo ottaa isästään muistotatuoinnin.

– Suruni on aivan valtava ja raskas, mutta sellaista kuin vanhemmastaan kuuluukin tuntea, positiivista surua, aitoa ikävää. Vailla katkeruutta ja vihaa ja katumusta. Olen kiitollinen, että saan kokea tällaista surua.

Isän kuoltua Linda-Maria on jutellut tämän ystävien kanssa. He ovat valottaneet sitä, miten usein tytär esiintyi puheissa ja miten isä oli reagoinut kuultuaan Linda-Marian kokemista kaltoinkohteluista.

– Olin aina etsinyt ihmistä, joka olisi puhunut minusta juuri noin. Kaiken aikaa minulla olikin ollut puolustaja, josta en tiennyt.