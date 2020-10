Janina Fry paljastaa jääkaappinsa sisällön – kertoo myös, miten söi malliaikoina: ”Se tyyli ei kanna”

Janina Fryn kotikeittiössä on yksi tärkeä sääntö: ruokapöytään ei tulla kiukkuisena.

Mallivuosinaan Janina Fry, 46, saattoi syödä epäterveellisesti ja kituuttaa vähillä kaloreilla, mutta nykyään itse tehty ja yhdessä syöty ruoka kuuluu Fryn perheen ydinasioihin.

– Ruokaan liittyy turvallisuuden tunne. Kotona tehty ruoka tuoksuu huolenpidolle.

Malliaikojen syömistään Janina ei hyvällä katsele. Syömisessä ei ollut säännöllisyyttä ja suupaloja piti vahtia.

– Ainahan sitä oli viisi kiloa liikaa. Se oli ärsyttävää. Jotenkin sellaisella systeemillä oppi elämään, mutta se tyyli ei kanna.

Joskus tuli tehtyä ”ihan hölmöjä juttuja”.

– Kun teki mieli suklaata, söin suklaata enkä lainkaan ruokaa.

Nykyään sellainen ei tulisi kuuloonkaan. Janina pitää perheen yhteisistä illallisista kiinni, vaikka arjen aikataulu olisi kuinka hektinen. Ja etenkin silloin.

– Lapsetkin stressaantuvat, jos arjessa ei ole hetkeä, jolloin voidaan kysellä, miten päivällä on mennyt. Ruokapöydässä on hyvä peilata, mitä kaikille kuuluu.

Yksi sääntö Janinalla on: pöytään ei tulla kiukkuisena.

– Sanon, että ruokapöytään et tule, jos et ole paremmalla tuulella. Vanha sanonta ”Anna ruuan hiljentää suu” on hyvä muistaa. Kiivaana ja kiukkuisena on sitä paitsi suurempi riski vetäistä ruoka henkitorveen.

Nykyään perheen jääkaappi on aina täynnä.

– Sitä mitä ei löydy, sitä ei tarvita. En itsekään tiedä, mitä kaikkea minulla on tuolla taaimmalla rivillä.

