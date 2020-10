Mercedes Bentsona tunnettu taiteilija Linda-Maria Roine tutustui isäänsä vasta aikuisiällä. – Annoin miesten kävellä ylitseni ja jouduin vaarallisiin tilanteisiin etsiessäni itselleni pakkomielteisesti isää.

Taiteilija Linda-Maria Roine, 27, on syyttänyt isäänsä ja isättömyyden kokemustaan monista elämänsä vastoinkäymisistä, kaltoinkohteluista ja vääryyksistä. Hän on kertonut siitä terapiassa, läheisilleen ja julkisesti. Joissakin tilanteissa Linda-Maria on sanonut, ettei hänellä ole isää lainkaan. Niin paljon hän välillä vihasi isäänsä.

– Olen tuntenut ihan hirveän määrän vihaa ja katkeruutta siitä, että jollain toisella tytöllä on hyvä isäsuhde, mutta minulla ei, räppäri Mercedes Bentsona tunnettu Linda-Maria sanoo nyt Me Naisten haastattelussa.

– Olen antanut miesten kävellä ylitseni ja joutunut vaarallisiin tilanteisiin, kun olen pakkomielteisesti etsinyt itselleni isää ja isän hyväksyntää.

Siksi Linda-Marian uusi kirja, Totuus ja tunnustus, yllättää: isä on löytynyt ja vastannut Linda-Marian kutsuun.

”Ajattelin ensin, etten koskaan tule kertomaan maailmalle. Miksi muiden tarvitsisi tietää jostakin, mikä kuuluu vaan meille? Mutta minä haluan maailman tietävän totuuden. Totuuden siitä, etten ole enää isätön.”

Häpeä vaihtuu ylpeydeksi

Linda-Maria etsi isän käsiinsä, koska oli kyllästynyt jännittämään, törmäisikö tähän kadulla tai kuulisiko isästä jotain kamalaa.

– Halusin myös selittää, miksi olin ollut niin mielettömän vihainen.

Tällä kertaa yhteys syntyi: isä oli raitistunut ja valmis tapaamiseen. Tyttären ovelle ilmestyi mies, joka näytti ikääntyneeltä versiolta lapsuuden muistikuvien miehestä.

– En ollut varautunut siihen, että tilanne menisikin hyvin. Tai että hän ottaisi vastuun virheistään, Linda-Maria kertoo kohtaamisesta.

Linda-Maria ehti tutustua isäänsä melkein puolen vuoden ajan. Ihmisestä, jota oli niin monesti vihannut, löytyikin niin paljon yhteistä.

” Olen tyyppi, jolla on isä.

Kesällä isä menehtyi äkillisesti. Tytär on kiitollinen, että uskalsi tehdä siirtonsa.

– Tiedän, että tällä kertaa lähtö ei ollut minun syytäni.

– Yhtä lailla isä olisi saattanut mennä hautaan siinä luulossa, että vihaan häntä ikuisesti.

”Sain kuulla sinulta juuri kaiken sen, mitä minun oli tarkoitus kuulla. Viimeistä lausetta, jonka sanoit minulle maan päällä, eivät kaikki saa koskaan kuulla vanhemmiltaan. Vaikka jokaisen pitäisi.”

Yhteinen aika oli lopulta lyhyt, mutta paljon ehti muuttua. Ehkä eniten Linda-Maria.

– Nyt olen enemmän kokonainen. Olen tyyppi, jolla on isä. Myös parisuhteeni on muuttunut terveemmäksi, kun en enää etsi siitä vääränlaista vanhemman rakkautta.

Häpeä isästä on vaihtunut ylpeydeksi. Linda-Maria on koonnut seinälleen taulun isänsä itämaisissa kamppailulajeissa saavuttamista kunniakirjoista.

– Ne ovat muistuttamassa, etten ole luuserin tytär.

Kursiivissa olevat lainaukset ovat Linda-Maria Roineen eli Mercedes Bentson kirjasta Totuus ja tunnustus, Johnny Kniga. Linda-Maria luki tekstin isänsä muistotilaisuudessa syksyllä.

Mitkä olivat Linda-Marian ensimmäiset sanat isälleen? Millaista on menettää vanhempi uudelleen? Miten katkeruudesta toipuu? Linda-Maria Roineen koko haastattelu ilmestyy Me Naisten numerossa 43/2020 keskiviikkona 21.10.