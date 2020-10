Eini haaveili pitkään isosta perheestä. Hän sai kaksi lasta. Kuopusta odottaessaan hänellä oli takanaan kaksi keskenmenoa ja suuri pelko kolmannesta.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

Pello

”Juuret ovat ihmisen rikkaus”

”En ole lähtenyt rikkaista lähtökohdista, mutta olen lähtenyt elämälle rikkaista lähtökohdista: minulla on ollut terve suhtautuminen elämään ja ihmisiin. Se on asia, joka minua on kannatellut.

En ole koskaan hävennyt juuriani. Olen aina ylpeästi sanonut, että olen Lapista, Pellosta, pienestä Orajärven kylästä. Moni sanookin, että ’kyllä sen näkee, että olet pohjoisen tyttö’. Välittyy se toisesta välittäminen ja inhimillisyys.

Kahdeksanlapsisen maatalon tyttönä opin tekemään työtä kuin työtä ja rehellisyyden. Niiden arvojen avulla olen elämäni kulkenut. Niillä on kahlattu lamat ja ajat, jolloin ei oltu huipulla. Tyhjille saleille en ole joutunut koskaan laulamaan.

Jo yhdeksänvuotiaasta asti hoidin karjaa, keitin ison perheen pyykkejä kuumissa padoissa ja ripustin painavia lakanoita narulle. Sieltä on tämä body lähtenyt.”

3-vuotiaana. ”Sain lahjaksi nuken ja nukenvaunut. Nämä hollannikkaat olivat niin rakkaat. Ne kopisivat ihanasti. Olin kenkähullu jo silloin.”­

Ulkonäkö

”Itsetunto ja itseironia on hyvä yhdistelmä”

”80-luvun alkupuolella olin ihan kukkakeppi. Lihotin itseni pizzalla, kun ihmiset sanoivat, että olen liian laiha. Olen aina liikkunut, pitänyt painoa hallinnassa ja syönyt terveellisesti. Punaisen lihan jätin kauan sitten. Olen pitänyt itsestäni hyvää huolta osittain sen takia, että minulla on vahva perimä äidin puolelta sydän- ja verisuonisairauksiin.

Käyn kolme kertaa viikossa salilla, mutta koronan vuoksi on ollut yli puolen vuoden tauko. Nyt allit heiluvat jo siihen malliin, että tuntuu kuin tuulenpuuska kävisi siellä alla. Kotona on kyllä kuntopyörä, hulavanne, puntit ja kahvakuula, mutta treenaaminen ei ole samanlaista kuin salilla.

Olen myös kova saunomaan. Se on meidän paras kauneudenhoitokeinomme.

Saan keikoilla kommentteja ulkonäöstäni. Suurin osa lavan edessä olevista on 25–50-vuotiaita naisia, ja he diggaavat. Sitten on niitä, jotka eivät voi sietää tyyliäni ja kommentoivat sitä varsinkin somen puolella.

”Ämmä on jo 60 ja yrittää esiintyä tuollaisissa mikrosortseissa ja minihameissa.”

Jotkut ovat tokaisseet heille: ”No, millä sen pitäisi esiintyä, sun jakkupuku päällä vai – ja esittää tuollaista musaa?”

Minulla on kova show-meininki ja valtavan kova itseironia. Minä myös tiedän, missä ovat minun huonot ja hyvät kohtani. Tiedän, että minulla on hyvät jalat, joten miksi en näyttäisi niitä.

Välillä kun laitan lavalle farkut, ihmiset ovat pettyneitä ja sanovat: ”Oli hyvä keikka, mutta ei näkynyt sun sääriä.” Välillä joku kommentoi: ”Tuokin voisi tehdä hiuksilleen jotain.” Niin voisi – minustakin. Mielelläni leikkaisin polkan. Mutta sitten minä en olisi minä, Eini.

Mieheni Lars pitää tyylistäni. Hän tykkää siitä, että olen tämän näköinen kuin olen enkä ole antanut periksi maan vetovoimalle eli taistelen sitä vastaan. Luulen, että hän tykkää siitä tosi paljon. Samoista piirteistä minä tykkään hänessä.”

Rakkaus

”Rakkauden kestoa ei voi ennustaa”

”Menimme naimisiin viisi kuukautta tapaamisestamme, vuonna 1988. Meillä oli pohjalaiset isot häät. Kutsuttuja vieraita oli 600–700 ja paikalle saapui tuhat. Häät hoidettiin talkoovoimin. Kollegani Frederik sanoi, että hyvä, jos tuo vuoden kestää. On kestänyt yli 32 vuotta.

Tapasimme Lapualla hotellissa, jossa minulla oli keikka. Kun näin Larsin, ajattelin, että voi helekatti, miten komea mies. Hän oli juuri sellainen kuin olin elämänkumppanini ajatellut olevan. Tumma ja pitkä. Hänellä oli ihana sininen puku päällä.

Lars oli hovimestari. Olin tuolloin jo julkisuudessa ja jokseenkin vetävän näköinen mimmi, mutta tämä mies ei kiinnittänyt minuun mitään huomiota.

Vuonna 1988. ”Lars oli hovimestari, kun tapasimme. Kihlajaiskuvassa hänellä on hovimestarivaatteet päällä.”­

Minäkin olin vähän ujo. Minulle ei olisi ikinä tullut mieleenkään, että tekisin aloitteen. Mutta niin vain viikon jälkeen soitin hotellille ja pyysin hovimestaria puhelimeen. Olin silloin Seinäjoella esiintymässä ja kysyin, tulisiko Lars moikkaamaan minua keikan jälkeen. Siitä se sitten lähti. Se oli selvää molemmille. Kihloissa olimme jo kahden kuukauden ja naimisissa viiden kuukauden päästä ensitapaamisestamme.

Pitkä liitto tarkoittaa parisuhdetta myötä- ja vastamäessä. Ei tämä ole ollut aina ruusuilla tanssimista meilläkään, vaan me olemme todella tehneet töitä liittomme eteen. On tullut vastaan seitsemän vuoden kriisejä. On ollut aikoja, jolloin emme ole juuri koskettaneet, ja yhtäkkiä on ollut taas kuumaa.

Mehän myös teemme töitä yhdessä. Lars myy keikkojani.”

Pitkän liiton salaisuus

”Onni pitää itse rakentaa”

”Lomamatkoilla olemme aina kulkeneet käsi kädessä ja löytäneet uudelleen toisemme. Näen, että vanhana me tuolla puistonpenkillä syötämme linnuille leivänmurusia. Tosin ajattelen aina myös niin, että eletään päivä kerralla ja katsotaan, mitä elämä tuo. Itsestäni minä voin tietää, mutta toisesta ei voi.

Pariskuntana pidämme molemmat itsestämme huolta ja yhdessä toisistamme. Välitämme toistemme mielipiteistä, ja olemme kiinnostuneita toisistamme ihmisinä. Näin suhde saa tarvittavaa energiaa ja jaksaa kehittyä ajan saatossa.

Olen nähnyt läheltä paljon eroja. Ei se vaihtamalla parane. Ei se onni löydy tuosta vaan, onni pitää itse rakentaa ja nähdä se vaiva. Tietysti jos toinen rakastuisi auttamattomasti toiseen, täytyisi katsoa tilannetta uudelleen.

Minua niin harmittaa, kun luen lehdistä, että ihmiset luovuttavat suhteissaan niin nopeasti. Kymmenen vuotta on minusta tosi pieni aika yhdessä, vaikka nykyään se katsotaan pitkäksi liitoksi.

Vuonna 1988. ”Reetu eli Frederik onnittelemassa. Hän ei pitkää liittoa povannut.”­

Uskon, että suhteessa voisi olla paljonkin jäljellä. On tietenkin eri asia, jos puhutaan väkivaltaisuudesta tai alkoholismista.

Mutta kun kerrotaan, että minulla kuoli tunteet tai kasvoimme erillemme – se on harmillista. Totta kai kasvetaan erilleen, jos ei välitetä tai jos hankalina aikoina ei mieti, mihin aikoinaan toisessa rakastui. Kun vähän kaivaa, juttu löytyy varmaan uudelleen.

Hankalaa tietenkin on, jos toinen jätetään yksin avioliitossa tai suhteessa. Ei auta, jos vain yksi tekee töitä.”

Menetykset

”Lukot kannattaa puhua pois”

”Olen tehnyt niin paljon raskaustestejä, että varmaan elätin yhden niitä valmistavan firman.

Halusin aina, että minulla on paljon lapsia. Sain kaksi, ja ihanat naapurin kakarat olivat melkein kuin omiani.

Lapsillani on kymmenen vuotta ikäeroa. Välissä minulle tuli kaksi keskenmenoa.

Ensimmäinen oli shokki reilun kahden kuukauden odotuksen jälkeen. Lääkäri sanoi, se oli vain huono yksilö, jonka luonto hoiti pois. Mutta olihan se jo katkarapu, oli pienet kädet ja kaikki. Toinen keskeytyi melko nopeasti, ja ajattelin, ettemme saa enää lapsia.

Olin 38-vuotias, kun aloin odottaa poikaani. Olin mahdottoman varovainen. En uskaltanut iloita vauvan tulemisesta. Raskauden loppuvaiheessa äitini sairastui, meni koomaan ja kuoli. Poikani syntyi 12 tuntia myöhemmin samana päivänä. Se oli rankin paikka elämässäni.

Toimin kuin robotti.

Hautajaisissa minulla oli kaksiviikkoinen vauva rinnalla. En itkenyt. Olin kuin puu-ukko. Meni pitkään ennen kuin pystyin puhumaan äitini kuolemasta.

Olenkin aina sanonut, että ihmiset, menkää puhumaan lukot pois. Minulla suru suli jotenkin ihmeellisesti tanssin mukana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Sain tanssia tämän tarinan. Se eheytti minut.

40-vuotiaana. ”Äiti ja poika suihkun jälkeen.”­

Ihaninta vanhemmuudessa on yhteisöllisyys. Se, että me kuulumme toisillemme. Se on sitä aitoa rakkautta ja vilpitöntä välittämistä. Rakastamiselle ei panna ehtoja. Vanhempana tekee kaikkensa, että lapsella on hyvä olla, oli hän sitten pieni tai aikuinen.

Lasten pitää kuitenkin saada myös omat siivet. Kun tyttö 17-vuotiaana ilmoitti, että muuttaa kotoa, ikävältähän se tuntui. Mutta niinhän minäkin lähdin 16-vuotiaana Helsinkiin.

Nyt tyttö on kätilö ja opiskelee lääketieteellisessä. Poikakin on jo muuttanut kotoa ja on työelämässä. Mutta kodin ovet ovat heille aina avoinna.”

Rakkauden säännöt

”Toista ei voi puhutella miten vain”

”Luottamus on parisuhteessa ehdottoman tärkeä arvo. Olen aina sanonut, että luottamus rakennetaan kovalla työllä, mutta se voi hetkessä kadota.

Toisen kunnioittaminen on tärkeää. Toista ei voi puhutella miten vain tai nolata muiden seurassa. Meille ei ole Larsin kanssa näin käynyt, mutta olemme keskustelleet näistäkin asioista.

Kun aloimme tutustua vuonna 1988, kerroin, miten toivon, että minua kohdellaan naisena. Tai kun tulin äidiksi, sanoin Larsille, että minä olen lapsille äiti, mutta sinulle vaimo ja rakastaja. Kaikilla väreillä: välillä luuttuan lattiaa tukka nutturalla takapuoli pystyssä, mutta välillä haluan olla se, joka vietellään ja otetaan.

Vuonna 2013. ”Hopeahääpäivänä tanssimme kotimme takapihalla.”­

Mieheni on sellainen, joka ottaa kädestä kiinni ja vetää kainaloon. Minä olen ollut enemmän se pyristelevä – älä nyt, kun muitakin on täällä. Siskoni siitä minulle huomautti, että älä noin tee. Nykyisin olen ihan rennosti.

On tärkeää, että lapset näkevät kotona rakkautta.

Olin itse jo aikuinen, kun näin ensimmäisen kerran äidin paijaavan isää ja sanovan, että ”voi Eino, kun sää oot ihana”. Äiti oli silloin jo sairas. Muistan, miltä se tuntui aikuisen lapsen sisällä. Nähdä sellainen ensimmäistä kertaa.”

Ikä

”Nöyrä voi olla, mutta ei nöyristelijä”

”Vaikka sanon, että en suostu vanhenemaan, se ei tarkoita sitä, että haluaisin olla pikkutyttö. Minä tykkään olla aikuinen nainen. Tykkään siitä, että olen kokenut kaikki karikot elämässä ja olen tämmöinen nainen kuin olen.

Kyllä minussa näkyy, että maan vetovoima vetää. Joku päivä näytän tosi vanhalta, joku päivä tosi hehkeältä. Riippuu siitä, kuinka väsynyt olen.

Vaikka minä leikilläni sanonkin, että voisin tästä lähteä tekemään vähän nostatusta, olen oikeasti sitä mieltä, että on ihanaa, kun elämä näkyy.

Nelikymppisenä elin naiseuteni parasta aikaa. Uskalsin heittää kiltin tytön roolin pois. Nykyään sanon, jos tunnen, että jokin asia ei ole minua varten.

Luulin työelämässäkin pitkään, että kun olen kiva, hymyilen ja kaikki sopii, asiat hoituvat. Mutta olinkin kuin tiskirätti. Vasta kun aloin vaatia asioita, aloin saada parempaa kohtelua ja kunnioitusta.

Haluan toki edelleen olla kohtelias ja miettiä toisten tunteita. Herkkyys ei ole minusta kadonnut. Olen nöyrä mutta en nöyristelijä.

Vuonna 2019. ”Bändini nimi on Kuumaa kamaa. Niinhän ne onkin, kaikki Lapin poikia. En huomaa ikäeroa, vanhin heistä on 27-vuotias.”­

Seksuaalisesti nelikymppisyys oli minulle mieletöntä aikaa, puhkesin kukkaan siinäkin asiassa. Tiesin, että en tee enää mukuloita. Oma tyyli löytyi, en laittanut kuvauksiin enää villapaitoja tai jakkupukuja. Totta kai kommenttejakin tuli: mikä pikkutyttö se luulee olevansa.

50-vuoden ikää pelkäsin. Vaihdevuosia, rupsahtamista ja että alkaa lihoa. Niin ei käynyt. Pyöreyttä tuli ehkä hiukan. Treenata piti vähän enemmän ja vähentää syömistä. Enää ei voinut syödä yhden hevosen tänään ja huomenna toisen. Olin villimpi kuin nelikymppisenä.

Tämä 60 on ollut minulle mörkö. Vielä vuosi sitten ajattelin, että voi kauheaa, kuinka hirveä luku. Sitten ajattelin, että en ole miksikään muuttunut. Sama tytönhupakko asuu täällä sisällä. Se, joka haluaa edelleen oppia uusia asioita ja on kiinnostunut ympärillä olevasta elämästä.

Ihminen on juuri niin vanha kuin haluaa olla.”