Mona, 28, on saanut Tinderissä jopa tappouhkauksia, koska on transsukupuolinen – kertoo nyt, millaista on deittailla transnaisena

Mona Bling sanoo, että valtaosa deittikumppaneista suhtautuu transnaiseuteen kielteisesti. Hänen Tinder-profiiliaan on ilmiannettu perusteetta, ja rankimmillaan häntä on uhkailtu väkivallalla.

Aiemmin Monan Tinder-profiilia ilmiannettiin, koska hän on transsukupuolinen: ”Ilmiantajien käsityksen mukaan en ole sitä, mitä olen, eli nainen. Se on ihan puhdasta transfobiaa ja kiusaamista.”­

Takana oli kolmet onnistuneet treffit ja kaikki vaikutti lupaavalta. Kaksikko tuli hyvin juttuun, ja molemmat halusivat suhteelta samoja asioita. Mies ihaili Mona Blingin älyä ja kauneutta. Kertoi, että näki yhteisen tulevaisuuden hänen kanssaan.

Mona mietti, voisiko tässä viimein olla se ihminen, jonka kanssa kanssa orastava ihastus kehittyisi kestäväksi parisuhteeksi.

Kun hän kertoi miehelle olevansa transsukupuolinen, kaikki muuttui. Sama mies, joka oli vasta ylistänyt Monaa ihanaksi, ei ollutkaan enää kiinnostunut yhteisestä elämästä.

Kuvio on toistunut koko Monan deittihistorian ajan. Miehet ovat sanoneet monta kertaa, että Mona on kaunis, älykäs ja viehättävä.

– Samat tyypit ovat sanoneet myöhemmin esimerkiksi, että transnaiset eivät ole heidän mielestään viehättäviä, tai että he eivät ikinä näkisi itseään transnaisen kanssa, Mona kertoo.

– On tosi ristiriitaista, että negatiiviset reaktiot ulkonäöstäni, olemuksestani ja minuudestani tulivat vasta sen jälkeen, kun kerroin taustastani. Sitä ennen minuun suhtauduttiin kuin keneen tahansa muuhunkin nuoreen naiseen.

Tappouhkauksia Tinderissä

Toimittaja ja LGBTQ-vaikuttaja Mona Bling, 28, on ollut sinkku kolme ja puoli vuotta. Sinä aikana hän on etsinyt kumppania sekä elävässä elämässä että Tinderin ja muiden deittisovellusten kautta.

Potentiaalisten kumppanien yhtäkkiset mielenmuutokset ovat satuttaneet syvältä.

– Deittailu ei ole kellekään helppoa, mutta syrjittyyn ja marginalisoituun vähemmistöön kuuluminen tekee siitä entistä vaikeampaa. Ihminen hakee ja tarvitsee hyväksyntää, jotta tuntee itsensä halutuksi ja kaikin tavoin hyväksi. On ollut todella vaikeaa navigoida deittiviidakossa, kun monilla ihmisillä on täysin vääristynyt kuva siitä, mitä transsukupuolisuus ylipäätään on. Olemme ihan normaaleja ihmisiä, mutta samaan aikaan kaikki keskenämme hyvin erilaisia, Mona sanoo.

– Negatiiviset kokemukset ovat vahvistaneet kokemusta siitä, että transsukupuolisuuteni olisi ongelma, vaikka oikeasti ongelma on asenteet ja yhteiskunnan transfobia.

Monan kokemuksen mukaan deittailumaailmassa on tosin viimeisen parin vuoden aikana tapahtunut ”mieletön muutos” parempaan päin siinä, miten transsukupuolisiin suhtaudutaan. Hän kertoo, että kun hän muutama vuosi sitten aloitti taas deittailun viimeisimmän pitkän parisuhteensa jälkeen, häntä uhkailtiin deittisovelluksissa väkivallalla ja tappamisella yhtenään.

Kun Monalta kysyy, onko hän koskaan ilmoittanut saamistaan uhkauksista poliisille, muuten sanavalmis nainen häkeltyy ja etsii hetken sanoja. Sitten hän ihmettelee ääneen, miksei ole tehnyt mitään.

– Olen kai syyttänyt itseäni niistä tilanteista niin paljon.

Viime vuosien aikana Mona on oppinut vähitellen arvostamaan itseään. Hän on läpikäynyt kokemuksiaan ystäviensä kanssa ja psykoterapiassa.

– Aiemmin vähän häpesin transmenneisyyttäni, koska niin moni sanoi, että se on kuvottavaa ja väärin. Transsukupuolisuuteen liittyi niin iso stigma, että koin, että se piti piilottaa. Kun sain itsevarmuutta ja hyväksyin menneisyyteni, oloni helpotti tosi paljon.

Sittemmin tappouhkaukset ovat loppuneet ja solvaaminen vähentynyt. Monan mielestä ilmapiirin paraneminen on kasvaneen ymmärryksen ansiota.

– Deittailu olisi paljon helpompaa, jos ihmiset tajuaisivat, mitä transsukupuolisuus on. Se ei ole mielisairaus tai hetken huumassa keksitty oikku, vaan itse olen esimerkiksi tuntenut koko elämäni olevani nainen. Sukupuolenkorjausprosessini on ollut ohi jo vuosia, ja vaikka vaikeuksia on ollutkin, ovat nämä olleet elämäni parhaita vuosia.

Ei mikään seksiobjekti

Mona arvioi, että kaikista deiteistä, joille hän on kertonut historiastaan, vain viidennes on suhtautunut asiaan jokseenkin positiivisesti. Tavallisin reaktio on kuitenkin ollut ”yleinen järkytys”. Tapailu on monesti loppunut siihen. Mona ei itsekään ole halunnut jatkaa treffailua, jos mies on osoittaunut hyvin kapeakatseiseksi.

Mona kertoo, että heteromiehet ovat myös kyseenalaistaneet omaa seksuaalista suuntautumistaan.

– He ovat ihmetelleet ääneen minun seurassani, miten voivat viehättyä minusta, kun tykkäävät naisista. Olen vain miettinyt, että idiootti: minä olen nainen.

Mona sanoo, että vaikka päässä pyörisi millaisia ajatuksia tahansa, toista ei pitäisi alkaa sukupuolittamaan väärin.

– Absurdein ja tragikoomisin kommentti, jonka olen saanut, on: ”sori, en voi jatkaa juttua, koska en tykkää miehistä”. Olen kuullut sen useasti, ja se jaksaa aina ihmetyttää yhtä paljon.

Yleinen reaktio on myös, että aiempi kiinnostus vakavaan parisuhteeseen loppuu kuin seinään, mutta mies ilmoittaa, että on aina halunnut kokeilla seksiä transnaisen kanssa.

– On tosi satuttavaa, kun kohdellaan kuin seksiobjektia. Että kehoni kiinnostaa, mutta persoonani ei.

Mona puhuu niin kutsutuista chasereista. Chaserit ovat heteromiehiä, jotka haluavat transnaisilta pelkkää seksiä. He myös haluavat pitää seksikokemuksen visusti salassa.

– Transnaiset ovat todella yliseksualisoituja suurelta osin pornon takia. Porno on monille ensimmäinen tai jopa ainoa kosketus transihmisiin, Mona selittää.

– En tiedä, mitä chaserit tarkalleen kelaavat, mutta kai jotain sellaista, että transnaiset haluavat vain seksiä ja ovat jostain syystä huonoja seurustelukumppaneita.

Mona on kuullut paljon kommentteja, joiden mukaan hänestä ei saa hyvää tyttöystävää, mutta seksilelun kyllä. Sen seurauksena hän on alkanut itsekin miettiä, eikö ansaitse muuta.

– Pitkään kuvittelinkin niin, mutta nykyään tiedän paremmin. Tiedän, että ansaitsen olla onnellinen ja rakastettu.

Monaa on uhkailtu väkivallalla lähinnä Tinderissä, mutta pariin otteeseen myös treffikumppanit ovat uhkailleet häntä.

– Näiden uhkailijoiden asenne on ollut, että huijannut heitä jollain tapaa, koska en kertonut heti olevani trans.

Murskattuja unelmia

Väkivallalla pelottelu on suurin syy siihen, miksi Mona ei pitkään halunnut kertoa miehelle transsukupuolisuudestaan ennen kuin oli käynyt tämän kanssa pareilla treffeillä. Se antoi mahdollisuuden tunnustella, millainen ihminen on kyseessä: ovatko toisen arvot sellaiset, että hänen voisi odottaa suhtautuvan asiaan jollain tasolla myönteisesti? Ja vaikuttaako suhteella muuten olevan tulevaisuutta?

– Jos vastaus jompaankumpaan oli ei, oli parempi lopettaa treffailu.

Väkivallan uhkan takia Mona on myös useimmiten kertonut historiastaan viestitse, ei kasvotusten.

– En ole halunnut laittaa itseäni sellaiseen tilanteeseen, jossa joku kävisi päälleni ihan fyysisesti.

Tapaan on kaksi muutakin syytä. Ensinnäkin Mona on halunnut, että häneen on tutustuttu omana itsenään. Osa deittikumppaneista onkin kertonut hänelle, että oli hyvä, ettei asia tullut aiemmin esille. Tällöin he eivät olisi välttämättä edes lähteneet treffeille. Sen sijaan he olivat tutustuneet Monaan ilman ennakkoluuloja ja tajunneet alkujärkytyksen jälkeen, että hän on edelleen sama ihminen.

Ja se kolmas syy? Kasvotusten kertominen on yksinkertaisesti musertava kokemus. Kokeiltuaan sitä pari kertaa, Mona päätti toimia jatkossa toisin.

– Kun näkee toisen ihmisen silmistä, miten hänen koko arvostuksensa minua kohtaan vain kuolee, se on jotain niin hirveää, etten enää ikinä halua kokea sitä. Tuntui siltä kuin orastava unelma parisuhteesta oltaisiin paiskattu lattialle, ja se olisi hajonnut tuhansiksi palasiksi.

Pakko olla avoin

Kun Mona muutama vuosi sitten aloitteli deittailua, hän ei kertonut Tinder-profiilissaan olevansa trans. Hän kyllä kokeili kertomista joitakin kertoja, mutta profiili ilmiannettiin sen vuoksi monesti, ja se oli aika ajoin jäädytettynä jopa kuukauden kerrallaan.

– Ilmiantajien käsityksen mukaan en ole sitä, mitä olen, eli nainen. Se on ihan puhdasta transfobiaa ja kiusaamista.

Siksi Mona koki aiemmin paremmaksi jättää tiedon pois profiilistaan. Toistuvat pettymykset muutaman tapaamiskerran jälkeen kuitenkin aiheuttivat sen, että hän päätti vajaa vuosi sitten kirjata transsukupuolisuuden jälleen deittiprofiiliinsa.

Enää viime aikoina avoimuudesta ei ole Monan mielestä ollut samaan tapaan haittaa kuin aiemmin. Deittailu on itse asiassa sujunut yllättävänkin hyvin. Oman osansa muutokseen on tehnyt se, että Mona valitsee deittikumppaninsa entistä tarkemmin. Nyt hän kannustaa myös muita avoimuuteen, vaikka ymmärtääkin, että jokaisen tilanne on erilainen.

Monalla on takana myös hyviä deittailusuhteita ja pitkiä parisuhteita.­

Kuka tahansa ei kelpaa

Deittailuhistoriaan on onneksi mahtunut myös hyviä kokemuksia. Kerran Mona tapasi baarissa mukavan miehen, jonka kanssa he päättivät tavata uudelleen.

Kun Mona sitten toisella tapaamiskerralla kertoi olevansa trans, mies oli alkuun yllättynyt, mutta ei nähnyt asiaa esteenä. He tapailivat muutaman kuukauden ajan, kunnes suhde päättyi muista syistä. He ovat edelleen hyviä ystäviä.

Samoin on käynyt useamminkin.

” En ole suostunut ottamaan ensimmäistä miestä, joka hyväksyy transtaustani. Myös muilla asioilla on väliä.

Mona huomauttaa, että hänellä olisi ollut mahdollisuuksia parisuhteeseen, mutta hän ei ole halunnut seurustella vain seurustelun takia.

– Seulani on kova, enkä ole suostunut ottamaan ensimmäistä miestä, joka hyväksyy transtaustani. Myös muilla asioilla on väliä.

Mona kokee, ettei alkavien suhteiden kariutuminen tunnu yhtä pahalta, jos se johtuu jostain muusta kuin hänen transsukupuolisuudestaan.

– Minua olisi sattunut paljon vähemmän, jos minulle olisi sanottu, ettei meillä klikkaa tai minä en ihmisenä viehätä.