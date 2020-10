Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

Ah, sinkkumaski ja romanttiset kauppareissut! Maailmassa on vielä paljon hyödyntämättömiä palveluja, joilla yksinelävien arkea voisi ilostuttaa.

Korona-aikana Facebookista on tullut paljon hauskempi paikka. Ihmiset osallistuvat taas kaiken maailman haasteisiin ja jakavat riemastuttavia päivityksiä – ja Facebook on myös tuonut uusia ominaisuuksia.

Lokakuussa somejätti avasi deittipalvelun, joka toimii Suomessakin. Facebook Dating tarjoaa seuraa muun muassa käyttäjän kiinnostuksen kohteiden perusteella. Deittailu ei näy uutisvirrassa, vaan palvelu otetaan käyttöön erillisenä laajennuksena.

Facebook Dating mahdollistaa muun muassa videopuhelut matchin kanssa – ja virtuaalitreffit voivat alkaa, mikäli molemmat suostuvat siihen. Samanlainen ominaisuus on otettu käyttöön Tinderissäkin. Tinderin Face to Face -palvelu toimii toistaiseksi vain tietyissä maissa.

Mutta miksi korona-ajan deittailun pitäisi rajoittua sosiaaliseen mediaan ja matchien etsintään kännykällä?

Me Naiset ideoi uusia palveluja, jotka sopisivat tämän hetken parinetsintään.

1. Värikoodit palavereihin

Videopuhelut ovat arkipäivää monelle etätyöläiselle. Palavereissa voisi ottaa käyttöön kouluajoiltakin joillekin tutun pukeutumiskoodin, jossa eri väreillä olisi helppo viestittää suhdestatuksestaan – ken niin haluaa tehdä.

Varatut pukisivat päällensä vaikkapa punaista, suhdetta etsivät vihreää. Siinä tulisi etäkokouksiin vipinää, ainakin sinkuille, kun osallistujia pystyisi tarkastelemaan ”siinä mielessä”.

2. Sokkotreffit pyjamassa

Jatkoformaattina toimisi hyvin ”pyjamatreffit Teamsissa” tai Meetissä tai jollain muulla alustalla. Kun virtuaalisille after workeille osallistuu tarpeeksi monta ihmistä ja tietokone on päivän pyörittänyt ohjelmia, on lähes varmaa, että netti ja sen myötä kuvahan siinä alkavat pätkiä.

Ei siis haittaa, että päällä on reikäiset kotivaatteet tai yöpaita, kun sokkotreffeiksihän nämä virtuaalideitit menevät joka tapauksessa.

3. Rakkauden maskit

Sinkku, varattu vai vaikeasti selitettävässä suhteessa? R-kioskeilla oli aikoinaan sinkkumukikampanjoita, joka voisi toimia tässä hetkessä paremmin maskien muodossa. Kuka kehittelisi ensimmäisenä sinkkumaskin?

Värikoodit toimisivat hyvin, tai sinkkuudesta voisi kertoa esimerkiksi s-kirjain maskissa. Olisipa ihanaa, kun maskit voisivat yhdistää ihmisiä ja tuoda maailmaan enemmän rakkautta.

” Olisipa ihanaa, kun maskit voisivat yhdistää ihmisiä ja tuoda maailmaan enemmän rakkautta.

4. Sinkkunurkkaus liikkujille

Kun kasvoilla olisi sitten se s-maski, voisi se toimia eräänlaisena pääsylippuna eri paikkoihin.

Jos etsii seuraa ja uskaltaa sen osoittaa julkisesti, junamatka maakuntaan sujuisi kyllä vauhdikkaammin sinkkuvaunussa.

5. Romantiikkaa ostosreissuille

Kuka muistaa vielä ruokakauppojen sinkkukorit? Kyllä, ne kannattaisi ottaa käyttöön uudelleen. Mutta miksi mikään kauppa ei ole vielä lanseerannut sinkkujen omaa asiointituntia?

Esimerkiksi kello 21–22 olisi hyvä aika yksinelävien kauppareissulle. Turvavälit saattavat hidastaa hieman tutustumista, eikä kaupassa pysty hengailemaan, mutta kyllähän ostosten lomassa mielellään nauttisi edes romantiikan mahdollisuudesta.

Samantyyppinen sinkkuaika sopisi myös kirjastoihin, elokuviin ja näyttelyihin.

Mitä mieltä sinä olet?

Soittaisitko matchillesi videopuhelun yhteisöpalvelun kautta? Tai pitäisitkö kasvoillasi sinkkumaskia?

Keskustele aiheesta alla.

Jos olet tavannut korona-aikana poikkeuksellisella tavalla kumppanisi ja suostut haastatteluun, lähetä sähköpostia annakaisa.vaaraniemi(a)sanoma.com