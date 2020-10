Itsellinen äitiys oli oikea vaihtoehto Emma Räkköläiselle, joka oli aina toivonut lasta.

Kun viiden vuoden parisuhde päättyi, 28-vuotias Emma Räkköläinen teki elämänsä suurimman päätöksen. Kuukauden kuluttua erosta hän varasi ensimmäisen aikansa lapsettomuusklinikalle.

Emma oli halunnut äidiksi niin kauan kuin muisti. Se tuntui luontevammalta kuin mikään muu asia maailmassa. Poikaystävä sen sijaan epäröi. Hänellä oli aiemmasta suhteesta jo tytär.

– Olimme puhuneet yhdessä kyllä lapsista, mutta hän oli aina sanonut, että ei vielä, katsotaan, Emma kertoo.

Loppuvuodesta 2018 Emma ilmoitti, että haluaa lopultakin vastauksia. Poikaystävä lupasi miettiä, ja vuoden 2019 alussa hän kertoi päätöksensä: hän ei haluaisi enää lisää lapsia. Ei Emman, eikä kenenkään muun kanssa.

Pari keskusteli vaihtoehdoista rauhallisesti ja päätyi pian eroamaan.

Kuitit ovat vielä laskematta

– Mietin kyllä, että olisihan niitä halvempiakin tapoja hankkia lapsi, Emma naurahtaa.

– Etsiä joku yhden yön juttu baarista tai sitten joku tuttu, joka olisi suostunut lapsen tekemään. Mutta koin, että ne jotenkin riitelivät omien ajatusteni kanssa.

Eron jälkeen Emma ryhtyi tutkimaan, mitä mahdollisuuksia äidiksi haluavalle sinkkunaiselle on tarjolla. Inseminaatio tuntemattoman lahjoittajan siittiösoluilla kuulosti sopivalta.

Yksi erä siittiöitä maksaa 500 euroa. Emma osti heti kerralla kolme erää, siltä varalta, että joutuisi yrittämään useammin.

Kuluja projektista kertyi muutenkin.

– Kaikki kuitit ovat tuolla tallessa, mutta vielä en ole uskaltanut laskea, paljonko niistä yhteensä tulee. Uskoisin, että summa on noin 4000 euroa.

Rahaa vaadittiin paitsi itse siittiöihin ja hoitoihin, myös alussa vaadittaviin tutkimuksiin. Itselliseksi äidiksi haluavan on käytävä aloitustapaamisissa, psykologin haastatteluissa, erilaisissa verikokeissa ja ultraäänitutkimuksissa.

Vuoden 2019 lopusta itsellisille äideille on tarjottu inseminaatiohoitoja Suomessa myös julkisen terveydenhuollon puolella. Emma tiesi tulevasta mahdollisuudesta, mutta ei halunnut odottaa muutoksen voimaantuloa vaan päätti toimia heti ja maksaa kulut itse.

Perhe luotti pärjäämiseen

Apua tarjosivat myös omat vanhemmat.

– Heti eron jälkeen juttelin heidän kanssaan ja kerroin varovaisesti, että tällaisiakin ratkaisuja voi tehdä, Emma sanoo.

– Ikään kuin kokeilin kepillä jäätä ja katsoin, miten he reagoisivat.

Vanhemmat olivat heti kannustavia. Heidän mielestään Emma oli vastuullinen ja sopisi äidiksi loistavasti. He halusivat osallistua kuluihin ja lupasivat olla tukena prosessin eri vaiheissa.

Kesäkuussa 2019 Emmalle tehtiin ensimmäinen inseminaatio. Se ei tuottanut tulosta, ja seuraava tehtiin heinäkuussa.

Toisella yrityksellä onnisti ja Emma tuli raskaaksi. Erosta oli tuolloin kulunut puoli vuotta.

” En halunnut, että lapsia alettaisiin tehdä heti tuoreen suhteen alussa

Emma ei halunnut eron jälkeen alkaa etsiä uutta kumppania, jonka kanssa lapsihaaveen voisi toteuttaa.

– En halunnut, että lapsia alettaisiin tehdä heti tuoreen suhteen alussa, hän sanoo.

Hän luotti pärjäävänsä itsekseenkin. Tukiverkko oli vahva. Jopa entinen poikaystävä tuki häntä päätöksessä.

Vaikean alkuraskauden jälkeen asiat tasoittuivat, ja viime keväänä Emma synnytti Aatos-pojan.

Perhe voi vielä kasvaa

Aatos on nyt puolivuotias. Hän on nauravainen ja temperamenttinen, Emma kuvailee. Helpolla ei ole päästy, sillä Aatoksella on maitoallergia ja nukkuminen on ollut huonoa.

– On öitä, joina olen nukkunut maksimissaan puoli tuntia, Emma sanoo.

– Kyllä väsymys tekee sen, että välillä kuuntelen toisia vanhempia, jotka valittelevat nukkuneensa vaikka vain neljä tuntia. Tiedän, että valitsin tämän itse, mutta kyllä se joskus suoraan sanottuna harmittaa, ettei ole toista aikuista jakamassa taakkaa.

” Kysyttäessä sanon vain, etten tiedä, kuka Aatoksen isä on

Parisuhdetta Emma ei ehdi vielä ajatella, mutta senkin aika koittanee tulevaisuudessa.

Vaikkei kumppania lähivuosina löytyisikään, voi Aatos silti saada vielä sisaruksia. Emman ostamista siittiöeristä on vielä yksi käyttämättä, ja se odottaa mahdollista käyttöä klinikalla.

Tällä hetkellä perhe on kuitenkin kaksihenkinen, eikä Emma koe tarpeelliseksi piilotella asiaa.

– Olen päättänyt puhua tästä avoimesti, sillä olisin itsekin kaivannut enemmän käytännön kokemuksia ja tietoa, kun suunnittelin itselliseksi äidiksi ryhtymistä, Emma selittää.

– Kysyttäessä sanon vain, etten tiedä, kuka Aatoksen isä on.

Emma ei koskaan voi itse selvittää Aatoksen biologisen isän henkilöllisyyttä. Tieto luovutetaan ainoastaan lapselle itselleen, kun tämä on täysi-ikäinen.

Päätös tuntuu oikealta

Väsymyksestä huolimatta Emma on tyytyväinen ratkaisuunsa ja sanoo, ettei muuttaisi tilanteessaan mitään. Hänen vanhempansa auttavat Aatoksen hoidossa viikoittain niin, että Emmalla on pari tuntia aikaa nukkua ja olla itsekseen, ja silloin tällöin hän saa yhden kokonaisen yön hengähdystaukoa.

Entisen poikaystävän kanssa välit ovat lämpimät. Tämäkin on lupauksensa mukaisesti ollut tukena.

– Joskus olemme harmitelleet, että asioiden piti mennä näin. Mutta en minä toivo, että olisin esimerkiksi sittenkin saanut hänet suostumaan lapsen hankintaan. Olen onnellinen juuri näin.