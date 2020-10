Me Naiset

Sami Yaffa kertoo, että hänellä on poikansa kanssa samanlainen huumori ja sen takia heillä klikkaa hyvin. – Hänestä ei tullut rockmuusikkoa, luojan kiitos.

Muusikko Sami Yaffa, 57, on yrittänyt olla pojalleen rakastava ja kannustava isä, mutta matkaan on osunut myös vaikeita vuosia.

– Isyys ei ole helppoa. Onneksi tässä on kuitenkin joten kuten kunnialla selviydytty, ja pojastani Nikestä on tullut tasapainoinen ihminen, kiitos luojan, Sami sanoo.

Hän kertoo isäksi tulon tapahtuneen hyvin stressaavassa elämänvaiheessa. Samista tuli isä samaan aikaan, kun rakas ystävä, Hanoi Rocksin rumpali Razzle oli juuri kuollut. Hän ja lapsen äiti Anna Jederby asuivat tuolloin Tukholmassa.

– Emme huomanneet sitä trauman määrää silloin. Olimme vasta 21-vuotiaita. Se oli aivan liian heviä.

Sami putosi tyhjiöön ja lopetti joksikin aikaa soittamisen.

– Lapsen kasvattamisesta tuli paljon tärkeämpi asia kuin mistään muusta. Tuona aikana oli paljon onnea, hyvää ja helpotusta.

Sami teki Tukholmassa hanttihommia kolmisen vuotta. Sitten veri veti takaisin muusikon hommiin. Hän sai työn Los Angelesista ja muutti sinne.

– Ekat kolme vuotta olin ollut kotona enemmän kuin rouva. Kun perhe sitten hajosi ja suhde loppui, sydämeni särkyi pahemmin kuin koskaan. Olin siitä huonona monta vuotta. Minun on edelleen hankala puhua siitä.

Nyt Sami on kiitollinen, että poika tuli 17-vuotiaana hänen elämäänsä takaisin.

– Hän on 35-vuotias ja asuu Tukholmassa. Hänestä ei tullut rockmuusikkoa, luojan kiitos. Hän on personal trainer. Meillä on sama huumori. Sen takia meillä klikkaa hyvin.

