Jaana Pelkonen

Kansanedustaja, yrittäjä ja juontaja asuu Helsingissä. Koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Tytär lentäjä Niko Ahon kanssa.

Juontaa All Together Now -musiikkiohjelmaa Nelosella 24.10. alkaen. Sen erikoisuus on 100 musiikkiammattilaisen tuomaristo.