Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa mukana olevan Juuditin taustoja ei sarjassa ole juurikaan käsitelty. Nyt hän kertoo, mitä lestadiolaisuus hänelle merkitsee.

Juudit ja Tommi menivät naimisiin kesällä Ensitreffit alttarilla -ohjelmasssa. Heidän suhdettaan on seurattu televisiosta tänä syksynä.­

Osaanko pitää kiinni omista rajoistani intensiivisessä kuvaustilanteessa? Entä osaanko ottaa tarpeeksi omaa aikaa ja tilaa uuden ihmisen kanssa? Näitä kysymyksiä Juudit Hurtig, 29, mietti ennen kuin teki päätöksen osallistua Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan.

Juuditin ei kuitenkaan tarvinnut miettiä näitä asioita yksin. Hän sai tukea paitsi ystäviltään, myös perheeltään. Juudit on kasvanut lestadiolaisperheessä, jossa ei televisiota ollut. Tämä ei silti vaikuttanut siihen, miten perhe suhtautui Juuditin osallistumiseen tv-ohjelmaan.

– Ohjelma oli osalle perheenjäsenistä tuttu, osalle vieras. Mutta perheeni suhtautui siihen avoimesti ja uteliaasti. He ovat myötäeläneet tätä aikaa kanssani, Juudit kertoo.

– Minun oli helppo olla rohkea, koska elämässäni on paljon kantavia asioita. Minua on aina kannustettu kokeilemaan, ja läheisten muodostamat tukiverkot ovat ottaneet vastaan, jos elämässä on tullut mutkia, Juudit sanoo.

Juuditilla on yksi asia, jota hänen olisi kumppanissa vaikea sulattaa: ”Humalahakuinen juominen on asia, jota en kumppaniltani toivoisi.”­

Naisen epätasa-arvoinen asema oli liikaa

Juuditin isä, lestadiolaispiireissä tunnettu entinen puhuja Erkki Hurtig, nähtiin Ensitreffien hääjaksossa, mutta muuten Juuditin taustoja ei ole ohjelmassa käsitelty.

Juudit kertoo lähteneensä liikkeestä. Irtaantuminen tapahtui 21–23-vuotiaana. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hengellinen lestadiolaisuus ei enää kuulu hänen arvomaailmaansa.

– Lestadiolaisuus määritteli elämässäni, mikä on oikein, mikä väärin. Toisin kuin vaikkapa helluntaisuudessa, lestadiolaisuudessa ei tehdä aikuisena selkeää henkilökohtaista uskonratkaisua, vaan tavallaan siihen synnytään. Se on elämäntapa. Enää se ei ole minulle auktoriteetti.

Naisen asema liikkeessä on epätasa-arvoinen mieheen verrattuna. Nainen ei voi esimerkiksi olla puhujana rauhanyhdistyksissä. Juudit myös kokee, että liikkeessä naisella ei ole kehon itsemääräämisoikeutta, koska ehkäisy on lähtökohtaisesti kielletty.

” Se, miten eri rauhanyhdistyksissä on toimittu tai jätetty toimimatta hyväksikäyttötapauksissa, vaikutti lähtööni.”

– Oma lähtöpäätökseni perustui erityisesti naisen asemaan ja oikeuksiin liikkeen ajatusmaailmassa sekä siihen, että en pystynyt millään tavalla allekirjoittamaan eksklusiivista seurakuntaoppia eli sitä, että vain lestadiolaiset pelastuvat.

– Myös se, miten eri rauhanyhdistyksissä on toimittu tai jätetty toimimatta esimerkiksi hyväksikäyttötapauksissa vaikutti lähtööni, Juudit kertoo.

Juuditin mukaan liikkeestä irtaantumisen vaikeus tai helppous on henkilö- ja perhekohtaista. Hänelle itselleen irtaantuminen on ollut rauhallinen ja luonteva prosessi.

– Meidän koko perhe on käynyt ison prosessin läpi. Olen saanut käyttää siihen paljon aikaa, eikä kukaan ole kiirehtinyt minua. Ympärilläni on aina ollut ihmisiä, jotka ovat kulkeneet rinnallani eri vaiheissa ja sellaisia ihmisiä, joiden kanssa olen saanut olla niin kesken tai valmis kuin milloin miltäkin on tuntunut.

Juudit on seitsemänneksi vanhin perheen 12 lapsesta. Suurin osa hänen sisaruksistaan on eronnut liikkeestä.

– Isäni on aina sanonut, että he ovat kasvattaneet äitini kanssa niin viisaita lapsia, että lapset osaavat itse tehdä viisaita valintoja.

” Lestadiolaisuus tulee aina olemaan yksi peili, jonka kautta ymmärrän itseäni.”

Nykyään Juudit suhtautuu lestadiolaisuuteen osana omaa kasvuympäristöään ja kotikulttuuriaan.

– Lestadiolaisuus on kuin suomenruotsalaisuus. En pääse siitä koskaan kokonaan irti, vaikka ei minulla tällaiseen ole tarvetta ollutkaan. Lestadiolaisuus tulee aina olemaan yksi peili, jonka kautta arvioin asioita ja ymmärrän itseäni ja ympäristöäni.

Musiikista kokovartaloelämyksiä

Paras asia ja perintö lestadiolaisuudesta on Juuditin mukaan yhteisöllisyys. Hän uskoo että luottamus elämään on myös perua lestadiolaisuudesta.

– Suuren joukon yhteislaulu on asia, josta saan todennäköisesti kylmiä väreitä koko loppuelämäni ajan.

Kylmiä väreitä Juudit on saanut muustakin musiikista kuin yhteislaulusta. Tosin vasta sen jälkeen, kun irtisanoutui liikkeestä.

Kun hänen ystävänsä kuoli 9. luokalla, lohtua toi No Doubtin Don’t Speak -kappale. Myöhemmin Juudit kuuli toisen ystävänsä mp3-soittimesta biisejä, jotka avasivat täysin uuden maailman.

– Ultra Bran Lähettäkää minulle kirjoja, Fools Gardenin Lemon Tree, Ozzy Osbournen Dreamer ovat olleet minulle merkityksellisiä kappaleita. Mutta tuohon aikaan musiikki aiheutti vielä ristiriitaisia tunteita. Toisaalta koin huonoa omatuntoa, toisaalta vaikutuin siitä, Juudit kertoo.

Erityisen elämyksellinen oli Jätkäjätkien keikka vuonna 2013. Se oli Juuditin ensimmäinen livekeikka ikinä.

– Se oli kokovartalokokemus.

Musiikin löytäminen on ollut Juuditille iso asia, koska hänen lapsuudessaan autoradio suljettiin, jos sieltä tuli poppia, iskelmää, rokkia tai jazzia. Vain hengellistä, klassista ja isänmaallista musiikkia oli sopivaa kuunnella.

– Musiikki, elokuvien katsominen tai vaikkapa teatteri olivat sellaisia asioita, joita ei vain ollut olemassa. Eikä tätä lapsena kyseenalaistanut.

Esimerkiksi kielletyn musiikin kuuleminen saattoi aiheuttaa fyysistä pahaa oloa, koska omatunto alkoi kolkuttaa.

– Minun on pitänyt kysyä monessa asiassa, mikä minusta itsestäni on hyvää elämää ja miettiä, mitä itse ajattelen. On pitänyt antaa itselleen lupa tähän.

Juudit ei saa puhua Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta, sillä kausi on vielä kesken. Hänen ja Tommin suhteen jatko selviää joulukuussa esitettävässä päätösjaksossa.­

Lyhyt romanttinen historia

Ensitreffit-ohjelmassa Juuditin puolisoksi valittiin Tommi, 36. Katsojat näkivät heti hääjaksossa, että paria yhdisti ainakin kolme asiaa: holittomuus, sähköpyöräinnostus ja se, ettei kumpikaan tykkää oliiveista.

Ennen ohjelmaa Juuditilla on ollut joitain ihastuksia ja seurustelusuhteita.

– Romanttinen ihmissuhdehistoriani on aika lyhyt. Ihastuksissa ja seurustelusuhteissa on aina ollut joko maantieteellistä etäisyyyttä tai muita elämäntilannemutkia. En ole esimerkiksi koskaan asunut kumppanin kanssa yhdessä tai edes samalla paikkakunnalla.

” Kävi ohjelmassa miten tahansa, olen saanut valtavasti.”

Juudit ei ole varsinaisesti etsinyt elämässään kumppania. Hän kertoo kuitenkin olleensa avoin sille, että kohtaisi ihmisen, joka rikastuttaisi hänen elämäänsä.

Entä miksi Juudit ylipäätänsä halusi mukaan ohjelmaan?

– Omien läheisten tuen lisäksi oli helppo luottaa siihen, että ohjelmassa todella halutaan osallistujille hyvää ja ollaan heidän puolellaan kaikissa tilanteissa. Jo ennen häitä ajattelin saaneeni itse prosessista niin paljon, että kävi ohjelmassa miten tahansa, olen saanut valtavasti.

– Itseen tutustuminen on loputtoman antoisaa. Siitä saa eväitä kaikenlaisiin ihmissuhteisiin ja elämäntilanteisiin.