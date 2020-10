Samu Haber on saavuttanut urallaan suuria, mutta tehnyt myös valintoja, joista ei ole ylpeä. – Olen siitä onnekas, että läheiseni eivät hylkää, oli tilanne mikä tahansa.

Samu Haber on saanut itämaisista kamppailulajeista henkistä voimaa. Hänellä on taekwondossa sininen vyö. ”Olen tullut pitkän matkan niistä ajoista, kun turruttaminen oli ainoa lääke hoitaa itseni seuraavaan päivään.”­

Pitkällä miehellä on iso karisma ja paljon energiaa. Silti se, mitä muut ovat mieltä, askarruttaa Samu Haberia, 44, toisinaan paljon. Ehkä se johtuu hänen herkkyydestään tai valtavista tuntosarvista, joilla hän varmistelee ilmapiiriä ympärillään.

Musiikki- ja viihdemaailman supertähtenä Haber on jo kokenut monenlaista ja saavuttanut sellaisia huippuja, että hänen voisi kuvitella kohauttavan harteitaan sille, liikeneekö laitamilta ymmärrystä vai ei. Haber on kuitenkin miettinyt milloin työkavereittensa suhtautumista päätöksiinsä, milloin yleisönsä reaktioita näyttävästi uutisoituun osuuteensa Katiska-vyyhdin sivujuonteessa. Keissin noloimpia hetkiä oli tuijottaa kameroihin oikeustalolla tai soittaa yhteistyökumppaneille. Vaikein ei ollutkaan se puhelu, joka alkoi sanoilla ”äiti hei”.

– Olen siitä onnekas, ettei minun tarvitse olla läheisilleni mitään. Vastaanotto on sama, olen sitten mokannut tai ollut suurin voittaja. Kukaan heistä ei hylkää tai käännä selkäänsä, oli tilanne mikä tahansa, Samu sanoo.

– Luulen myös, että läheiseni ovat tehneet johtopäätöksensä minun hyvinvoinnistani ja elämänvalinnoistani pitkältä matkalta, eivät vain yhden käsistä lähteneen viikonlopun perusteella. Jos minulla oikeasti menisi huonosti, he olisivat jo puuttuneet käytökseeni.

” Osa seikkailuista päättyy palkintokorokkeille ja osa turpa mudassa ojaan.

Ulkopuolelle Samu Haber näyttäytyykin sitten monen hatun miehenä: stadionartistina, manageri-mentori-bisnesmiehenä, saksalaisen tv:n lempisuomalaisena sekä sponsoroituna keulakuvana yli puolella miljoonalla Instagram-seuraajallaan. Näitä roolejaan Samu kelailee muistelmakirjassaan Forever Yours, jota hän kuvailee välitilinpäätöksekseen. Teos on lainannut nimensä Sunrise Avenue -yhtyeen hitiltä, ja sen julkaisun piti seurata yhtyeen näyttävää jäähyväiskiertuetta. Korona lykkäsi kiertueen ensi vuoteen, mutta kirja ilmestyi nyt.

– Kirjaa tehdessä havahduin, että helvetti, mitä kaikkea olenkaan puuhannut – montako mua on? Siinä aukesi itsellekin, etten ehkä olekaan tarkasti vain muusikko tai bisnesmies vaan seikkailija. Osa seikkailuista päättyy palkintokorokkeille ja osa turpa mudassa ojaan.

– Takki auki -hetkistä on helppo kertoa, mutta en halunnut kaunistella tarinaani. Siksi kirjassa on nekin vaiheet, joihin oli rankkaa palata. Ratkaisuistani voi olla monta mieltä, mutta itse olen kiitollinen juuri tästä matkasta, jonka olen tehnyt. Sitä paitsi, eivät voitot tunnu yhtä mageilta, jos ei ota välillä kuraa niskaan.

Oikeuden eteen päättyneelle huumerikokselle on kirjassa omistettu oma luku Kokaiini. Siinä Samu kuvaa pidätystään sekä samaan aikaan kotonaan tehtyä etsintää ja myöntää käyttönsä niin kuin on poliisillekin myöntänyt. Kiinnostavinta antia ovat kuitenkin Samun tapa ­käsitellä pelkojaan toisten hallitsemassa tilanteessa sekä ensireaktiot imagovaurioiden minimoimiseksi. Puhelinkierros meni suunnilleen näin: puoliso, lakimies, viestintätoimisto.

”Oppi meni syvälle. Minua ei noissa merkeissä nähdä uudelleen. Ei ollut elämäni ensimmäinen kerta, kun toimin tyhmästi, mutta toivottavasti viimeinen”, Samu Haber sanoo huumerikoksestaan.­

Selkä suorana

Samu Haberin vasempaan ranteeseen on tatuoitu lyhennelmät englanninkielisistä elämänohjeista. Dream like a child, follow your heart, be honest ja work hard eli unelmoi kuin lapsi, seuraa sydäntäsi, ole rehellinen ja tee kovasti töitä. Neljänteen kuuluu kirjoittamaton jatkoviisaus play hard eli että kaiken puskemisen rinnalla pitää muistaa pitää myös hauskaa.

Tatuoidun nelikkonsa lisäksi Samu on lähivuosina löytänyt muitakin ohjelauseita, joita hän nyt tarjoilee kannustukseksi muille elämässään seikkaileville.

– Kirjani syntyi itsekkäistä syistä, vähän kuten lapsi haluaa esitellä, miten hienon lintulaudan nikkaroi. Mutta halusin myös esimerkilläni rohkaista muita: sinulla on oikeus tehdä omat valintasi, tee mitä aidosti haluat, mitään ei tarvitse tehdä itseään vastaan eikä miellyttääkseen muita, hän listaa.

– On turha pelätä, nauraako joku, jos teen virheen. Tai pahastuuko toinen, jos en toimi, kuten yleensä on tapana. Olen saanut todeta, että kun kohtaan itseni ja tekemiseni selkä suorassa, mokatkaan eivät lopulta koidu kuolemaksi – niissä saattaa jopa saada ymmärrystä ja tukea.

Samu on ollut tiukoissa tilanteissa usein. Varhaisimpia esimerkkejä ovat nuoruuden menestyspyrkimykset 1990-luvun lopun verkostomarkkinoinnissa sekä Espanjan lomaosakebisneksissä. Silloin parikymppistä ajoivat ajatus rikastumisesta sekä seikkailunhimo. Se tiedetään jo, että lomaosakebisneksen hähmäisestä puolesta Samu sai talousrikostuomion. Samaan aikaan Sunrise Avenue neuvotteli levytyssopimusta ja valoi perustuksia kansainväliselle uralleen. Samu valitsi kertoa lomaosakesekoilunsa seurauksista levypomoille suoraan.

– Ne olivat raskaita hetkiä, mutta jälkeenpäin on voinut todeta, että niistäkin selvittiin. Olen ollut tilanteissa, joista en todellakaan voi olla ylpeä, ja ne ottavat sikana päähän, mutta ne eivät mene pois sillä, että käännän selkäni tai yritän kiillottaa kilpeäni, Samu kertaa.

– Pikemminkin koen, että avoimuuteni noissa hetkissä on palkittu.

Myöhemmin omien valintojen puolustamista on kysytty muun muassa päätöksessä lopettaa bändi – menestyvä kultakaivos ja kymmenien ihmisten työpaikka – tai perua häät kihlatun kanssa, kun kirkko ja pappi oli jo varattu. Haber puhuu niistä omantunnon kysymyksinä.

– Ne ovat niitä follow your heart -osion päätöksiä, joissa sydämen ääni on tärkeämpi kuin pelko seurauksista. Noissa hetkissä seinät sortuvat ja maa nielee ja tuntuu, että enhän mä voi tehdä tällaista. Samalla on se ääni, joka sanoo, että antaa palaa.

” Kuten Samun terapeutti sanoo: Kiltit ovat usein kusessa.

Samu uskoo, että nuoruuden avioliitto juuri Sunrisen läpimurron aikaan olisi ollut virhe ja joka tapauksessa päättynyt onnettomasti kaikille osapuolille. Bändi taas oli alkanut tuntua omia tekemisiä rajoittavalta taakalta.

– En kuitenkaan tee tällaisia päätöksiä hetken päähänpistosta. Kesti vuosia myöntää itselleni, että bändin lopettaminen voisi olla oikein. Talousmielessä päätös oli järjetön, mutta sitä seurannut vapautuminen kertoo, että sydämessäni valitsin oikein.

Samussa yhdistyvät luontainen liidaaja ja muiden tuntemuksista huolehtiva herkkis. ”Olen Napoleon-hattuinen johtaja, joka vähän kärsii siitä, että joutuu olemaan kova. Se on joskus kuormittavaa.”­

Mikä on tarpeeksi?

Ei Haberin polku ole ollut yhtä huoneentaulujen seuraamista. Päinvastoin. Mies, joka nyt todistelee, ettei mitään tarvitse tehdä muita miellyttääkseen, on menestyäkseen tehnyt asioita vasten tahtoaan. Jotkin ristiriidat Samu on kärvistellyt korviensa välissä, osa on purkautunut fyysisinä oireina. Kuten Samun terapeutti sanoo: Kiltit ovat usein kusessa.

Tänä vuonna Haber esiintyy Voice of Germany -ohjelman tähtivalmentajana viidettä kertaa. Ensimmäinen kokemus vuonna 2013 oli niin täynnä häpeää, väsymystä, osaamattomuutta ja nöyryytystä, että Haber vuoroin kärsi paniikkikohtauksista tai kyllästi itsensä nukahtamislääkkeillä ja punaviinillä. Muusikko oli pestattu sanallista sukkeluutta ja nopeaa reagointia edellyttävään ohjelmaan, vaikka ei puhunut sanaakaan saksaa.

– Silloin olisin voinut lyödä koko omaisuuteni vetoa, etten palaa ohjelmaan enää ikinä. Mutta siellä minä nytkin olen, Samu myöntää.

– Työkin voi olla vain työtä. Ei aina tartte olla hauskaa.

Haber kuitenkin kiistää tinkineensä periaatteistaan. Ehkä sitten, jos hän heiluisi jonkin puolueen äänitorvena tai olisi levyttänyt ne saksankieliset joululevyt, joita häneltä on penätty. Voiceen palaaminen on ollut osa bisneskokonaisuutta. Sitä paitsi Samu on noussut ohjelman pökkelöstä altavastaajasta sympaattiseksi sankariksi.

– Sen voin sanoa, että jokainen tärkeä asia on lähtenyt sydämestäni. Laulut syntyvät siellä. Taiteilija-Samun vieressä istuu kuitenkin bisnes-Samu, jonka homma on miettiä, miten homma maksimoidaan.

Haber nojaa eteenpäin. Nyt selvästi laitetaan uutta vaihdetta silmään.

– Bisnes, se se on kokonaan toinen taiteenlaji!

Tienaaminen toistuu puheissa, eikä sitä väistellä kirjassakaan. Esimerkkejäkin annetaan: Kolme biisiä ja vähän valokuvia -keikka amerikkalaisfirman tilaisuudessa, palkkio 109 000 euroa. Kumppanuus suuryrityksen kanssa, 725 000 euroa. Bändiesiintyminen firmatilaisuudessa Berliinissä, 225 000 euroa. Samu on ylpeä, että Sunrise Avenuen taloudellinen potti on jaettu aina tasan. Haberin näkyvyys on hyödyttänyt myös bändikavereita.

Samulle varallisuus ja taloudellinen menestys ovat isoja motivaattoreja, mutta:

– Aika monta keissiä olen torpannut, koska ne eivät ole sopineet mun boksiini. Musiikkibisnes on erillinen peli musiikin rinnalla, eikä niitä pidä sekoittaa. Mutta onhan se saatanan siistiä, että voin jo nyt mennä kiikkustuoliin toteamaan lapsuuden unelman menestyksestä toteutuneen. Olisin varmaan vähän tylsistynyt, jos minulla olisi vain kitara ja melodiat.

” Silloinkin, kun olen ollut romahtamispisteessä, oli vaikea luopua paisteesta parrasvaloissa ja nautinnoista. Olen ollut tosi nälkäinen niille.

Tällä hetkellä Haber omistaa kahden muun osakkaan kanssa Comusic Management -yhtiön ja on siivuillaan mukana muutamissa start upeissa. Start up -sijoittelu on harrastus, josta saamiset toistaiseksi kuitataan oppina sekä kontakteina.

Kun Haber jo mietti yhtyeensä lopettamista, mutta ei vielä uskaltanut tehdä sitä, vaa’assa painoivat muutkin seikat kuin asuntolainat.

– Silloinkin, kun olen ollut romahtamispisteessä, oli vaikea luopua paisteesta parrasvaloissa ja nautinnoista. Olen ollut tosi nälkäinen niille. Ympärilläni on totta kai ollut ihmisiä, joilla myös on ollut oma intressinsä pitää minut kaiken melun keskellä, Samu sanoo.

– Tuntui myös turvallisemmalta kuulua laumaan. Olin jo aika yksinäinen ja pelkäsin jääväni kokonaan yksin, jos kuittaisin itseni ulos kaikesta. Kaikki kontaktini nivoutuivat työhön, ja oli suunnilleen yksi Jaakko, jonka kanssa olisin voinut mennä kalaan ja jutella ihan muusta.

Samu puhuu pirusta olkapäällään, joka on yllyttänyt tarttumaan aina vielä yhteen diiliin.

– On ajatus, että teen vielä tämän ja sitten mun on hyvä.

Mikä sitten on tarpeeksi? Kaikkea voi hankkia aina lisää: rahaa, myyntiennätyksiä, kokemuksia. Samu on käynyt läpi hitaan prosessin tajutakseen, että oikeastaan kaikki on jo hyvin. Siihen on tarvittu terapiaa, itsetutkiskelua, päättyneitä ja uusia ihmissuhteita sekä kamppailulajeista löytynyttä arvomaailmaa. Helsingin itsepuolustuskoulun salilla sensei Timo Räkköläisen valmennuksessa on opittu muutakin kuin kiertopotkuja. Henkinen vahvuus on kasvanut käsikädessä fyysisen kunnon kanssa. Tuntosarvet ovat trimmautuneet hieman.

– Olen alkanut käsittää, etten tarvitse ulkoisia elementtejä kertomaan, kuka olen. Että en tuhoudu ilman areenoita, eikä minua enää pelota olla ilman kaikkea sitä melua. Kuulostan varmasti keskeneräiseltä, ja olenkin.

Kerran viikossa Samu Haberia silti ahdistaa vähän. Silloin iskee ajatus, ettei seuraavaa tavoitetta ole nimettynä ja jos ei ole päämäärää, mihin juosta, tuleeko juostua ollenkaan.

– En vielä tiedä, mistä unelmoin seuraavaksi. Olisi ehkä nastaa elää vähän vähemmän työlle. Aion kuulostella ja antaa oikeiden asioiden rauhassa tipahdella eteeni.

”Ihmissuhteet ovat hankalia siksi, että niissä on ihmisiä”, Samu Haber sanoo.­

Liideri niemennokassa

Samu Haber on halki, poikki, pinoon -miehiä. Kun pandemia alkoi horjuttaa kiertuesuunnitelmia, hän heivasi työt heti vuodella eteenpäin ja osti koronapäissään merenrantapaikan Porkkalanniemestä. Talviasuttava torppa on nyt kunnostettu tukikohdaksi eristäytymiselle, luontoretkille sekä musiikinkirjoittamiselle.

– En olisi uskonut ryhtyväni tällaiseen, mutta paikka tuntuu aivan maagiselta. Juuri yksi päivä istuttiin puolison kanssa kivellä ja katseltiin joutsenia ja sanottiin, että olisihan tämä ihan perseestä, jos tässä olisi yksin.

Samu on seurustellut avopuolisonsa Etel Röhrin kanssa kolme vuotta. Ihastumisen aikoihin Samu kuvasi neljättä Voice-kauttaan Saksassa ja lotrasi baareissa. Puolison tuki on ollut tärkeää vanhasta elämäntyylistä irtautumisessa.

– Olemme kaksi uteliasta, sopeutuvaa ja herkkää taiteilijaa – ehkä meillä siksi menee niin vaivatta yksiin. Kummankaan ei tarvitse esittää mitään ja voi sanoa suoraan, jos ei jaksa innostua mukaan johonkin toisen juttuun. Siinäkin on voimansa, ettei ole niin hirveän tarkkaa koko ajan: ei se, mitä ja monelta syödään tai jäikö pyyhe väärään paikkaan.

– Ihmissuhteet ovat hankalia siksi, että niissä on ihmisiä, mutta meillä menee ihmeen helposti. Puoliso osaa pysäyttää minut, jos meinaan jyrätä liikaa.

Samu on liideri myös työn ulkopuolella. Sellainen, joka turhautuu jahkailusta, ei lue käyttöohjeita ja tylsistyy helposti.

– Isäni avomeripurjehtii ja navigoi reittinsä tähdistä. Minun tyylini on mennä moottoriveneellä lujaa ja poppi soiden. Kumpikin meistä on tänä kesänä ajanut kiville vain kerran.

Niin, se vene. Sellainen toki tarvittiin Porkkalanniemeen. Hankinnan vain, noh, olisi voinut ajoittaa tyylikkäämminkin. Samu paineli venekaupoille suoraan huumeoikeudenkäynnistä, koska ”halusi jotain kivaa ahdistavaan päivään”. Paparazzikuvat julkaistiin Seiskassa seuraavalla viikolla.