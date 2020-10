Me Naiset

Kysyimme suomalaisilta, miten heidän kumppaninsa pettäminen on paljastunut. Selvisi, että uskottomuudesta voi jäädä kiinni vaihtelevin tyylein.

Missä menee pettämisen raja? Siihen halusimme saada vastauksen kyselyllä, johon vastasi yli 30 000 suomalaista

Me Naisten kysely paljasti erityisesti yhden asian uskottomuudesta: näkemykset siitä, mikä on pettämistä, vaihtelevat paljon. Moni kyselyn avoimiin kysymyksiin vastanneista totesi lisäksi, että jokainen pariskunta määrittelee itse, mikä on suhteessa uskottomuutta ja mikä ei.

Selvitimme myös ihmisten yleisiä näkemyksiä uskottomuudesta.

Moni vastaaja tuomitsi pettämisen jyrkästi ja totesi sen olevan pahin tapa menettää luottamus parisuhteessa. Toisaalta vastaukset osoittavat, että uskottomuuden voi antaa anteeksi. Kaikkien mielestä se ei ole ”iso juttu”.

– Ihmettelen, että pettäminen on edelleen tabu ja siitä ajatellaan niin mustavalkoisesti. Puoliso voi olla kylmä, puhumaton ja ilkeä toiselle 20 vuotta ja toinen pysyy suhteessa. Mutta kun kerran pettää, se oli siinä. Miksi pettäminen on niin iso juttu? kysyi eräs kolmekymppinen vastaaja.

Totuus esiin! Tai sitten ei

Moni Me Naisten kyselyyn vastannut kertoi tulleensa parisuhteessa petetyksi tai olleensa itse uskoton. Osa oli tullut sekä petetyksi että pettänyt itse.

Yksi kumppaniaan pettäneistä vastaajista oli 38-vuotias Jenni, joka kertoi Me Naisille pettäneensä kumppaniaan lukuisia kertoja. Lopulta Jenni ja hänen puolisonsa erosivat, mutta pettäminen ei koskaan paljastunut. Jenni ei aio kertoa siitä entiselle puolisolleen.

– Minusta hän ei tekisi enää mitään sillä tiedolla, että petin. Varsinkaan nyt, kun välimme ovat eron jälkeen hyvät. Sillä ei ole enää mitään väliä. Totuus saattaisi puhdistaa minun omaatuntoani, mutta toisen mielen se vain pahoittaisi. En halua, että niin kävisi, Jenni kertoi.

Moni muu kyselyn vastaajista kertoi pettämisen paljastuneen.

Osalle totuus paljastui perin erikoisellakin tavalla.

Paljastava puhelin

Kumppani kurkistaa toisen puhelimeen, avaa viestit – ja kappas. Ruudulle pamahtaa tietoja, jotka eivät jätä erityisemmin tulkinnan varaa.

Vaikka kumppanin kännykkäsalaisuuden rikkomisesta voi olla montaa mieltä, useissa kyselyn vastauksissa toistui tilanne, jossa petetty sai tietää kumppaninsa tekemisistä ratsattuaan tämän puhelimen. Osa kertoi löytäneensä flirttailevia viestejä, toisinaan keskustelut saattoivat paljastaa, että kumppanin suhde johonkuhun muuhun on kestänyt jo pitkään.

Niin kävi esimerkiksi 36-vuotiaalle Miralle*. Hänen epäilyksensä uskottomuudesta heräsivät, kun mies alkoi roikkua puhelimellaan koko ajan.

– Hän teki sitä silmieni alla, mutta kielsi viestittelevänsä kenellekään. Kerran heräsin yöllä saapuneen viestin ääneen. Kumppani hävisi tunniksi vessaan puhelimen kanssa. Sen jälkeen päätin vilkaista hänen viestihistoriansa, joka paljasti tilanteen.

Ida*, 27, puolestaan näki reaaliajassa Facebookissa, kuinka hänen puolisonsa sopi treffejä toisen ihmisen kanssa.

– Avasin tietokoneen, kumppanini viestitteli reaaliaikaisesti säätönsä kanssa ja minä todistin viestittelyä, jossa he sopivat tapaavansa. Soitin perään ja sain miehen rysän päältä kiinni.

Tuon jälkeen Ida ja hänen puolisonsa keskustelivat pitkällisesti suhteensa tilasta.

– Kun alkujärkytys oli ohi, aloin pohtia syitä siihen, miksi näin kävi. Pettäminen oli ongelmiemme jäävuoren huippu. Annoimme suhteelle muutaman kuukauden jatkoajan, ja lopulta hyvät asiat painoivat enemmän kuin yksi säätö.

Kuukauden kuluttua tapahtuneesta Ida teki positiivisen raskaustestin. Hän on edelleen kumppaninsa kanssa yhdessä.

Outoa käytöstä

Vastaajista osa kertoo havainneensa kumppaninsa käytöksessä erikoisia muutoksia, jotka saivat epäilemään pettämistä. 50-vuotias Tiina* kertoi alkaneensa epäillä miehensä pettävän, kun arkeen ilmaantui uusia piirteitä.

– Mies suuteli eri tavalla, osteli uusia vaatteita, laitteli viestejä ja puhui puhelut autossaan. Se herätti epäilykseni.

Myös Paulalle*, 44, kävi samalla tavalla.

– Puolisoni oli jo jonkin aikaa käyttäytynyt oudosti. Hän jopa tarjosi minulle kahvia aamiaisella, vaikka en ole elämässäni juonut kahvia. Tuli pieniä asioita, joita hän oli kuvitellut tehneensä minun kanssani, mutta ei ollutkaan.

Lopulta hänen miehensä jäi pettämisestä kiinni sillä perinteisellä viestityylillä:

– Pettäminen paljastui, kun hän sai sohvalla ollessamme viestin eräältä naiselta ja näin viestin sisällön. Sen jälkeen vyyhti alkoi selvitä. Mies oli pettänyt minua kolmen ja puolen vuoden ajan useamman naisen kanssa. Olin järkyttynyt ja lopulta erosimme.

Suu auki

Pettäminen voi tietenkin paljastua myös niin, että joku siitä tietävä kertoo asiasta suoraan. Henkilö voi olla pettäjä itse, se toinen tai joku muu lähipiirin tyyppi. Moni kertoi saaneensa kuulla pettämisestä suoraan omalta kumppaniltaan.

Kati*, 27, kertoi saaneensa kuulla kumppaninsa pettämisestä odottaessaan parin yhteistä lasta.

– Epäilin useasti miehen pettävän, mutta hän vakuutti, että ei ikinä satuttaisi minua. Olin viimeisilläni raskaana, kun yksi nainen tuli kertomaan, että mieheni on pettänyt minua. Hän kertoi, että hänellä on klamydia ja että minunkin kannattaisi mennä testeihin. Erosimme.

35-vuotias Mimosa* puolestaan kertoi saaneensa tietää ystävältään, että kumppani pettää.

– Ystäväni bongasi hänen profiilinsa Tinderistä, vaikka minulle mies oli vain muutamaa päivää aikaisemmin puhunut naimisiinmenosta. Omasta mielestään hän ei kuitenkaan tehnyt mitään väärin. Se suhde päättyi siihen.

Näinkin se voi paljastua

”Olin seurustellut entisen kumppanini kanssa melkein kolme vuotta. Muutimme uuteen kaupunkiin töiden ja koulun perässä. Kumppanini oli etäinen, viestitteli usein jollekin ja suuttui, jos erehdyin kysymään asiasta. Lopulta hän jäi kiinni pettämisestä, kun neuvolasta soitettiin papa-kokeeni tuloksia: olin saanut häneltä kondylooman. Tämän jälkeen pakkasin tavarani ja lähdin.” Nainen, 27

” Löysin mieheni ja toisen muikkelin anoppini saunasta.

”Olimme juuri menossa mieheni kanssa lapsettomuushoitoihin, kun epäilykseni osuivat oikeaan. Löysin mieheni ja toisen muikkelin anoppini saunasta. Asian paljastuttua puhuimme asiat läpi, menimme parisuhdeterapiaan ja kuukautta myöhemmin tulin raskaaksi. Myöhemmin menimme naimisiin ja syntyi kolme lasta lisää. Kymmenen vuotta myöhemmin kuitenkin erosimme.” Nainen, 37

”Kumppanini suhde paljastui, kun toisen puolen aviomies soitti minulle ja kertoi asiasta. Koko sotkun jälkeen erosimme.” Nainen, 40

”Pettäminen paljastui, kun kilometrin matka autolla hakemaan tupakkia R-kioskilta kestikin pari tuntia. Näin itse, kuinka entinen mieheni pussaili toisen kanssa. Ero tuli.” Nainen, 28

”Entinen kumppanini petti minua monella tapaa, mutta sai itsensä pitkään puhuttua ulos epäilyistäni. Lopulta löysin käytetyn kortsun roskiksesta. Sitäkin hän väitti kaverinsa käyttämäksi: kaveri oli muka käynyt hänen luonaan pettämässä omaa tyttöystäväänsä.” Nainen, 32

* Naisten nimet on muutettu.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla lokakuussa 2019.