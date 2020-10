Me Naiset

Metatyömies: salainen ase huumorintajuisen ja rennon heteronaisen taustalla.

Ettei sieltä vain paljastuisi trikoopaita, jossa on M-kirjain Metatyömiehen merkiksi!­

– TÄMÄ! sanoi moni nainen luettuaan toimittaja Jenny Lehtisen taannoisen blogin metatyöstä. Tässähän on sana ja selitys sille, miksi normaali, iloinen nainen muuttuu hiljalleen nalkuttajaksi: lapsiperheessä on hirveästi metatyötä, ja se kasautuu useimmiten naisille.

Metatyötä on joulukorttien hoitaminen postiin ajoissa, välikausihaalarin ostaminen ennen välikautta, pyykinpesu hyvissä ajoin ennen lomareissua, jotta lomalla on vaatteita, lasten syntymäpäivälle sopivan päivän löytäminen kalenterista ja vieraiden kutsuminen, ruokaostokset lasten syntymäpäiville, äitienpäivälahja (myös puolison äidille) ja jälkeläisten ilmoittaminen uimakouluun.

Missä neljä naista nykyään kohtaa, siellä naisvalitetaan metatyöstä. Mutta jos neljän naisen kohtaamista katsoo tarkasti, valittajia on usein vain kolme. Neljäs nojaa rennosti selkänojaan ja katselee hymyillen ikkunasta ulos. Hänellä ei ole mitään valittamista, koska hänellä on puolisonaan METATYÖMIES.

Metatyömies ottaa itsenäisesti osan metatyöstä hoitaakseen, eikä hän edes ole supersankari. Hänellä vain on valpas luonne ja hyvä kasvatus. Metatyömiehiä on paljon, mutta he eivät pidä itsestään juuri melua.

Me Naiset sai puhelinyhteyden helsinkiläiseen metatyömieheen, jolla on kolme lasta ja tyytyväinen vaimo. Sebastian ei ole kuullutkaan metatyö-sanasta, mutta selitettäessä hän hahmottaa nopeasti, mistä on kyse. Hän arvelee, että metatyö hoidetaan heidän taloudessaan suunnilleen puoliksi. Tärkeänä apuvälineenä toimii perhekalenteri.

– Siihen yritetään merkitä kaikki tulevat asiat, ja minä sitten muistan ne, puoliso ei niinkään, Sebastian toteaa.

Harrastuksena marketissa käynti

Sebastianin parisuhteessa työnjaon perustana on se, että kumpikin vastaa niistä asioista, jotka eivät ole itselle vastenmielisiä tai joista jopa tykkää. Loput on jaettu suunnilleen tasan.

– Minä vastaan meillä ruokaostoksista ja ruuanlaitosta. Se on minulle oikeastaan harrastus: nautin siitä, että löydän tarjoustuotteita ja suunnittelen, mitä syödään. Tavoitteena on edullinen ja toivottavasti hyvä ja terveellinenkin ruoka.

” Tein puolisolle ehdotuksen siitä, mitä tänä vuonna voisi viedä opettajille lahjaksi. Hän hyväksyi.

Sebastianin vaimolle pyykinpesu ei ole vastenmielistä, ja hän nauttii myös listojen tekemisestä ja niiden mukaan pakkaamisesta. Sebastian puolestaan toimii harrastuskuskina. Siivouksesta joudutaan välillä keskustelemaan.

– Yritämme molemmat välttää siivoamista. Välttämättömyyden pakosta sitten välillä ryhdymme siihen.

Opettajien joulujuhlalahjat: check!

Metatyön olemukseen kuuluu se, että metatyöläisen aivoissa pyörii asioita, joita lähitulevaisuudessa pitäisi hoitaa. Prosessi on käynnissä myös Sebastianin aivoissa. Tällä hetkellä asialistalla ovat lasten opettajien ja päiväkodin henkilökunnan joulujuhlalahjat.

– Tein itse asiassa jo pari iltaa sitten puolisolle ehdotuksen siitä, mitä tänä vuonna voisi viedä opettajille lahjaksi. Hän hyväksyi. Satuin näkemään sopivan näköisen pannunalus-voiveitsi-paistinlasta-setin.

” En ole ajatellut, että metatyö olisi rasittavaa. Ennemminkin se on avain siihen, että arki sujuu helposti.

Kokeeko Sebastian olevansa niin sanotusti tossun alla? Ei, hänestä kysymys on asioiden hoitamisesta sovussa. Entäs kokeeko hän olevansa kuormittunut? Tekeekö mieli yhtään uhriutua? Ei sitäkään: kun työnjako toimii ja kumpikin kokee, että vastuu jakautuu tasaisesti, ihmistä hymyilyttää.

– En ole ajatellut, että metatyö olisi rasittavaa. Ennemminkin se on avain siihen, että arki sujuu helposti. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 05/2018 ja sitä on päivitetty 15.10.2020.