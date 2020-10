Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

Lapsuus

”Menetysten varjot ovat pitkiä”

”Äitini Marja (Korhonen) jäi lapsena orvoksi. Hänen pikkusiskonsa Heidi kuoli tuberkuloosiin 28-vuotiaana. Kuolema asusteli meidän perheessä jotenkin näkymättömästi, vaikka meitä ei koskaan kielletty puhumasta kuolemasta, päinvastoin. Isot menetykset vaikuttivat koko perheeseen.

Isoveljeni Jarkko kuoli 21-vuotiaana jouduttuaan liikenneonnettomuuteen. Minä olin silloin 14. Jarkko oli mielettömän temperamenttinen ja hauska, voimallinen hahmo ja ihana veli. Jarkko saattoi nauraa niin, että kaatui. Muistan hänestä myös huumeongelmat ja isot yhteenotot isän kanssa. Muistan, miten pelkäsin niitä riitoja.

1960-luvun alussa. ”Vauhtitiellä Eläintarhan ajoja katsomassa.”­

Oli surullista, miten ikäviä teitä Jarkko kulki. Onnellista oli, että hän pääsi niistä irti. Jooga ja kasvisravinto tulivat hänen elämäänsä, ja hän perusti yhdessä Turo-veljen kanssa luontaistuotekaupan Hietalahden halliin.

En juuri usko tällaisiin asioihin, mutta elämänviiva Jarkon kädessä oli jotenkin hirveän lyhyt, katkesikin, mutta jatkui sitten vielä pätkän. Viimeinen jakso ennen onnettomuutta oli hänelle varmaankin hyvää ja onnellista aikaa.

Jarkon kuoleman jälkeen vanhempani turvautuivat yliluonnolliseen. Kävimme meedion luona ja monissa tilaisuuksissa, joissa erilaiset selvänäkijät niin sanotusti ottivat yhteyttä kuolleisiin. Surussa sellaiseen haluaa uskoa. Se oli yksi tapa surra, yritys pitää kiinni elämän jatkuvuudesta. Olisi niin ihanaa, että Jarkko olisi vielä täällä.”

Vuosi 1969. ”Nuorena balettikoululaisena.”­

Nuoruus

”Mitä rakastaa, sitä suojelee”

”Vanhemmat suojelivat minua liiankin kanssa. He eivät aina ihan tienneet, millaista elämää Olarin ja Tapiolan metsissä elin. Välillä jäin valehtelusta kiinni. Ostin viiniä väärennetyillä papereilla ja olin jengissä, missä ei olisi pitänyt olla.

Jarkon uurnanlaskupäivänä järjestin itseni poliisiautoon. Heikintorilla oli jokin tappelu, ja menin poliiseille väkyttämään jotain – minä, 14-vuotias tyttö! Oikein kerjäsin sinne poliisiautoon. Poliisi tajusi, kenen tytär olen. Hän kysyi, että mitä luulet, miten isä-Helge (Herala) suhtautuisi siihen, että olet täällä. Kova minäni mureni saman tien.

En ymmärrä, miksi vanhemmat eivät pakottaneet minua Jarkon uurnanlaskuun. Minulle ei kerrottu edes siitä, kun he menivät Turo-veljen kanssa katsomaan Jarkkoa ruumishuoneelle. Minua suojeltiin. Se oli vähän hullua. On paljon, mitä en niiltä vuosilta muista.

Noin 16-vuotiaana. ”Äidin kanssa näyttelijöiden kesäkodilla Savonlinnan Suvirannassa. Vietimme usein kesää siellä.”­

Lähdin kotoa vasta 23-vuotiaana, enkä oikein koskaan elänyt varsinaista opiskelijaelämää. Äidin mukaan heillä ei ollut rahaa ostaa minulle asuntoa. Ja minä uskoin. Olisin tietysti voinut hakea opiskelija-asuntoa. Miten olen voinut olla niin sokea? Toki minäkin biletin, enkä ollut aina yhdeksältä kotona.

Äiti yritti tiedostamattaan pitää kiinni meistä elossaolevista lapsista. Ymmärrän sen kauhean hyvin, vaikka silloin se raivostutti. Arvostan hirveästi äitiä ja sitä, miten hän kuitenkin selvisi elämästä. Ja että hän ylipäätään jaksoi elää.

Olen viime vuosina tajunnut, että Jarkon kuolemasta jäi minuun jonkinlainen syyllisyys. Ettei ole ihan oikeus iloita elämästä. Vaikka lapsuudenkodissani naurettiin ja näytettiin muutenkin tunteita, jotakin kuoleman läsnäolo muutti. Minulla on taipumusta pessimismiin ja murehtimiseen. Liioittelen ja pelkään, että käy huonosti. Siinä ei ole mitään muuta hyvää kuin se, että voi yllättyä positiivisesti.”

Työ

”Aina ei pidä uskoa auktoriteetteja”

”Nuoruuteni oli täynnä teatteria. Kyseenalaistin sen vasta Teatterikorkeakoulussa (Jouko) Turkan myötä. Hän tykkäsi vanhemmistani, vaikka ei näyttelijöiden lapsista välittänytkään. Jouduin silmätikuksi. Yhtenä päivänä hän sanoi, että sinun pitäisi näytellä kuin Marja, älyn kautta ja ajatellen, toisena päivänä piti olla yhtä nopearytminen kuin Hege. Olin ihmeissäni, että miten tässä pitäisi olla. Kuka minä oikein olen? Uskoin silloin auktoriteetteja liiankin paljon. Pitäisi ymmärtää, ketä kannattaa uskoa ja missä tilanteessa.

Voisi ajatella kauniisti, että Turkka tarkoitti hyvää ja halusi ihmisen vain näyttelevän hyvin, mutta pelko ja kohtuuttomuus jäivät siitä ajasta päällimmäisiksi. Hänen menetelmänsä ei ollut oikein. Se oli hirveää kiusaamista.

Turkassa oli silti hyviäkin asioita. Hän opetti, ettei aina pidä tyytyä itsestäänselvimpään ja helpoimpaan ratkaisuun eikä uskoa, mitä repliikeissä sanotaan. Iloisen repliikin takana voi olla iso kasa surua.

Oli ihanaa valmistua ja päästä töihin. Ensimmäisessä työpaikassani Lahden kaupunginteatterissa noudatin Turkan oppeja. Tuntui, että olin aina vain kauempana itsestäni. Olin jotain, miksi minut määritettiin. Minun piti löytää itseni.”

Rakkaus

”Rakastuminen ei seuraa sääntöjä”

”Tutustuimme Sepon (Maijala) kanssa, kun hän tuli Samppalinnan kesäteatteriin näyttelemään Nummisuutareiden Eskoa. Koin Sepon ylimielisenä, vaikka varmasti hän oli vain epävarma. Seppo edusti minulle aluksi sellaista perinteistä maskuliinisuutta, jota en voi sietää. Minuun ei mitenkään osu, jos miehet tehostavat miehisyyttään. Luulen, että hän itse oli jännittynyt ja koetti peittää epävarmuuttaan. Se oli vihaa ensi silmäyksellä. Kesän myötä se helpotti.

Syksyllä menin Teakissa toiselle vuosikurssille, Seppo tuli sinne jatkokurssille. Hän oli naimisissa silloin, 36-vuotias ja hänellä oli lapsi edellisestä liitosta. Suhteen alku nolottaa vähän vieläkin.

Äiti tapasi sanoa, että isälle ei olisi kelvannut, vaikka olisin valinnut miehekseni Ruotsin kuninkaan. Olin isän tyttö. Isässä oli vähän mustasukkaisuutta ja miehistä kilpailun­halua. Seppo on poikkeuksellinen näyttelijä, sillä hän on kätevä käsistään. Se otti ehkä vähän isän luonnon päälle.

Vielä viimeisinä päivinään hoitokodissa isä huusi harhoissaan Maijalaa apuun. Seppo kokee sen niin, että se oli Hegen viimeinen hyväksyntä hänelle.”

Toukokuu 1986. ”Isä saattoi minut alttarille, kun menimme Sepon kanssa naimisiin.”­

Mustasukkaisuus

”Omistamisen halu pysyy tiukassa”

”Olen mustasukkainen luonne. Olen ollut mustasukkainen, jos Sepolla on ollut näyttämöllä jokin rakkauskohtaus, vaikka pitäisihän minun tietää, että harvoin sitä nyt oikeasti on kehenkään rakastunut. Kun olin vielä opiskelija, sain hirvittävän mustasukkaisuuskohtauksen, kun kerran näin jonkin ensi-iltahalaamisen. Päässään sitä pystyy rakentamaan kaikenlaisia käsikirjoituksia.

Lapsuudessani olin mustasukkainen isästäkin, kun naiset pyörivät hänen ympärillään. Muistan, että äiti sanoi vain, että anna olla, hyvästä riittää monelle.

Mustasukkaisuudessa on varmaan kyse omistamisen halusta ja omasta epävarmuudesta, siitä tunteesta, ettei ole tarpeeksi riittävä. Vuosien myötä se on helpottanut, mutta en ole täysin vapaa siitä vieläkään. Seppo sanoo, että herran­jumala, lopeta nyt jo. Hänellä olisi omasta mielestään ollut nuorempana siihen enemmän syytä. No comments!”

Äitiys

”Äitiys voi olla myös helppoa”

”Kun odotin Lauria, kuulin monilta, miten vaikeaa ensimmäisen lapsen kanssa on, ja että se kuulemma helpottaisi vasta toisen tai kolmannen lapsen kohdalla. Itse en kokenut silloin niin, vaan päinvastoin ajattelin, että lapsia voisi tulla lisääkin. Nautin lapsista. Äitinä arki oli raskainta, kun Eero vuonna 2003 syntyi. Olin 43 ja paljon kiireisempi kuin vanhempien lasten synnyttyä. Vanhempani alkoivat ikääntyä, ja heidän asioidensa hoitaminen kaiken päälle teki arjesta aika raskasta.

Tein teatterissa kuusipäiväistä viikkoa, eikä näyttelijän työaika edes riitä kaikkeen. Repliikit eivät kävele itsestään pään sisään. Välillä tuntui kuin olisin päässyt kotoa töihin lepäämään. Silloin sai olla vastuussa vain omasta työstään. Eero otti silti vahvasti paikkansa tässä perheessä.”

Turussa vuonna 1989. ”Lauri katsoo vatsaani. Odotin Juhania.”­

Arki

”Kummallekin on oma aikansa”

”Arki on rauhallista nyt, kun lapsista vain Eero asuu enää kotona. Seppo on ollut jo muutaman vuoden eläkkeellä. Hän tosin alkoi juuri harjoitella Koko-teatterissa uutta näytelmää, mistä olen tosi iloinen. Kotona on ollut välillä vähän vaivaantunut tunnelma, kun olen palannut harjoituksista. Kun on ikänsä tehnyt tätä työtä, teatteri on aina mielessä. Voi tulla vähän ulkopuolinen tunne, jos vain toinen käy töissä. Minulla on ollut vähän syyllinen olo töissä olemisesta. Joskus olen joutunut kuin vakuuttelemaan Sepolle, että onhan minullakin ollut taukoja, kun olen saanut neljä lasta. Että nyt on kato minun vuoroni.

Välillä kotona voi olla kireää, jos meillä on huolta lapsista, tai jokin muu asia painaa. Riitaa voi tulla siitäkin, ettemme oikein kuuntele toisiamme ja sitten koemme, ettei oma asia ole toiselle tärkeä.

Seppo on kiitollinen pitkästä urastaan ja kaikesta menneestä. Hän myös katsoo ilolla vanhoja kuvia ja muistelee. Siinä on meidän iso ero. Toivoisin suhtautuvani menneeseen enemmän kuin Seppo. Minulle tulee aina ikävä jotain aikaa, enkä oikein halua kohdata sitä. Mietin, tuliko sitä elettyä oikein.”

Terveys

”Katkeamaton uni on lahja”

”Olen kärsinyt yöllisistä kauhukohtauksista koko ikäni. En muista sitä itse, mutta tiedän, että lapsena sänkyni viereen oli laitettu pesuvateja. Jos heräisin yöllä, kompastuisin niihin ja muut kuulisivat. Äiti on kirjoittanut kohtauksista päiväkirjoihinsakin, että tuolla se Heidi-raasu taas huutelee.

Herään siihen, että huudan esimerkiksi äitiä enkä hahmota, missä päin huonetta olen. Puoli tuntia, kolme varttia nukahtamisen jälkeen putoan ikään kuin liian syvälle uneen. Siitä tulee kuolemanpelon tunne. Uni ja valve menevät sekaisin. Seppo on oppinut vakuuttelemaan, että huoneessa ei ole esimerkiksi karhua tai polkupyörää. Seuraavana päivänä kohtauksen jälkeen olo on tosi väsynyt, ja pumppu jyskyttää kovasti.

Kun uniasioita kymmenisen vuotta sitten lähdettiin tutkimaan, päästäni löytyi aivokasvain kuin varkain. Itse en ollut mitenkään shokissa, ympäristö enemmänkin. Kasvain ei ollut iso, ja se paljastui hyvänlaatuiseksi. Paradoksaalista kyllä, leikkauksen jälkeinen toipumisaika oli ihanaa. En ajatellutkaan töitä, oli pakko levätä. Aloin huomata pieniä arkisia asioita eri tavalla kuin ennen. Huomasin alkavani parantua, kun aloin taas hermostua työasioista.

Olen aloittelemassa hypnoositerapiaa. Kohtausten syy ei ollut kasvain, vaan syyn täytyy löytyä mentaalipuolelta. Ehkä se liittyy tähän osin käsittelemättömään asiaan eli Jarkon kuolemaan.”

Vanhemmuus

”Hyvät neuvot eivät aina ole hyvästä”

”Lapset ovat kaikki eri elämänvaiheissa, ja haluan olla heitä kohtaan tasapuolinen. Teatteriperheen asetelma ei ole aina ihan helppo. Kommunikaatiovaikeuksia ja yhteentörmäyksiä tulee.

Vanhempana pitää opetella myös kuuntelemaan eikä olla aina niin ratkaisukeskeinen ja neuvoa. Sehän on vain auttamisen halua ja välittämistä, mutta ne ovat joskus ihan väärin. Toki välillä lapsilta saattaa tulla myös kommenttia, että miksi vain kuuntelet etkä sano mitään. Mutta kyllä heillä on tieto siitä, että täällä ovet ovat heille aina auki. Ei ole sellaista vuorokaudenaikaa, etteikö meille voisi soittaa.

Kun olemme koolla jouluna ja pääsiäisenä, täällä viljellään hurttia, mustaa huumoria. Se yhdistää meitä. Aikuisena jouluaatto vain menee niin nopeasti ja sitä ajattelee, että voi ei, nytkö ne jo lähtevät.

En kiellä, etteikö olisi ihanaa, jos tässä saisi jotain pientä vielä pallutella. Eikä liene sattumaa, että meillä on espanjanvesikoira nimeltä Toivo.”