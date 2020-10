Me Naiset

VilleGalle kertoo, miksi JVG ajautui uupumuksen partaalle: ”Ei siinä kehtaa kieltäytyä, kun kaveri sanoo, että nyt on bileet”

JVG:n kymmenisen vuotta kestänyt keikkaelämä on ollut täynnä iloa, surua ja väsymystä – Jos jollekin olen saattanut väsyneenä huutaa, se on ollut joku muu kuin Jare, VilleGalle kertoo.

JVG eli Jare ja Ville Galle yllättivät eilen saapumalla Jussi Gaalaan. Poikkeusvuoden aikana 2010-luvun suosituimmasta muusikkoduosta on valmisteltu Vuodet ollu tuulisii - nimistä elokuvaa, jonka on tarkoitus ilmestyä ensi vuonna.

Samaan kaveriporukkaan nuorena päätynyt kaksikko on kiertänyt yhdessä keikoilla kymmenen vuoden ajan ja kokenut käytännössä kaiken, mitä Suomen musiikkimaailmassa voi.

– Yksi tuttumme kuvasi ensin blogimaisesti keikkamatkojamme, ja lopulta materiaalia, jota olemme kuvanneet myös itse, on kymmenen vuoden ajalta, Jare kertoi.

– Materiaalia on niin paljon, että emme ole ehtineet nähdä kaikkea, mutta iloa, surua, väsymystä niissä on. Kaikkea mitä tuollainen kiertue-elämä tuo tullessaan. Nyt kun katsoo vanhoja pätkiä, niin alkuvuosien meininki näyttää hurjalta. Poikia on viety sinne sun tänne, Ville mietti.

Uupumuksen liepeillä

Viime vuosina kaksikko on keikkaillut tietoisesti vähemmän, mutta keikat ovat olleet isompia. Hurjien vuosien aikana Jare ja VilleGalle ovat opetelleet säätelemään jaksamistaan.

” Olemme uupumuksen liepeilläkin koittaneet vain jaksaa.”

– Olemme uupumuksen liepeilläkin koittaneet vain jaksaa. On hienoa, että olemme Jaren kanssa yhä kavereita, emmekä ole muuttuneet vain työkavereiksi, Ville kertoi.

– Se, että meitä on ollut kaksi, on auttanut myös silloin, kun itsellä ei ole paras päivä. Kun näkee, että toinen ja muu ryhmä tekee hommansa, ei siinä voi jättää omaa duunia tekemättä.

Ensimmäiset kiertuevuodet kaksikko käytännössä asui yhdessä.

– Sen hyvä puoli oli se, että ollaan opittu tuntemaan toisemme tosi hyvin. Auttaa jaksamista, kun osaa antaa toiselle oikeassa kohtaa tilaa. Osaa nähdä milloin Jare on väsynyt, enkä silloin mene siihen säätämään.

– Se, että porukassa kiertää bändin lisäksi paljon kaveriporukkaa auttaa siihen, että saadaan välillä happea toisesta, Jare kertoi.

” Kun järjestäjä tulee sanomaan, että nyt olisi veto, ei siinä auta kuin mennä.”

Voimaa kaveriporukasta

Kaveriporukka on pysynyt tiiviinä kaikki vuodet. Heillä on omat liikuntaryhmät, joissa urheilee myös Jaren ja VilleGallen omistaman levymerkin artisteja. Kaksikko on työllistänyt myös useita tuttujaan.

– Tänäänkin meidän pöydässä istuu yksi lapsuudenystävä. On ollut hyvä, ettei ole tarvinnut etsiä porukkaa töihin vaan jostain, vaan kaikki on yhdistynyt luontevasti jotenkin. Jos jollekin olen saattanut väsyneenä huutaa, niin se on ollut joku muu kuin Jare, Ville sanoi.

Molempien mielestä tuleva dokumenttielokuva kuvaa JVG:n mennyttä kymmentä vuotta hyvin.

– Siinä näkee hyvin sen kontrastin, kun järjestäjä tulee sanomaan, että nyt olisi veto, eikä siinä auta kuin nousta ja mennä, Jare sanoi.

– Tai kun on yritetty nukkua, niin joku uusi kaveri tulee keikkabussiin kertomaan, että hänellä on vapaa ja nyt on bileet. Ei siinä kehtaa aina sanoa, että kun mä olen ollut tässä bussissa jo kuusi päivää, Ville muisteli.