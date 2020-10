Me Naiset

Häärää ja hyysää, hoitaa kaiken muidenkin puolesta ja ottaa vastuun pyytämättä, mutta palkintoa ei tipu. Mikäs muukaan se olisi kuin marttyyri?

Kaikki tuntevat marttyyrin. Joskus hän on työkaveri, joskus äiti tai anoppi, sisarus tai taloyhtiön rasittava aktiivijäsen.

Marttyyri päätyy elämään elämäänsä muiden kautta ja kokee, että vain tekemällä kaiken itse hän on olemassa.

– Marttyyrin ongelma on, ettei hän osaa määrittää ja ilmaista tarpeitaan, sanoo sosiaalipsykologi Janne Viljamaa.

Viljamaa kirjoittaa havainnoistaan tuoreessa kirjassaan Minä ja marttyyri, jossa käsitellään läheisriippuvuutta, marttyyriyttä ja uhriutumista. Kirja on jatkoa Viljamaan aiemmille teoksille, joissa on käsitelty narsistisia, aggressiivisia ja addiktoituvia persoonallisuuksia.

Ennen pitkää läheisriippuvuus voi muuntua uuvuttavaksi uhriutumiseksi. Ihminen väsyy suureen taakkansa, muttei toisaalta halua luopua siitä, sillä luopuminen tarkoittaisi identiteetin menetystä.

Marttyyriys ei katso sukupuolta tai ikää, mutta Viljamaan mukaan yllättävän usein uhriutuja on keski-ikäinen tai sitä vanhempi nainen. He ovat oppineet, että ollakseen olemassa heidän on oltava elintärkeitä toisille. Taustalla voi olla heikko itsetunto tai esimerkiksi kouluttamattomuuden jättämä epävarmuus omista oikeuksista ja asemasta.

– Nykyajan kolmekymppiset taas suhtautuvat elämään minä-projektina. He napsivat elämän voileipäpöydästä herkkuja itselleen, eivätkä elä muiden kautta.

Ota konkretia avuksi

Jos marttyyrin kanssa haluaa tulla toimeen, on kommunikoitava selkeästi.

– Aivojen mantelitumake pitää saada pois hälytystilasta. Toista voi katsoa silmiin ja kertoa, että hänen panostaan arvostetaan. Kun ihminen uskoo olevansa turvassa, voidaan varsinainen asia ottaa puheeksi, Viljamaa sanoo.

Marttyyrille on tärkeää kuulla, että hänen apuaan kyllä kaivataan, mutta hänen taakkaansa halutaan keventää.

Myös tilanteen konkretisoiminen voi auttaa: tekikö marttyyri oikeasti yhtään sen enempää kuin kukaan muukaan?

– Asiat voi myös koota selkeästi Exceliin.

Olenko se sittenkin minä?

Mutta voinko myös itse olla marttyyri? Se on mahdollista, jos jatkuvasti jättää asioita sanomatta ja katuu sitä jälkeenpäin, Viljamaa sanoo. Jos jatkuvasti on tunne, että ihmissuhteissa pitäisi saada jotain takaisin, voi olla kyse siitä, ettei itse osaa asettaa rajoja ja vaatia asioita.

Läheisriippuvuuden ja marttyyriyden tunnistaminen kannattaa, sillä lopulta elämä voi valua hukkaan, jos elää aina muita varten ja vielä kiitosta saamatta. Uhriutumalla työntää kauemmas sekä läheisiään että omaa itseään.

– Tutkimusten mukaan kuolinvuoteella ihmiset katuvat eniten asioita, joita ovat jättäneet sanomatta.

Viljamaa korostaa, että luovuus ja elämän mielekkyys riippuvat paljon siitä, kokeeko saavansa itse osallistua ja elää omilla ehdoillaan.

– Jokaisen pitäisi osata tuoda itsensä esille niin, että ego kuitenkin vielä mahtuu rintataskuun. Siten, että pystyy kuuntelemaan muitakin, mutta voi silti rohkeasti tulla omaksi itsekseen.