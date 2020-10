Einin ja puoliso Lars Pajumäen avioliitto on kestänyt yli 30 vuotta. Seitsemän vuoden kriiseistä on aina selvitty. – Ei se onni löydy tuosta vaan, onni pitää itse rakentaa ja nähdä se vaiva.

Laulaja Eini Pajumäelle pitkän liiton resepti on selvä: onnistuakseen se vaatii töitä ja toisen uudelleen löytämiseen kannattaa satsata.

– Ei tämä ole ollut aina ruusuilla tanssimista meilläkään, vaan me olemme todella tehneet töitä liittomme eteen, sanoo Eini, joka on ollut naimisissa Lars Pajumäen kanssa jo yli 30 vuotta. Pari on myös tehnyt töitä yhdessä vuosikausia.

– On tullut vastaan seitsemän vuoden kriisejä. On ollut aikoja, jolloin emme ole juuri koskettaneet ja yhtäkkiä on ollut taas kuumaa.

Luottamus ja toisen kunnioittaminen on Einistä liiton tärkeintä ydintä. Sekä huolenpito itsestä ja toisesta, myös ulkoisesti. Pariskunnan ulkomaanmatkat ovat aina olleet tärkeitä yhteen tuojia.

– Välitämme toistemme mielipiteistä ja olemme kiinnostuneita toisistamme ihmisinä. Näin suhde saa tarvittavaa energiaa ja jaksaa kehittyä ajan saatossa.

Einin mukaan luottamus rakennetaan kovalla työllä, mutta se voi hetkessä kadota.

Hänelle on myös tärkeää, miten toiselle puhutaan.

– Toista ei voi puhutella miten vain tai nolata muiden seurassa. Meille ei ole Larsin kanssa näin käynyt, mutta olemme keskustelleet näistäkin asioista.

Eini kertoi jo suhteen alussa miehelleen, miten toivoo häntä kohdeltavan naisena. Myös äidiksi tultuaan viesti miehelle oli selvä:

– Sanoin että minä olen lapsille äiti, mutta sinulle vaimo ja rakastaja. Kaikilla väreillä: välillä luuttuan lattiaa tukka nutturalla lattiaa takapuoli pystyssä, mutta välillä haluan olla se, joka vietellään ja otetaan.

Eini on nähnyt läheltä paljon eroja ja on sitä mieltä, että ei puoliso vaihtamalla parane. Eri asia toki on, jos on kyse väkivaltaisuudesta tai alkoholismista.

– Ei se onni löydy tuosta vaan, onni pitää itse rakentaa ja nähdä se vaiva.

