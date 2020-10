Me Naiset

Millaista on tulla jätetyksi aivan yllättäen? Viisi naista kertoo oman tarinansa.

Jokainen ero on omanlaisensa. Joskus ero on pitkän yhteisen harkinnan päätös, ja joskus se tulee suhteen toiselle osapuolelle täytenä yllätyksenä.

Me Naiset kysyi lukijoiden omia kokemuksia siitä, millaista on tulla yllättäen jätetyksi. Pyysimme ihmisiä kertomaan, miten eroilmoitus tuli, millainen suhde oli ennen eroa ja mitä he haluaisivat sanoa juuri nyt entiselle kumppanilleen.

Kyselyymme vastanneet ihmiset kertoivat yllättäen jätetyksi tulemisen sokeeranneen. Osalle ero jätti jälkeensä surun ja katkeruuden, osalle kiitollisuuden ja paremman elämän. Entiselle puolisolle voi olla vaikeaa antaa anteeksi, mutta monen kohdalla aika on parantanut haavoja.

Nostimme tähän juttuun viiden naisen tarinat siitä, millaista on tulla jätetyksi yllättäen.

1. Pommi putosi autokaistalla

Aino, 42: ”Olimme olleet yhdessä yli seitsemän vuotta, joista kaksi naimisissa. Kaksi vuotta aikaisemmin olimme ostaneet ensimmäisen yhteisen kodin.

17-vuotiaan tyttäreni vaikean murrosiän vuoksi viimeisin vuosi oli ollut raskas. Etäännyimme toisistamme, mutta jotenkin uskoin, että kaikesta selvitään yhdessä. Toinen oli selvästi eri mieltä.

Ero tuli aivan puskista. Puolisoni oli juuri hakenut minut töistä, ja istuimme autossa yhdessä yhteisen poikamme kanssa McDonald’sin autokaistalla. Silloin mieheni pudotti pommin. Hän ei halunnut enää olla kanssani ja sanoi tarvitsevansa omaa aikaa. Seuraavana viikonloppuna hän pakkasi laukkunsa ja lähti miettimään asioita.

Viikon päästä lopullinen päätös tuli tekstiviestillä: ’Haluan avioeron’.

Ero oli sokki sekä minulle että läheisilleni. Nykyään olemme entisen kumppanini kanssa vain vähän tekemisissä. Kaikki, mitä nyt hänelle haluaisin sanoa, on painokelvotonta. Mitä voi sanoa ihmiselle, joka jättää vaimonsa ja pienen lapsensa tekstiviestillä?”

2. Kirje, joka päätti kaiken

Teija, 62: ”Mieheni, lapseni ja minä teimme muuttoa toiselle paikkakunnalle. Siellä odotti uusi koti, jonne muuttokuorma purettiin. Muuttoa seuraavana päivänä mieheni lähti kurssille.

Päivänä, jona hänen piti tulla takaisin kotiin, odottelin häntä kovasti saapuvaksi. Jossain vaiheessa postiluukku kolahti. Eteisen lattialla oli kirjekuori, ja tunnistin siinä olevan käsialan.

Luettuani kirjeen maailmani romahti. Puolisoni ilmoitti, ettei tule takaisin.

Olimme olleet yhdessä reilut 20 vuotta, lukioikäisistä saakka. Suhteemme ei ollut ennen eroa hyvä. Olin saanut entisen puolisoni monta kertaa kiinni pettämisestä, mutta jostain syystä en kyennyt repimään itseäni irti suhteesta. Anteeksipyynnöt ja lupaukset vakuuttivat minut jollain tasolla, vaikka en sisimmässäni niihin uskonutkaan.

Kuvittelin, että suhteemme alkaisi voida paremmin muuton myötä ja ehkä löytäisimme toisemme uudestaan. Niin ei käynyt.

Ero teki aluksi todella kipeää, mutta parin vuoden kipuilun jälkeen tajusin, että sen jälkeen elämäni parani. Olen käsitellyt tapahtuneet. Kaikki on hyvin.

Nyt erosta on jo yli 20 vuotta. Välimme olivat entisen puolisoni kanssa pitkään viileät, mutta ajan myötä ne ovat korjautuneet. Viime vuosina olemme viettäneet tyttären luona yhteisiä jouluaattoja puolisoidemme kanssa.”

3. Etäisyys teki kiitolliseksi

Piia, 38: ”Asuimme mieheni, kahden alakouluikäisen lapseni ja kahden koirani kanssa miehen talossa. Olimme lasteni kanssa asuneet talossa puolitoista vuotta ja muuttaneet sinne toisesta kaupungista. Lapset olivat saaneet uusia koulukavereita ja ystävystyneet mieheni lasten kanssa.

Suhteemme oli kiihkeä mutta myös ristiriitainen ja ahdistava. Siitä huolimatta olin sitoutunut siihen. Toivoin loppuun asti, että asiat paranisivat.

” Yhtäkkiä kumppanini ilmoitti, että minulla, lapsilla ja koirilla on neljä viikkoa aikaa muuttaa pois.

Eron jälkeen emme ole olleet juurikaan tekemisissä. Kun sain etäisyyttä entiseen kumppaniini, aloin nähdä, kuinka epäluotettava ja ilkeä hän oli.

Nyt olen kiitollinen, että hän lähetti meidät pois.”

4. Jäljelle jäi toive

Henna, 35: ”Meillä oli alle 2-vuotias lapsi ja edessä uuteen kotiin muutto kuukauden kuluttua. Yhtenä päivänä puolisoni ilmoitti, ettei häntä kiinnosta enää olla kanssani. Hän lähti, ja minä muutin uuteen kotiin lapsemme kanssa kaksin.

Lapsen takia olimme tekemisissä myös eron jälkeen, mutta nyt viimeiset kaksi vuotta eksä on maksanut vain elatusmaksuja. Emme ole tavanneet lapsen kanssa häntä lainkaan.

Toivon edelleen, että hän olisi osannut arvostaa enemmän sitä, mitä hänellä oli.”

5. Niin monta vastaamatonta kysymystä

Tuuli, 46: ”Olimme olleet yhdessä 24 vuotta, joiden aikana olimme saaneet kaksi yhteistä lasta. Matkan varrella meillä oli vaikeuksia, mutta viimeiset yhteiset vuodet olivat olleet seesteisempiä. Tai ainakin minä luulin niin.

Meillä oli monenlaisia suunnitelmia tulevaisuudelle, mutta sitten selvisi, että puolisollani oli ollut jo puolen vuoden ajan toinen nainen.

” Meillä oli monenlaisia suunnitelmia tulevaisuudelle, mutta sitten selvisi, että puolisollani oli ollut jo puolen vuoden ajan toinen nainen.

Joudumme nykyään välillä kohtaamaan esimerkiksi kummilapsen juhlissa, mutta emme voisi koskaan olla ystäviä. Ystävät eivät toimi niin kuin eksäni toimi.

Eron jälkeen minulle jäi paljon kysymyksiä, joihin en koskaan saanut vastausta. En kuitenkaan haluaisi sanoa entiselleni enää mitään: kaikki on sanottu ja sanat ovat kaikuneet kuuroille korville. En tiedä, voinko koskaan antaa hänelle anteeksi tapaa, jolla hän toimi. Tai itselleni sitä, etten lähtenyt jo aiemmin.

Olen kuitenkin päättänyt, etten katkeroidu. Nyt panostan asioihin, jotka ovat minulle hyväksi ja tekevät minut onnelliseksi.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla syyskuussa 2019.