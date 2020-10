Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

Ensisilmäyksellä rakastuminen on totta – naiset kertovat, mihin ihastuivat kumppanissaan: ”Vaalea, kihara tukka tuntui sormissa valtavan pehmoiselta”

Tutkijan mukaan etukäteen mietityillä tiukoilla kriteereillä ei olekaan merkitystä, kun ihminen rakastuu.

Lopulliset parinvalintapäätökset eivät ole tietoisia. Näin sanoo ulkonäköä ja sen merkityksiä tutkinut Markus Rantala. Vaikka ihminen olisi kuvitellut ihannekumppanilleen kriteerejä esimerkiksi pituudesta tai hiusten väristä, ne eivät loppupeleissä vaikutakaan kiinnostumiseemme.

– Siitä ei ole paljon tietoa, mihin parinvalinta perustuu, mutta tutkimusten mukaan ensisilmäyksellä rakastuminen on mahdollista, Rantala sanoo.

– Erityisesti naisille hajuaistin merkitys on suuri. Hyvältä tuoksuva ihminen viehättää.

Rantalan mukaan esimerkiksi nuoruus ja lapsuus vaikuttavat siihen, millaisesta kumppanista kiinnostuu. Vaikutteet tulevat usein omasta perheestä, eli ihminen etsii esimerkiksi vanhempiensa kaltaista puolisoa.

– Ihmiset harvoin sanovat pinnallisia toiveita ääneen, koska kuuluisi korostaa henkisiä ominaisuuksia. Monesti ihastuneena saatetaan kuvitella, että ollaan ihastuttu toisen persoonaan. Kaikki kumppanissa vaikuttaa täydelliseltä ihastuneena, joten vaikuttavat tekijät ovat tiedostamattomalla tasolla.

Millaisiin piirteisiin naiset ovat sitten ihastuneet ja rakastuneet ensimmäisenä?

”Hurahdin mieheni pitkiin ripsiin. Oltiin festareilla, ja mies majoittui kanssani samassa hotellissa. Jo heti ensikohtaamisessa huomasin, että tyypillä on maailman ihanimmat silmät niiden räpsyripsiensä ansiosta. Onneksi lapseni perivät miehen ripset, eivätkä näitä omia tynkiäni.”

”Viehätyin jonkinlaisesta tuttuuden tunteesta. Jo ensitapaamisella välittyi, että tähän ihmiseen uskallan luottaa. Olisin uskonut jopa kotiavaimeni miehelle.”

Ensisilmäyksellä rakastuminen on totta – naiset kertovat, mihin ihastuivat kumppanissaan: ”Vaalea, kihara tukka tuntui sormissa valtavan pehmoiselta”

” Ihastuin epätäydellisiin hampaisiinsa, joissa oli pieniä rakoja.

”Vaikka on tosi iso klisee sanoa näin, niin sanon silti: rakastuin puolisossani ihan kaikkeen – hänen yleiseen olemukseensa. Rakkaani oli sellainen vähän omituinen hassuttelija, jonka olemus henki mystistä salaperäisyyttä. Sellainen on aina kiehtonut minua. Lisäksi kävin kuumana hänen vaaleaan ja kiharaan tukkaansa, joka tuntui sormissa valtavan pehmoiselta. Olemme edelleen yhdessä ja nykyään aina tasaisin väliajoin harmittelen, että hänen tukkansa on nykyään melko lyhyt.”

”Ensimmäisenä kiinnitin huomiota hänen pituuteensa, olin jotenkin tosi viehättynyt siitä, että tyyppi oli minua ja muitakin huomattavasti pidempi. En osaa oikein selittääkään sitä, mielestäni oli kai vain hauskaa keskustella hänen kanssaan, kun itse olen aika lyhyt.”

”Ihastuin entisessä poikaystävässäni hänen hieman epätäydellisiin hampaisiinsa, joissa oli pieniä rakoja. Täydellisellä hammasrivistöllä hän olisi ollut täysin erinäköinen, mutta rakoilevat hampaat olivat mielestäni juuri täydelliset.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2017.