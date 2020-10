Kun Hanna tapasi Teron, hänen aiemmin kokemansa parisuhdeahdistus sai selityksen. Entä jos monogamia ei olekaan se yksi ja ainoa suhdevaihtoehto?

Tero pyysi Hannaa istumaan. Hänellä oli tärkeää kerrottavaa.

Tero oli ihastunut toiseen naiseen.

Hannaa pelotti, että nainen voisi täyttää Teron tarpeet häntä paremmin. Samaan aikaan hän oli iloinen siitä, että kumppani sai kokea jotain niin ihanaa.

Hanna, 30, ja Tero tapasivat toisensa kymmenen kuukautta sitten Radikaali rehellisyys -sinkkuillassa. Siellä Tero pyysi Hannaa tekemään kanssaan pariharjoituksen, jonka päätteeksi hän tunnusti, että oli kiinnostunut Hannasta.

Hanna oli eronnut hiljattain eikä ollut etsimässä uutta suhdetta, mutta antoi Terolle yhteystietonsa sillä ajatuksella, että katsellaan.

He tapasivat heti seuraavana päivänä uudestaan.

Tero kertoi heti Hannalle olevansa polyamorinen eli avoin useille samanaikaisille ihmissuhteille. Tämä herätti Hannan kiinnostuksen.

Suhteen aloittaminen vaati syvällistä itsetutkiskelua ja omien epävarmuuksien työstämistä. Hanna etsi tietoa polyamoriasta lukemalla aiheesta. Luetun avulla hän tutkaili, minkälaisia tunteita ja ajatuksia aihe herätti.

– Ajatus siitä, että meidän pitää valita se yksi oikea, jonka kanssa ollaan intensiivisesti yhdessä, oli tiukasti selkärangassa. Polyamorian idea on se, että ei tarvitse valita, Hanna sanoo.

Hanna ja Tero kävivät aluksi pitkiä ja rehellisiä keskusteluita, joissa molemmat avautuivat peloistaan ja odotuksistaan. Hyvää keskusteluyhteyttä on tarvittu myös pitkin suhteen kehityskaarta. Erityisen tärkeää on ollut taito pystyä puhumaan kielteisistä tunteista, joita on noussut esiin silloin, kun toinen on kohdannut uuden kiinnostavan ihmisen.

Hannalle niin tapahtui ensimmäisen kerran puolen vuoden seurustelun jälkeen. Hän ihastui työkaveriinsa. Se oli hänelle ahaa-elämys, vaikka ihastus ei johtanut mihinkään ja suhde työkaveriin pysyi ammatillisena.

– Ymmärsin, että voin tuntea romanttisia tunteita useampaan ihmiseen. Sitä ennen en osannut kaivata muuta.

Heila ja poikaystävä

Ihastuksen tunteet haalenivat vähitellen, ja sen jälkeen Hanna uskaltautui etsimään itselleen toista kumppania.

Jannen Hanna tapasi Facebookin polyamorisille henkilöille suunnatussa deittiryhmässä. Tapailua on jatkunut nyt kaksi kuukautta.

Jannea Hanna nimittää heilakseen. He tapaavat yleensä pari kertaa kuussa, kun taas poikaystävänsä Teron kanssa Hanna viettää aikaa kerran tai pari viikossa.

Vaikka Teron rooli on Hannan elämässä tällä hetkellä suurempi, hän ei halua laittaa suhteita tärkeysjärjestykseen, kuten eivät halua useat muutkaan polyamorisissa suhteissa olevat.

– Haluaisin ajatella, että molemmat suhteet ovat tasavertaisia, mutta tilanteet voivat vaihdella. Eli toissijaisesta suhteesta voi tulla ensisijainen suhde jossain vaiheessa, Hanna sanoo.

Myös Janne on monisuhteinen. Hän asuu yhdessä avovaimonsa kanssa, ja lisäksi hänellä on muita romattisia ja seksuaalisia suhteita.

Omien ratkaisujen opettelua

Hanna kutsuu itseään soolopolyksi, kuten myös Tero. Se tarkoittaa, että he eivät halua jakaa talouttaan tai kotiaan kenenkään kanssa, eivätkä haaveile lapsista tulevaisuudessakaan.

– En kaipaa toisen ihmisen seuraa jatkuvasti. Koska olen erityisherkkä, kuormitun helposti sosiaalisista kontakteista ja tarvitsen paljon aikaa palautuakseni.

Nykyisessä tilantessa Hanna on tyytyväinen siihen, että voi määritellä kuinka paljon viettää aikaa yhdessä ja kenen kanssa. Siihen, että on monia suhteita, on liittynyt paljon itsetutkiskelua; on ollut pakko tutustua itseensä paremmin.

– Olen aina tehnyt asioita toisen ihmisen tarpeiden mukaan. Nyt, kun elämässäni on kaksi miestä, jotka haluavat erilaisia asioita, minun on pitänyt oppia tekemään omia ratkaisuja.

Suhde polyamoriseen mieheen on saanut Hannan kyseenalaistamaan yhteiskunnassa vallitsevaa monogaamista parisuhdekäsitystä. Hän on ymmärtänyt, että monogaaminen parisuhdekulttuuri ahdisti häntä jo aiemmissa suhteissa.

– Näin välillä unia, joissa harrastin seksiä jonkun muun kuin puolisoni kanssa. Herätessäni olin ahdistunut ja syyllistin itseäni siitä, että olin nähnyt unta pettämisestä.

Nykyään Hanna ei halua toimia ulkopuolelta tulevien ihmissuhdemääritelmien mukaan, vaan päättää kunkin suhteen rajat ja toimintatavat yhdessä kumppaniensa kanssa.

Polyamorian myötä Hanna on myös tutustunut seksuaalisuuteensa uudella tavalla. Viimeisen kuukauden ajan hän on pohdiskellut myös naisten tapailua. Hän kokee piilottaneensa biseksuaalin puolen jopa itseltään, koska ympäristö on ollut heteronormatiivinen.

– Biseksuaalinen puoleni on herännyt, mutta naisen lähestyminen tuntuu edelleen pelottavalta, Hanna kertoo.

Hanna esiintyy jutussa vain etunimellään, ja Teron ja Jannen nimet on muutettu.