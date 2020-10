Me Naiset

Sinkkuus on asia, jota milleniaalit puivat nyt terapiassa – sinkkusyyllistäminen piinaa erityisesti nuoria naisia ja se on ongelma, sanoo asiantuntija

Suomessa on noin miljoona yksineläjää, mutta siitä huolimatta sinkkuutta problematisoidaan yhteiskunnassa. – Se antaa monelle sinkulle kuvan, että pariutuminen on pakko, psykoterapeutti Emilia Kujala sanoo.

Ahdistaa, surettaa tai jopa pelottaa. Ai mikä? No sinkkuilu.

Vaikka sinkkuus mielletään ihanaksi vapauden ajaksi, toisia sen aiheuttama yksinäisyyden tunne voi jäytää niin, että sen takia hakeudutaan terapeutin juttusille.

Psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Emilia Kujala tunnistaa ilmiön vastaanotollaan. Sinkkuus on asia, mikä puhututtaa monia milleniaaleja.

– Siitä puhutaan erityisesti silloin, jos ympärillä pariudutaan ja hankitaan lapsia, ja itse on elämässä sellaisessa kohtaa, että yksinoloa on takana jo pitkän aikaa, Kujala sanoo.

Sinkkuahdistus liittyy Kujalan mukaan narratiiviin, eli siihen tarinaan, mitä meille kerrotaan monin eri tavoin mediassa, kuten elokuvissa, kirjallisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Elämän pitäisi mennä tietyn kaavan mukaan.

– Kaikkialla näkyy konservatiivinen ajattelu siitä, että pariutumisen kuuluu tapahtua tietyssä iässä.

Sinkun hyvinvoinnin kannalta on keskeistä se, toivooko parisuhdetta vai ei. Jos toivoo, eikä saa sitä, se voi vaikuttaa merkittävästi elämän laatuun.

Nuorten naisten taakka?

Sinkkuahdistus koskettaa molempia sukupuolia, mutta naiset tuovat terapiassa asiaa herkemmin esiin. Yksi keskeinen syy nuoren naisten ahdistumiselle on se, että he saavat osakseen paljon syyllistämistä, jos kumppania ei ole jostain syystä ole.

– Miksi ura laitetaan edelle tai miksi ollaan niin nirsoja, ettei kukaan kelpaa? Sanotaan, että menkää maalle, siellä niitä miehiä on, Kujala kuvailee.

Vaikka parisuhde ei edes olisi ajankohtaista, syyllistämistä voi silti kokea.

Kujalan mukaan on huolestuttavaa, että yksin elämistä problematisoidaan yhteiskunnassa. Se antaa monelle sinkulle kuvan, että pariutuminen on pakko. Se voi johtaa siihen, että yksin oleva kokee olevansa viallinen.

– Meille on myyty se ajatus, että riittämättömyyden kokemus on ongelma ja vika on meissä.

Pariutuminen ei ole lainkaan niin mustavalkoinen asia, Kujala muistuttaa. Yksi selitys yksin olemiselle voi olla, että ihmisellä on vaikea muodostaa ihmissuhdetta, mutta syitä on monia muitakin.

Tietyssä iässä moni ei halua lähteä kepeisiin ihmissuhteisiin, vaan suhdetta oikeasti punnitaan. Tai sitten tarpeeksi kiinnostavaa ihmistä ei ole vain tullut kohdalle, muut elämän asiat ovat menneet edelle.

Yksin elämisestä tulee helposti osa identiteettiä, mikä myös nostaa kynnystä seurustella.

Miljoona, miljoona sinkkua

Mutta mikä on asiantuntijan viesti sinkulle, jota oma suhdestatus ahdistaa?

– Itseään kohtaa kannattaa olla myötätuntoinen. Se on myös tunnistettava, että sinkkuus ei tee kenestäkään viallista tai muista erillistä ihmistä, Kujala sanoo.

Vaikka on yksineläjä, ei suinkaan ole yksin: samassa veneessä seilaa noin miljoona muuta suomalaista.

– Moni muu on kokenut näin ja kokevat tälläkin hetkellä. Samassa elämäntilanteessa olevaan seuraan kannattaa jopa hakeutua. Siitä voi saada voimaa ja oppia paljon.